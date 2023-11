Kiderült a magyar boltok legfrissebb terve: nagy gondban lehet, aki december 24-én még vásárolni akar

Mérlegelik a lehetőségeiket a hazai üzletláncok a december 24-i zárvatartással kapcsolatban. Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról beszélt, ahhoz, hogy a kereskedelmi szektor kompletten bezárjon, a törvény erejére lenne szükség, "ez így az idei évben biztos, hogy nem lesz egyszerű". Hangsúlyozta, aki 24-én még vásárolni szeretne, tájékozódjon, nyitva van-e a kedvenc boltja.

Mindenki mérlegeli a lehetőségeit, 365 ezer dolgozó van a kiskereskedelemben, zömében nők, családanyák, édesanyák, nagymamák, akikre otthon lenne szükség december 24-én, de ahhoz, hogy a kereskedelmi szektor kompletten bezárjon, a törvény erejére lenne szükség - mondta az ATV-ben Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Mint hozzátette, "ez így az idei évben biztos, hogy nem lesz egyszerű", és nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy mindenki tájékozódjon, hogy az, ahova aznap majd vásárolni szeretne menni, nyitva lesz-e.

Előző napokban, aki zárva lesz, természetesen majd hosszított nyitva tartással üzemel, de okoz majd nehézséget aznap bevásárolni, az előre gondolkodás, gondoskodás lehetne esetleg egy fő célkitűzés idén úgy a vásárlóknak, mint a kereskedőknek is

- fogalmazott. Mint kifejtette, azoknál üzletláncoknál sem feltétlenül lesz bérkiesés, amelyek december 24-ére munkaszüneti napott hirdettek.

Van, aki ezt a saját kollégáinak tulajdonképpen odaadja egy plusz szabadnapként, tehát ez gyakorlatilag rá van bízva a vállalatokra, attól függően, hogy milyen a hangulat a vállalatnál, mert nagyon sok dolgozó annyira leterhelt már most a 11. hónap végén is, hogy ez az ajándéknap, úgy gondoljuk, hogy emberileg mindenféleképpen járhat. De ez is egy nagyon sok oldalról vizsgálandó dolog, amit érdemes lesz majd előtte és utána is alaposan átbeszélni

- mondta.