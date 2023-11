A legtöbb magyar már nemet mond az élő fenyőre: sokan már csak erre eszküsznek karácsonykor

Jelenleg is zajlik a Black November, aminek csak egy része a Black Friday. Ezt az időszakot komoly leárazások és akciók jellemzik, az Árukereső.hu legfrissebb adatai pedig rávilágítanak arra, hogy a magyarokat egyre jobban foglalkoztatják a műfenyők.

A magyarok és a régió egyaránt a karácsonyhoz kapcsolódó termékekre igyekszik lecsapni. Itthon például a másfélszeresére nőtt az érdeklődés a műanyag karácsonyfák iránt, ami nem csak a költséghatékonyságra, de környezettudatosságra is utalhat. Persze az sem maradhat ki, ami majd a karácsonyfa alá menne. Videojáték konzolokat 40%-kal többen kerestek, és nagyjából hasonló az arány a kávégépekkel és a játékautókkal is. Sőt, itthon majdnem 80%-kal nagyobb az érdeklődés az epilátorok, és közel 60%-kal az elektromos fogkefék iránt. Még ha nem is minden az ünnepekhez kapcsolódik, kétségtelen, hogy az akciók jelentős szerepet játszanak a keresések megnövekedésében.

A cseheknél és szlovákoknál a gyerekbobok és -szánkók, snowboard sisakok, VR szemüvegek, konyhai robotok, palacsintakészítők, parfümök, LEGO-k és persze a karácsonyi égők, karácsonyfatartók és adventi naptárak a menők, míg Romániában a LED televíziók, laptopok, okosórák – tehát több elektronikai eszköz – is az érdeklődés fókuszába kerültek. Érdekes módon Horvátországban majdnem 6-szorosára nőtt a keresések száma a fúrókkal kapcsolatban, de a szlovénokhoz hasonlóan a hóláncok is népszerűek – bár nem ennyire.

Egy biztos: a közelgő ünnepek és a már most elérhető akciók arra ösztönzik az embereket, hogy régóta tervezett termékekre csapjanak le, vagy már most bezsebeljék a karácsonyi ajándékokat. A műfenyők iránti érdeklődés pedig akár a valódi, hagyományos fenyőfákkal szembeni elmozdulásnak az előfutára lehet.