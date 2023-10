Luxustemetés Magyarországon: ennyibe kerül egy temetés 2023-ban - kinek futja erre?

A rezsiárak, a szakemberhiány és a szolgáltatások árának általános drágulása a temetkezésre is hatással van, és ez a folyamat megállíthatatlannak látszik. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő, Palkovics Katalin megerősítette, hogy ez a szektor is komoly munkaerőhiánnyal küzd, bár a megugró rezsiárak miatt ő maga nem tud olyan temetkezési szolgáltatóról, akinek emiatt fel kellett volna számolnia cégét. Körbejártuk, hogy pontosan mit kapunk a pénzünkért, ha elhunyt szeretteinknek rendeljük meg a végső búcsút, és miért lett ennyire drága mindez.

Minden év november második napja az a nap, amikor megemlékezünk elhunyt családtagjainkról és barátainkról. Ez a nap először a katolikus hívek körében vált jeles nappá: a november 1-jei Mindenszenteket, az egyik őszi főünnepet követő nap ez. A klérus évszázados meghatározása szerint ilyenkor a "küzdő egyház" emlékezik meg a "szenvedő egyházról". Bár kimondott vallási ünnepnapként indul, az évszázadok alatt lassan átalakult: mostanra általánosan vált az elhunytakról való megemlékezés napjává, még a nem hívő emberek körében, és mára felekezettől függetlenül is ezen a napon tartjuk.

Nem csak Magyarországon, de a világ számos más országában is ilyenkor a sokszorosára ugrik a temetők látogatottsága: friss virágot, mécseseket viszünk az elhunytak sírjára, csendben ápoljuk emléküket - nem ritkán szeretteink körében. Ez a nap minden évben beleesik az iskolai őszi szünetbe, így most is számítani lehet arra, hogy a hazai temetőkben bizony nehezebben lehet majd közlekedni a megszokottnál, hiszen sokan ezen a napon keresik fel azokat a szeretteiket is, akiket a távolság vagy a mindennapok teendői mellett máskor nem is lenne időnk.

Bár a Halottak napja eleve nem az ünneplésről szól, még nehezebbé teheti azoknak a magyaroknak, akik éppen az elmúlt egy-másfél évben veszítettek el valakit. Amint ebben a cikkben is mindjárt megmutatjuk: mind a hamvasztásos temetési szertartás, mind a hagyományosabb koporsós temetés árai a sokszorosára ugrottak alig négy esztendő leforgása alatt. Az pedig természetesen most sem merül fel, hogy elhunyt rokonainknak vagy ami még rosszabb, közeli családtagjainknak ne adjuk meg a lehető legszebb és leginkább méltóságteljes végső búcsút. Szakértőt kérdeztünk arról, miért drágult meg ennyire a temetés, mennyire érinti a temetkezési szektort a munkaerőhiányt, és lehet-e hatása annak a temetkezési szektorban dolgozókra nézve, ha megemelik jövőre a minimálbért?

Ki tudja ezt megfizetni?

Eleve nem szeretünk ezzel számolni, de az elmúlt négy és fél évben - számos más szolgáltatáshoz hasonlóan - a hamvasztásos, illetve a hagyományos koporsós temetés ára is jelentősen megdrágult. Míg 2019 januárjában, tehát jó egy évvel a koronavírus-világjárvány betörése előtt a koporsós temetés, mint szolgáltatás ára 229 ezer forintra rúgott, a hamvasztás pedig 166 ezer forintba került.

Mint a grafikonon is látszik, az infláció nem volt kíméletes ezekkel a szolgáltatásokkal: a KSH által legfrissebben közzétett adat szerint ez év szeptemberében a koporsós temetés, mint alapszolgáltatás 409 ezer, míg a hamvasztási szertartás 293 ezer forintba került - vagyis mindkét esetben jó negyven százalékot ugrott a temetkezés ára.

Mit kapunk, ha temetést rendelünk meg?

A temetési szolgáltatások ára természetesen jelentősen eltérhet, a KSH statisztikáiban alapszolgáltatások árai vannak benne - ezt tudtuk meg Palkovics Katalintól, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnökétől. Hozzátette, hogy léteznek az országban olyan temetők, ahol maga a sírhely például ingyenes a helyi lakosoknak - de ez nem mindenhol van így.

A temetési költség egy gyűjtőfogalom. Kellékek és szolgáltatások összességét foglalja magában. Egy hétköznapi ember számára a temetési költség egy konkrét összeg, amely sok esetben nem csak a temetéssel szorosan összefüggő díjtételeket tartalmazza, hanem bele értik a kapcsolódó, egyéb szolgáltatások díját is, mint például virágok, koszorúk, hirdetés, tor, sírhelydíj. A temetői díjakat minden esetben a temető tulajdonosa határozza meg, nem pedig a temetkezési szolgáltató. Vannak Magyarországon olyan temetők, ahol a helyi lakosok részére ingyenes a sírhely, viszont ’népszerű’ vagy frekventált temetkezési helyen előfordulhat, hogy költségesebb lehet egy sírhely megváltási díja. A választás és a döntés joga minden esetben a megrendelőé

- adott felvilágosítást Palkovics Katalin.

Nincs elég ember, ez is drágulást jelenthet

Tetézi a bajokat, hogy a temetkezési szektort is jelentősen érinti a munkaerőhiány. Palkovics Katalin azt írta, hogy a temetkezési szolgáltatóknál, mivel sokoldalúan képzett munkaerőre van szükség, az is megnyomhatja az árakat, hogy a szektorban egyszerűen nincs elég ember.

Az átlagkeresetek a temetkezési szolgáltatásokban is változhatnak régiótól, tapasztalattól és a végzett munka típusától függően. Az átlagkereseteknek az idő függvényében is változni szoktak. Az általános tendencia az, hogy a temetkezési szolgáltatások terén dolgozók általában alacsonyabb béreket keresnek, mint sok más szektorban dolgozók. Az alacsonyabb bérszintek a szakmai követelmények és a munka természete miatt lehetnek jellemzők. A munkaerőhiány szintén jelentős hatással lehet a temetkezési szolgáltatások szektorára. Ha kevés képzett munkaerő áll rendelkezésre, akkor az alkalmazottak megtartása és új munkaerő felvétele nehezebbé válik. Ennek következtében a vállalkozásoknak emelniük kell a béreket, hogy versenyképesek maradjanak és megtartsák vagy vonzzák a szükséges szakembereket. Ez tovább növelheti a költségeket, és az árakra nyomást gyakorolhat

- fogalmazott Palkovics Katalin.

Itt is drágít a rezsidémon

Talán nem is gondolnánk azt sem, hogy a globális energiaár-emelkedés még olyan, hétköznapinak mondható szolgáltatásra is erős hatással van, mint éppen maga a temetkezés. Palkovics Katalin szerint számos olyan szegmense van egy végső búcsú előkészítésének és lebonyolításának, amelyre kihatással van az energiaárak emelkedése.

Az energiaárak növekedése számos gazdasági és társadalmi szektorra hatással van, és közvetetten vagy közvetlenül érintheti a temetkezési árakat is. Az energiaárak emelkedése bizonyos gazdasági tényezőkön keresztül gyakorolhat nyomást a temetkezési költségekre. Fontos megjegyezni, hogy az energiaárak és a temetkezési díjak közötti kapcsolat összetett és sok tényezőtől függ. Emellett az árak és a költségek az adott régiótól, az egyes temetőktől és temetkezési szolgáltatóktól függően változhatnak. Az energiaárak emelkedése a temetkezési szektorban hatással van a szállítással összefüggő árakra, a hűtésre, a hamvasztásra, a zöldfelületek karbantartásához szükséges gépek üzemeltetésére. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kellékgyártás folyamatához szüksége s energiafelhasználást sem

- írta a Pénzcentrumnak a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke. Azt is szerettük volna megtudni, hogy volt-e olyan temetkezési szolgáltató, amely bezárni kényszerült a brutálisan megugró rezsiárak miatt.

Ilyen kollégáról nincs tudomásunk, viszont arról igen, hogy sokan átértékelték a gazdasági folyamatok hatására társaságaik struktúráját és nagyon sok fejlesztéssel vagy beruházással összefüggő kiadásaikat csökkenteni vagy átcsoportosítani voltak kénytelenek

- válaszolta a kérdésre Palkovics Katalin.

Több kereset, drágább temetés?

De nem csak a rezsiárak miatt drágulhat a temetés, hanem paradox módon az is megdrágíthatja, hogy az ebben a szektorban dolgozó alkalmazottak több pénzt keresnek. A szakember azt is elmondta, hogy ha 2024-ben ismét emelkedik a minimálbér, akkor mivel a munkáltatók költségei is feljebb mennek, ezért ebben az esetben is elképzelhető, hogy sokan árat fognak emelni.

Amennyiben 2024 januárjában emelkedik a minimálbér, az hatással lesz a temetkezési szakmában dolgozó munkavállalók bérére is. Ezt viszont nézhetjük más szemmel is, mert az alacsonyabb bérekkel rendelkező munkavállalók bérkorrekciója magasabb jövedelmi viszonyokat, valamint kedvezőbb megélhetést eredményez. Természetesen a minimálbér emelkedése az alacsonyabb bérszinten dolgozók fizetését is emeli, egyben növeli a munkáltatók munkaerőköltségeit. Ez a költségemelkedés hozzájárulhat az árak emelkedéséhez, mivel a vállalkozások valószínűleg megpróbálják kompenzálni a magasabb béreket. Az árak alakulását illetően érdemes figyelemmel kísérni a gazdasági és piaci tendenciákat, illetve a különböző régiók árainak alakulását

- mondta erről a Pénzcentrumnak Palkovics Katalin.