Megszereztük a titkos dokumentumot: ennyire elkötelezett a politikusok felé a Tesco

A Tescónak, mint globális nagymultinak rendkívül sok dologra kell tekintettel lennie annak érdekében, hogy továbbra is versenyképes maradjon az amúgy szuperaktív kiskereskedelmi piacon. Ez pedig nem kis kihívás. Most egy friss dokumentum segítségével óriási mélységekben tudunk belelátni abba, hogy egy ekkora multi milyen stratégiák mentén édesgeti magához a vásárlókat, hogyan birkózik meg a különböző kormányok okozta nehezített pályával, vagy éppen milyen újításokat eszközöl globális problémák, mint például a széndioxid kibocsátás vagy a vízhiány leküzdésére.

A Tescót 1919-ben alapította Jack Cohen, ezzel létrehozva a világ egyik legnagyobb és sokáig legsikeresebb kiskereskedelmi vállalatát. A cég székhelye mindmáig az Egyesült Királyságban található, és immáron szinte az összes földrészen vásárlók milliót szolgálja ki. Igen ám, de az utóbbi években a diszkontok globális terjedése nem könnyíti meg a vállalat helyzetét. A vásárlói szokások ugyanis alapjaiban változtak meg az elmúlt években, amire minden kiskereskedelmi szereplőnek meg kell találnia a megfelelő választ.

Ebben a dinamikus és összetett üzleti környezetben pedig nem egyszerű működni, hiszen rengeteg a külső befolyásoló tényező. Azoknak a külső erőknek a megértése, amelyek tehát alakítják a vállalatok működését, kulcsfontosságúak a cégek számára ahhoz, hogy fenntartsák versenyképességüket és növekedésüket a rendkívül versengő kiskereskedelmi iparágban. Különösen igaz lehet mindez most a Tescóra, ami jó pár évnyi magyarországi hegemónia után két éve alulmaradt a Lidl-höz képest a hazai kiskereskedelmi verseny élén.

De mit tesz az egyik legrégebbi motoros kisker óriás, hogy újra felrázza magát? Hogyan alakítja piacait, és miként áll a vásárlóihoz vagy éppen a politikához? Ezekre és ehhez hasonló markáns kérdésekre ad választ most egy átfogó, úgynevezett PESTLE-elemzés, ami a Tesco működésének politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, jogszabályi és környezeti aspektusait vizsgálja globálisan.

Politikai tényezők

A politikai tényezők jelentősen alakítják az olyan vállalatok üzleti környezetét, mint a Tesco, ami egy vezető multinacionális kiskereskedő. Ezek a tényezők magukban foglalják a kormányok befolyását, a politikai stabilitást, a szabályozásokat és a politikákat a Tesco működésére, stratégiájára és jövedelmezőségére nézve. Nemcsoda, hogy egy olyan nagyvállalat számára mint a Tesco kulcsfontosságú a politikai megértése és eligazodása ezekben a "játszmákban" a siker biztosítása érdekében. De mik ezeknek a legfőbb tényezői?

Kormányzati stabilitás és politikai változások: a kormányok stabilitása az országokban, ahol a Tesco működik, létfontosságú tényező. A politikai instabilitás bizonytalanságot okozhat, ami zavarhatja a beszállítási láncokat, beruházásokat és mindennapi működést.

Kereskedelmi politika és vámok: a kormányok által meghozott kereskedelmi politikák és vámok jelentősen befolyásolhatják a Tesco nemzetközi beszerzési láncát és forrásstratégiáit. Az import/export vámok változása befolyásolhatja az áruk költségét, aminek végül hatása lehet az üzletekben kapható áruk árára is. A Brexit jó példája ennek, mivel igen jelentős változásokat hozott a kereskedelmi szabályozásban és a vámeljárási díjakban az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, ami hatással volt a Tesco beszerzési láncára és logisztikájára is.

Adózás és vállalatirányítás: az adózási politikák közvetlenül befolyásolhatják a Tesco nyereségét és pénzügyi teljesítményét. A kormányok megváltoztathatják a vállalati adókulcsokat, és az ÁFA-t vagy bevezethetnek további adókat bizonyos termékekre. Például a cukoradó vagy a műanyag csomagolási díjak változásai különböző országokban hatással lehetnek a Tesco bevételeire és beszerzési döntéseire. Itt megemelíthetjük többek között a hazánkban életre hívott kiskereskedelmi különadót, amit ráadásul 2023-tól meg is emeltek. Ez az intézkedés például jókorát vágott a kiskereskedelmi szereplők profitján.

Munkajog és munkaügyi kapcsolatok: a foglalkoztatási törvényekkel és a munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos politikai döntések befolyásolhatják a Tesco munkaerő-gazdálkodását és munkaköltségeit. A minimálbér törvények, a túlóratörvények, a szakszervezeti akciók pedig a munkaerő dinamikájára lehetnek hatással. A mindenkori minimálbérek változásai szintén mindig hatással vannak a vállalatok költségeire és munkaerő-felvételi gyakorlataira.

Szabályozói megfelelés és fogyasztóvédelem: a kormányok törvényeket és rendeleteket hoznak az érdekvédelem érdekében és a tisztességes verseny fenntartására. A Tescónak számos szabályozási követelménynek kell megfelelnie, például az élelmiszerbiztonsági szabványoknak, címkézési szabályoknak és reklám törvényeknek. A szabályozásnak való nem megfelelés jogi problémákat okozhat, hírnevet károsíthat és komoly pénzügyi büntetéseket is vonhat maga után.

Politikai stabilitás a nemzetközi piacokon: a Tesco globális terjeszkedése során különböző politikai környezetekkel ismerkedik meg különböző országokban. A politikai stabilitás vagy instabilitás ezeken a piacokon jelentősen befolyásolhatja a Tesco működését és terjeszkedési terveit. Például a társadalmi-politikai zavargások Törökországban vagy Brazíliában kihívásokat jelentettek a vállalat növekedési stratégiáiban.

Kormányzati ösztönzők és támogatások: a kormányok gyakran ösztönzőket és támogatásokat nyújtanak, hogy bizonyos iparágakat beruházásra ösztönözzenek. Gondoljunk csak arra, mekkora múltja van Magyarországon például a nagy multik idecsábításának különböző, sok milliárdos kedvezmények terhére. Az olyan gigavállalatok, mint például a Tesco könnyen hasznát vehetik a kormányzati támogatásból fenntartható kezdeményezéseknek.

Versenypolitika és antitröszt szabályozás: a versenypolitika és az antitröszt szabályozással kapcsolatos politikai döntések befolyásolhatják a Tesco piaci pozícióját. A kormányok lehetnek korlátozók az összeolvadásokban és felvásárlásokban annak érdekében, hogy megakadályozzák a monopóliumok kialakulását. Ezek alapján például a Tesco felvásárlási kísérletei vagy terjeszkedési stratégiái is szabályozói vizsgálatnak lehetnek kitéve különböző piacokon.

Gazdasági környezet

Nem meglepő, hogy a Tescóhoz hasonló nagyvállalatok teljesítményét és stratégiai döntéseit szignifikánsan befolyásolják az őket körülvevő gazdasági tényezők. Mint a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánca, a Tesco működése szorosan kapcsolódik a globális gazdasági feltételekhez, ideértve a növekedési rátákat, az inflációt, a devizaárfolyamokat és a fogyasztói költési szokásokat.

Gazdasági növekedés és fogyasztói költés: egy ország általános gazdasági növekedése közvetlenül befolyásolja a fogyasztói költési szokásokat. Gazdasági fellendülés idején a fogyasztók gyakran magasabb rendelkezésre álló jövedelemmel rendelkeznek, és hajlandók többet költeni nem létfontosságú cikkekre is. Ezzel szemben gazdasági visszaesés csökkentheti a fogyasztói költést és beindíthat egy erős lefelé vásárlási hullámot.

Ez utóbbi jelenség egyébként rendkívüli mértékben megfigyelhető jelenleg Magyarországon is. Nem véletlen, hogy a diszkontok előretörésével egyre több szereplő kezdett sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni sajátmárkás szortimentjére. A Tesco számára mindez azt jelenti, hogy meg kell értenie a gazdasági körülményeket minden olyan piacon, ahol működik, és ennek megfelelően kell módosítania árképzési és promóciós stratégiáit.

Infláció és árstabilitás: az inflációs ráták hatással vannak mind a Tesco költségeire, mind a fogyasztói vásárlóerőre. Az emelkedő infláció magasabb beszerzési költségeket okozhat, amelyek hatással vannak a Tesco ellátási láncára és jövedelmezőségére. Ugyanakkor a fogyasztók vásárlóereje csökkenhet, ha a bérek nem tartanak lépést az inflációval. A vállalatnak ezért nem véletlenül kiemelten gondosan kell kezelnie árképzési stratégiáját annak érdekében, hogy egyensúlyban tartsa az infláció hatását mind a költségekre, mind a vásárlói megfizethetőségre. Magyarországon pedig kifejezetten hangsúlyos ez a kérdés jelenleg. Elég csak a még mindig EU rekorder infláció gondolnunk, aminek következtében hosszú évek folyamatos reálbér-növekedése után most már hosszú hónapok óta csökkenés tapasztalható. A magyarok tehát egyértelműen rosszabbul élnek, ami jócskán kihat a kiskereskedelemre.

Társadalmi tényezők

A társadalmi tényezők magukban foglalják azoknak a közösségeknek a változatos attitűdjeit, hitrendszerét, életmódjait és kulturális befolyásait, amelyekben a Tesco működik. Ezeknek a társadalmi dinamikáknak megértése és reagálásuk elengedhetetlen a Tesco számára annak érdekében, hogy erős ügyfélkapcsolatokat építsen, növelje a márka megítélését, és összehangolja termékeit és szolgáltatásait a fogyasztók folyamatosan változó igényeivel.

Változó fogyasztói preferenciák és ízlések: a fogyasztói preferenciák és ízlések folyamatosan változnak, különböző tényezők, mint az egészségtudatosság, fenntarthatóság, kényelem és változó demográfiai tényezők hatására. A Tescónak így alkalmazkodnia kell a termékkínálatával a változó preferenciák kiszolgálásához. Például a növekvő igény a növényi alapú és bio termékek iránt arra ösztönözte a Tesco-t, hogy bővítse vegán és fenntartható termékkínálatát, de ugyanígy a már említett lefelé vásárlás és a sajátmárkák erősödése is ennek a szegmensnek a bővítésére sarkallja a vállalatot.

Egészség és jóléti trendek: a fogyasztók körében növekvő egészségtudatosság befolyásolja vásárlási döntéseiket. Egyre nagyobb az igény az egészségesebb élelmiszerekre, friss termékekre és a címkézés átláthatóságára.

Fenntarthatóság és környezeti aggodalmak: a fogyasztók, különösen az Y és a Z generáció tagjai egyre tudatosabbak a környezeti kérdésekkel kapcsolatban, és jobban elvárják a vállalatoktól a fenntartható gyakorlatok alkalmazását. Nem véletlen, hogy a Tesco szerte a világon lépéseket tett a fenntarthatósági aggodalmak kezelésére, olyan célokat tűzve ki, mint az élelmiszerpazarlás, a szén-dioxid kibocsátás és a műanyag csomagolás csökkentése. A vállalat elkötelezettsége a fenntarthatóság iránt rezonál a társadalmilag felelős fogyasztókkal.

Demográfiai változás és sokszínűség: demográfiai változások, például az elöregedő lakosság és növekvő kulturális sokszínűség, befolyásolják a Tesco marketing- és termékstratégiáit. Például a Tesco felismeri az idősebb vásárlók igényeinek fontosságát, és intézkedéseket hajtott végre az idősebb vásárlók hozzáférhetőségének és kényelmének javítása érdekében. Magyarországon például a vállalat tavaly júliustól úgynevezett „szuperkeddeket” vezetett be a nyugdíjasoknak, akik ezeken a napokon a nyugdíjas igazolvány és Clubcard kártya együttes felmutatásával a vásárlásuk teljes összegéből 5 százalékos kedvezményt kapnak.

Technológiai elfogadás és digitalizáció: a technológia és digitális platformok széles körű használata átalakította a fogyasztói viselkedést és a vásárlási szokásokat. A Tesco ösztönzi a digitalizációt az online vásárlási platformok, mobilalkalmazások és hűségprogramokba történő befektetéssel. A Tesco Clubcard hűségprogram például az ügyféladatokat használja fel ajánlatok és promóciók személyre szabásához az egyéni vásárlási szokások és preferenciák alapján. De a vállalat ugyanígy digitalizálja az akciós kiadványát is.

A közösségi média és az online vélemények befolyása: a közösségi médiaplatformok és az online vélemények szignifikánsan befolyásolják a fogyasztók véleményét és vásárlási döntéseit. A vállalat ezért aktívan részt vesz a vásárlókkal a közösségi felületelen, válaszolva a kérdésekre és visszajelzésekre, hogy fenntartsa a pozitív márkaimázst és gyorsan kezelje az esetleges aggodalmakat.

Kulturális érzékenység és lokalizáció: a Tesco globális jelenléte azt követeli meg tőle, hogy kulturálisan érzékeny legyen és alkalmazkodjon a helyi preferenciákhoz és szokásokhoz. A termékválaszték, a marketingüzenetek és a boltelrendezés helyi kulturális összefüggésekhez történő testreszabása lehetővé teszi a Tesco számára, hogy erősebb kapcsolatokat építsen ügyfeleivel világszerte.

Közösségi kapcsolatok és vállalati társadalmi felelősségvállalás: a Tesco hírneve szorosan kapcsolódik a helyi közösségekkel való együttműködéséhez és a társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseihez. A vállalat beruház közösségi projektekbe, jótékonysági kezdeményezésekbe és oktatási programokba, elősegítve pozitív kapcsolatok kialakítását azokkal a környékekkel, amelyekben működik.

Technológiai kérdések

A technológiai tényezők kritikus szemponttá váltak a Tesco üzleti működésében és növekedési stratégiájában. Ahogy a kiskereskedelmi iparág gyors fejlődése zajlik a technológiai fejlesztésekkel, a Tescónak folyamatosan ki kell használnia az innovációt annak érdekében, hogy javítsa az ügyfélélményeket, optimalizálja az ellátási lánc menedzsmentet és ahol képes rá, a versenytársai előtt maradjon.

E-kereskedelem és online vásárlás: az e-kereskedelem és az online vásárlás elterjedése átalakította a kiskereskedelmet. Az átfogó elemzés szerint a Tesco felismerte ennek a változásnak a jelentőségét, és jelentős beruházásokat eszközölt online platformjaiba. A Tesco weboldala és mobilalkalmazásai lehetővé teszik az ügyfeleknek, hogy kényelmesen otthonról vásároljanak, széles termékválasztékkal és kiszállítási lehetőségekkel. A vállalat online jelenléte kulcsfontosságú szerepet játszott az ügyfélhűség fenntartásában és piaci terjeszkedésében.

Adatelemzés és személyre szabás: a Tesco adatelemzést és ügyfélinformációkat használ fel a vásárlási élmény személyre szabásához. A Clubcard hűségprogramja és online platformjai révén a Tesco értékes adatokat gyűjt az ügyfelek preferenciáiról és vásárlási szokásairól. Ezeknek az adatoknak az elemzése segít a Tescónak abban, hogy testre szabott promóciókat, ajánlatokat és termékajánlásokat készítsen, ezzel növelve az ügyfél elégedettségét és hűségét.

Ellátási lánc menedzselés és automatizálás: a technológiai fejlesztések lehetővé tették a Tesco számára az ellátási láncmenedzsment optimalizálását az automatizálás és fejlett logisztikai rendszerek segítségével. Ezek az innovációk javítják az árukészletezés menedzsmentjét, csökkentik a szállítási időket, és növelik a raktárak és elosztóközpontok hatékonyságát.

Üzleti technológia és pénztári rendszerek: a vállalat folyamatosan frissíti üzleteiben található technológiáját annak érdekében, hogy javítsa a vásárlási élményt. Az önkiszolgáló pénztárak, érintésmentes fizetési lehetőségek és digitális táblák olyan innovációk, amelyeket a Tesco bevezetett üzleteiben. Ezek a technológiák megkönnyítik az ügyfelek számára a vásárlást, és csökkentik a várakozási időt a pénztáraknál. De ugyanígy alkalmaz a cég robotokat és különböző automatizációkat a raktárakban is.

Digitális marketing: a Tesco digitális marketing csatornákat és közösségi média platformokat használ arra, hogy kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel és promótálja termékeit és szolgáltatásait. Célozott hirdetések és interaktív kampányok révén a Tesco hatékonyan eléri célközönségét, és ösztönzi az online és offline értékesítést.

Törvényi/jogi tényezők

Ezek az összetevők magukba foglalják a jogi és szabályozói környezetet, amelyben a Tesco működik. Ezek a tényezők kritikusak, mivel meghatározzák a vállalatnak a szabályozási követelményekhez való igazodását, üzleti gyakorlatait és az egyes érdekeltekkel való interakcióit. A jogi keretek megértése és betartása alapvető fontosságú a Tesco számára, hogy fenntartsa hírnevét, biztosítsa az etikus magatartást és elkerülje a jogi következményeket.

Fogyasztóvédelmi törvények: a fogyasztóvédelmi törvények szabályozzák a fogyasztók jogait és biztonságát. A Tescónak be kell tartania a termékbiztonsággal, címkézéssel és tisztességes árképzési gyakorlatokkal kapcsolatos rendeleteket. Ezeknek a törvényeknek a megsértése jogi eljárásokhoz, pénzügyi büntetésekhez és hírnevének károsításához vezethet.

Verseny-, és kartelljog: a vállalat nagyon versenyképes piacokon működik, és be kell tartania a versenyszabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a tisztességes üzleti gyakorlatokat. Az antitröszt rendeletek tiltják a monopolisztikus magatartást és tisztességtelen piaci fölényt. A Tesco bővítési tervei és felvásárlási kísérletei a szabályozói felülvizsgálat alá esnek annak érdekében, hogy megakadályozzák a nem kívánt, versenyellenes eredményeket.

Munkajog: a Tescónak bárhol is működik, meg kell felelnie a munkajogoknak, amelyek a munkaszerződéseket, munkaidőt, minimálbér követelményeket és munkavállalói jogokat szabályozzák. A megfelelő egyensúly megtalálása a munkaköltségek és a munkavállalók jólétének között kritikus fontosságú a vállalat munkaerő-menedzsmentjéhez.

Egészségügyi szabályozások: mivel a kiskerlánc számos áruházat és elosztóközpontot üzemeltet, ezért az egészségbiztonsági szabályozások betartása kulcsfontosságú. Az ügyfelek, alkalmazottak és beszállítók jólétének biztosítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy elkerüljék a jogi felelősséget és fenntartsák a pozitív márkaimázst.

Környezetvédelmi szabályozások és fenntarthatósági kezdeményezések: a Tesco egyre növekvő figyelemmel kíséri környezeti hatását és fenntarthatósági erőfeszítéseit. Világszerte kormányok hoznak létre szabályozásokat a klímaváltozás kezelésére és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére. Ezek egy része pedig kiemelten kezeli a multikat.

Adatvédelmi törvények: a fogyasztói adatok egyre növekvő használatával a személyre szabott marketinghez és vállalati betekintésekhez a Tescónak be kell tartania az adatvédelmi törvényeket az ügyfélinformációk védelme érdekében. Az adatvédelmi rendeletek megsértése súlyos következményekkel járhat, ideértve a büntetéseket, de a vállalat hírnevét is jócskán károsíthatja.

Környezeti tényezők

A környezeti tényezők egyre növekvő jelentőséggel bírnak a vállalatok számára, mivel a fenntarthatóság és környezeti felelősségvállalás kritikus aggodalmak lettek mind az üzletek, mind pedig a fogyasztók körében. Mint az egyik legnagyobb kiskereskedő világszerte, a Tescóra egyre növekvő nyomás nehezedik, hogy foglalkozzon környezeti hatásával és vezessen be környezetbarát gyakorlatokat.

Éghajlatváltozás és szén-dioxid kibocsátás: a Tesco szén-dioxid kibocsátása az üzemeltetésből, szállításból és ellátási láncból nem kis mértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Az éghajlathoz kapcsolódó kockázatok kezelése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése tehát kritikus a Tesco környezeti erőfeszítései szempontjából. A vállalat éppen ezért ambiciózus célokat tűzött ki a nettó nulla kibocsátás elérésére, összehangolva stratégiáját a globális éghajlati célokkal. Ennek keretében a multi például elkötelezte magát a szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett a Science-Based Targets kezdeményezés keretében, amelynek célja a globális felmelegedés korlátozása az iparosodás előtti szintekhez képest 1,5 Celsius-fokkal.

Megújuló energia és energiahatékonyság: a megújuló energiatermelés növelése és az energiahatékonyság javítása a Tesco környezeti stratégiájának lényeges részét képezik. A megújuló energia felé való áttérés csökkenti a cég fosszilis tüzelőanyagoktól való függését, és segít csökkenteni a környezeti lábnyomát is. Nem véletlen, hogy a vállalat nagyszabású napenergia rendszerekbe fektetett be üzletei és elosztóközpontjai tetején. Ezek a napenergia rendszerek tiszta energiát termelnek, csökkentve a vállalat hagyományos elektromosságra való függését és hozzájárulva megújuló energiatermelési célok eléréséhez.

Hulladékgazdálkodás: a cég elkötelezte magát a hulladéktermelés csökkentése és a zöld gazdaság előmozdítása mellett. A vállalat célja az egyszer használatos műanyagok minimalizálása, a hulladék újrahasznosításának előmozdítása és a szemétlerakókban való hulladék mennyiségének nullára csökkentése. Fenntartható csomagolási megoldások bevezetése és az élelmiszerpazarlás csökkentése a Tesco hulladékkezelési kezdeményezéseinek kulcsfontosságú elemei.

Biodiverzitás és fenntartható beszerzés: a Tesco felismerte a biodiverzitás védelmének és a nyersanyagok fenntartható beszerzésének fontosságát. A vállalat együttműködik beszállítóival a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok előmozdítása érdekében, például a pálmaolaj és a kakaó felelős beszerzése terén is. De állandó gyakorlata, hogy az élelmiszer-szortiment nagy része helyből, helyi gazdaságokból származzon.

Vízmegőrzés és erőforráskezelés: a víz egy kritikus természeti erőforrás, és a Tesco a vízmegtakarítási erőfeszítésekre összpontosít az üzemeltetése során. A vízhatékony technológiák bevezetése, például az esővízgyűjtés és a víz újrafelhasználás, segít a Tescónak minimalizálni a vízlábnyomát úgy, hogy állandó résztvevője vízgazdálkodási kezdeményezések annak érdekében, hogy előmozdítsa a felelős vízgazdálkodást. A vízhiánnyal küzdő területeken a Tesco például együttműködik a helyi közösségekkel és hatóságokkal annak érdekében, hogy megóvják a vízforrásokat és biztosítsák azok fenntartható felhasználást.

Ellátási láncok: a Tesco ellátási láncának kulcsfontosságú szerepe van környezetre mért hatás tekintetében. A vállalat ezért együttműködik a beszállítókkal annak érdekében, hogy etikus és fenntartható gyakorlatokat biztosítson az ellátási lánc teljes hosszában, ideértve a felelős beszerzést, a kibocsátás csökkentését és a hatékony logisztikát.

A Tesco-titok

Mivel a kiskereskedelmi óriás továbbra is növekszik és bővíti globális jelenlétét, ezeknek a külső tényezőknek a figyelemmel kísérése és megértése továbbra is kulcsfontosságú a számára. politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, jogi és környezeti változások proaktív kezelésével a Tesco fenntartható és felelősségteljes kiskereskedelmi vezetőként pozicionálhatja magát. Amire nagy szüksége is van akkor, amikor a diszkontok előretörése folyamatosan területeket hódít el a régi vezér elől.

(Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA)