Máris szavaztak az újabb áfacsökkentésről: ezek az érintett termékek, minden egy irányba mutat

A túró rudi jövőre esedékes áfacsökkentése kapcsán felmerült a kérdés, hogy nincsenek-e olyan termékek, vagy szolgáltatások jelenleg, melyeknél jóval indokoltabb lenne az áfacsökkentés. A Pénzcentrum olvasóinak többsége szerint a zöldségek és gyümölcsök áfáját lenne érdemes csökkenteni, válaszadóink fele de sokan csökkentenék a temetési szolgáltatás, illetve a vízszolgáltatás áfáját is. Mutatjuk, milyen további termékek, szolgáltatások jöhetnek szóba egy nagyobb szabású áfacsökkentés esetén.

Mint arról lapunk is beszámolt, jövőre 27 százalékról 18 százalékra csökkenhet a túró rudi áfáját az október 31-én megjelent 2024-es adócsomag tervezet szerint. Ez úgy módosítaná a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (röviden: Áfa törvény) 3. számú mellékletét, mely felsorolja a kedvezményes, 5 illetve 18 százalékos áfabesorolású termékeket, hogy abba beleférjenek bizonyos desszert jellegű sajtkészítmények is. Ez azért érdekes, mert bár időről-időre felmerül az áfacsökkentés, mint a válságkezelés, vagy az infláció csökkentésének eszköze, a kormány ettől mindig elzárkózott. Magyarországon ezért néhány kivételtől eltekintve - mint most a túró rudi, a májusi városnéző buszos szolgáltatás, vagy a pandémia alatt az elviteles, kiszállított étel/ital áfacsökkentése - ritkaságszámba megy az ilyen módosítás.

Korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk az Áfa törvény anomáliáival, annak tükrében, hogy milyen uniós példák akadnak kedvezményes áfájú termékekre, illetve az olyan ellenmondások alapján, mint a túrórudi esete. Ezen túlmenően több érdekvédelmi szervezet is évek óta kampányol egy-egy termék áfájának csökkentéséért, mely gazdasági, valamint társadalmi érdek lehet, mint a nyúlhús esetében. Ezek alapján sorra vettük azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeknél leginkább indokolt lehetne jelenleg az áfacsökkentés, majd megszavaztattuk olvasóinkkal, ők mely termékek áfáját csökkentenék elsősorban.

A kapott válaszok alapján látható, hogy legtöbb olvasónk véleménye szerint a zöldségek, gyümölcsök áfáját lenne indokolt csökkenteni. Az EU-s ajánlás szerint az alapvető élelmiszerek esetén lehet indokolt a csökkentett áfa, mint ahogy például Magyarországon számos élőállat, tenyészállat és ezek húsának értékesítése frissen, hűtve vagy fagyasztva 5%-os áfával történik, ahogy például a tojásra is. A legtöbb tej és tejtermék áfája 18%-os, mint ahogyan a gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék.

Bencze János országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában fel is hívta a figyelmet a túró rudi áfacsökkentése kapcsán a zöldség, gyümölcs kategóriára. Okfejtéséből kiderült, hogy a 27%-os áfa a termelők és kereskedelem számára is gondot okoz, mert teret hagy az áfacsalásoknak. Amellett tehát, hogy alapvető szükségletnek számít, és a magyar lakosság egészségéhez is hozzájárulhatna a kedvezményes áfa, gazdasági érdek is fűződne az adócsökkentéshez ezeknél a termékeknél.

A Pénzcentrum szavazásán a második legtöbb szavazat (13,5%) a temetési szolgáltatásokra érkezett. Az ilyen jellegű szolgáltatások az Unió sok tagállamában kedvezményes áfabesorolásúak, Luxemburgban például csak 3% az áfakulcsuk, Európában a legalacsonyabb. Nem csoda, hogy sokan úgy érzik, ennél a szolgáltatásnál a legindokoltabb a csökkentés, hiszen egyrészt sok más életesemény egyenesen áfamentes (mint a baleseti ellátás), vagy van szolgáltatás, mely kevésbé indokolt (mint a szerencsejáték-szolgáltatás), vagy kevesebb lakost érint (az utazás, étteremben étkezés sokak számára luxus, de a temetés nem választás kérdése). Ezenkívül az utóbbi években a temetési szolgáltatások drasztikus dráguláson mentek keresztül, melyről lapunk is beszámolt. az utóbbi években.

A vízszolgáltatásra szintén sokan (12,1%) szavaztak, melyért az EU-ban a maximumot csak Finnországban, Svédországban, Szlovákiában, Lettországban, Litvániában és Írországban fizetik a fogyasztók ezért a szolgáltatásért, mindenhol máshol érvényes a kedvezményes áfa. (Ami sok esetben eleve alacsonyabb is, mint a Magyarországon érvényes áfasávok.) A távhő áfája például hazánkban is kedvezményes, ez alapján is indokolt lehetne, hogy a vízszolgáltatás is az legyen.

Ebből pedig egy újabb ellentmondás is következik: a távhő áfája kedvezményes, más fűtési formáké, mint például a tűzifáé nem. Pedig Európában is akadnak példák áfacsökkentett tűzifára: Lengyelországban és Portugáliában például ezt a termékkört csak 8 százalék adóval sújtják. Ráadásul akárcsak a temetési szolgáltatás, a tűzifa is jelentős dráguláson ment át: a KSH friss adatai szerint 2023 szeptemberében 8340 forint volt a tűzifa mázsája, 2022 szeptemberében 7160 forint, 2021 szeptemberében viszont még csak 4370 forint! Idén ráadásul már hatósági áron sem lehet tűzifát vásárolni. A 2022-es nagy rezsipánik kapcsán is felmerült az áfacsökkentés, abból azonban nem lett semmi.

Minden további termékre, melyre szavazni lehetett (intim higiéniai termékek, pelenka, elviteles/kiszállított étel/ital, nyúlhús, ásványvíz, e-könyv) további 15,1 százaléka érkezett a szavazatoknak. Legkevesebb voks az e-könyvre érkezett, pedig nagyon hasonló a helyzete a túró rudiéhoz: a papírkönyv áfája mindössze 5%, míg az e-könyvé 27%, miközben lényegében ugyanarról a termékről van szó. Azonban érhető, ha olyan alapvető termékek, mint a zöldségek, gyümölcsök, vagy olyan jelentős drágulással sújtott kiadások, mint a temetés, vagy a tűzifa, sokak számára nagyobb súllyal esnek latba, ha dönteni kell.

Ne is számítsunk áfacsökkentésre?

Az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb az általános forgalmi adó (27%), még a horvátoknál, dánoknál, svédeknél is "csak" 25 százalék. Az EU-átlag 21 százalék, a legalacsonyabb áfa Luxemburgban van érvényben (16%). Viszont ez nem véletlen: a kormány jó ideje nem híve az áfacsökkentésnek - a túró rudi vagy a városnéző buszozás áfacsökkentésének ellenére sem. A pandémia alatt engedtek például az elviteles és házhozszállított ételek kapcsán, de csak időszakosan. Amikor pedig az elszabadult infláció okán többször felmerült megoldásként az áfacsökkentés, mindig elhárították a kérdést.

2022 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök egy nemzetközi sajtótájékoztató keretében kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kormány továbbra sem tervez áfacsökkentést. Annak ellenére, hogy abban a hónapban a KSH számítása szerint az általános infláció 24,5 százalékos, az élelmiszerek inflációja pedig 44,8 százalék volt. Ez egy régi vita – mondta akkor a miniszterelnök, hozzátéve: a magyar adórendszernek az a sajátossága és egyben sikerességének a kulcsa, hogy a munkát terhelő adók Európában Magyarországon a legalacsonyabbak. A költségvetés pedig a munkát terhelő adók helyett a fogyasztáson keresztül szedi be azt a pénzt, amire szüksége van.

Ez egy adófilozófiai kérdés, és nem is akarunk változtatni

– jelentette ki akkor Orbán Viktor. Pedig számos termék esetében - és nem csak a magas infláció miatt - indokolt lenne kedvezményes áfát alkalmazni.