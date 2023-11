Újabb boltlánc hirdetett december 24-i zárvatartást: egyetlen üzletük sem fog kinyitni

December 24-i zárvatartással és előrehozott béremeléssel készül a JYSK dán kiskereskedelmi lánc az év végére. Az üzletek 2018 óta, azaz idén hatodik éve tartanak zárva karácsonykor országszerte. Az áruházi munkatársaknak pedig 2023 december elsejétől átlagosan 20 százalékkal emelkedik majd a fizetésük. 2022 januárja óta összességében a dolgozók bére átlagosan 45 százalékkal nőtt. A cégnek Magyarországon a retail üzletágban több mint 800 aktív munkavállalója van és az üzletnyitások is folyamatosak: 2023 decemberében még további két új áruház nyílik meg, de folyamatosan újulnak meg a meglévő üzletek is.

A JYSK 94 áruháza országszerte zárva tart december 24-én, ezzel segítve, hogy a munkatársak pihenni tudjanak a megfeszített ünnepi időszakban. A karácsonyig tartó pár hét az egyik legforgalmasabb időszak a kiskereskedelemben, ezért a cégnél idén 6. éve zárva tartanak az áruházak december 24-én. A JYSK áruházai december 22-én és 23-án lesznek nyitva, az ünnepek után pedig először december 27-én nyitnak ki.

A retail üzletágunkban több mint 800 kollégánk van. Azon dolgozunk, hogy a munkavállalók hosszú távon tervezzenek velünk, ebben pedig a skandináv vállalati kultúránk is sokat segít. Igyekszünk tudatosan reagálni a munkavállalói igényekre, és fenntartani azt a munkahelyi légkört, amiben a kollégák jól érzik magukat. Ezért idén hatodik éve december 24-én bezárnak az áruházaink, hogy a retail-ben dolgozó kollégák is otthon készülhessenek a karácsonyra és pihenhessenek egy rendkívül megfeszített időszak végén. A novemberi és decemberi hónapok a Black Friday és az ünnepi készülődés miatt ugyanis extra terhet jelentenek az üzletekben dolgozó kollégáknak

– mondta Nyeste Ági, a JYSK Magyarországért, Görögországért és Ausztriáért felelős Head of HR managere. Jelenleg 94 üzletben dolgoznak a munkatársak, ezeknek a száma pedig még idén kettővel nő.

A decemberre béremeléssel is készül a bútorlánc, a januári emelést hozzák egy hónappal előrébb, így december 1-től átlagosan 20 százalékos béremeléssel számolhatnak az áruházi dolgozók.

Az elmúlt években több lépcsőben emeltékmeg a dolgozók fizetését: 2022 januárjában és szeptemberében 10-10 százalékkal, idén januárban pedig további 5 százalékkal nőttek a bérek. Ezt követi majd a decemberi újabb átlagos 20 százalékos béremelés, ami azt jelenti, hogy 2022 januárja óta az áruházakban dolgozók bére átlagosan 45 százalékkal nőtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Emellett a dolgozók magas színtű, prémium egészségbiztosítást és sporttagsági hozzájárulást is kapnak, a munkába járást pedig havonta kilométerenként 30 forinttal támogatja a cég, valamint több millió forintot költ évente csapatépítésre a vállalat. A munkatársak számos szakmai képzésen és oktatáson is részt vehetnek – például a targoncás jogosítvány megszerzését is támogatja a vállalat -, de mentorprogramok, tréningmodulok is elérhetőek, a vezetői beosztásra készülőknek pedig a Talent Akadémia, valamint az Üzletvezető gyakornoki program segít. A cég célja ugyanis az, hogy a jövőben a vezetők 80 százalékát házon belül nevezzék ki, így az áruházban dolgozók előtt is vonzó karrierút áll - közölték. Az áruházlánc 94 magyarországi áruházában, valamint az ecseri logisztikai központjában jelenleg több mint ezer munkavállalót foglalkoztat.

Címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA