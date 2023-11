Jó hír, amire senki sem számított: csökken az egyik legnépszerűbb élelmiszer áfája

Kedd éjszaka törvényjavaslatdömping érkezett a parlament oldalára a kormány részéről, 19 tervezet vált nyilvánossá ugyanis egyszerre. Ezek között található a 2024-es adócsomag a maga 187 oldalával, melyben hirtelen egy érdekes adócsökkentést szúrt ki a Portfolio.

Az egyes adótörvények módosításáról címet viselő 187 oldalas jövő évi adócsomag nem az egyetlen törvényjavaslat, amit kedd éjszaka nyújtott be a kormány. A 19 most közzétett tervezet között megtalálhatóak egyes energetikai tárgyú törvények módosítása, igazságügyi törvények módosítása, kkv-támogatások átírása is.

Ezen felül a kormány javaslatával módosítja az Áfa törvény azon mellékletét, amely felsorolja a 18%-os kedvezményes általános forgalmi adó kulccsal adózó termékeket. Konkrétan az szerepel ebben a részben, hogy

a desszert jellegű sajtkészítmény áfakulcsa az eddigi 27%-ról 18%-ra csökkenne 2024. január elsejétől.

Vagyis áfakulcs-csökkentést hajt végre a kormány a következő évtől egy konkrét termékkör esetében: 2024. január 1-jétől ez utóbbi termékeket is,

így például a túró rudit, a 18%-os áfa kulcs alá sorolja

Amennyiben az áfacsökkentés hatását teljes mértékben érvényesítik a kereskedők (ám nem ez a jellemző, a kormány éppen emiatt érvelt eddig úgy, hogy árcsökkentési célból nem érdemes áfát csökkenteni), vagyis odaadják a fogyasztónak és nem nyelik le, akkor a normál (30g-os) legnépszerűbb pöttyös túró rudi jelenlegi, jellemzően 240-260 forintos ára valahol 223-242 forint között lenne. Egy ilyen, a fogyasztók oldaláról előnyös helyzetben tehát a túró rudi imádók 7%-os árcsökkenést tapasztalnának. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek mind hipotetikus számítások.