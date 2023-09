Most vásárol be rengeteg magyar a nyári kütyükből: hiába van itt az ősz, nekik van igazuk?

A múlt héten már a naptári őszbe léptünk, ezzel együtt elkezdődött az iskola is, de az időjárás – és a magyarok keresései – egészen idáig ezt még egyáltalán nem éreztették velünk. Látszik, hogy nem csak mi, magyarok, hanem a teljes régió a hőséggel birkózott és annak enyhítésére keresett megoldásokat a látogató az egyik legnagyobb hazai ár-összehasonlító oldalon és társoldalain.

Itthon a párátlanítók iránti érdeklődés több mint kétszeresére, a ventilátorok, párologtatók és mobil légkondik iránti pedig több mint háromszorosára ugrott - közölte az Árukereső.hu. Majdnem 50 százalékkal több keresés volt statikus légkondicionálókra és az egyszerűbb, olcsóbb megoldást kínáló sötétítőkre.

Csehországban drasztikusabb számokkal találkozhatunk: ott több mint kilencszeresére nőtt az érdeklődés a léghűtők iránt, hétszer annyit kutattak hordozható légkondikat, és négyszer annyit plafonra szerelhető és álló ventilátorokat, valamint légkondikat. Szlovákiában a léghűtőknél hatszoros az érdeklődés, az álló ventilátoroknál pedig majdnem háromszoros; míg Romániában a mobil légkondik domináltak több mint négyszeres keresési számmal.

Bár itt az ősz, a régió országai közül csak nálunk nem nőttek a keresések az iskolai termékek iránt. Szomszédainknál a tolltartók, az iskolatáskák, az uzsonnás dobozok és a tankönyvek is egyre népszerűbbek. Sőt, Bulgáriában a videójátékozással kapcsolatos cikkek is foglalkoztatták az embereket, ugyanis Xboxot, PlayStationt, valamint a gaminghez kapcsolódó bútorokat és eszközöket is böngésztek a potenciális fogyasztók.

Úgy tűnik, hogy rajtunk kívül mindenki készül az „otthonülős-tanulós” szezonra. Ennek fő oka a hazai, kifejezetten magas infláció lehet, ami miatt a magyaroknak meg kell válogatniuk, hogy mire és mikor költenek. Feltételezhetően az iskolai termékek népszerűsége a szezonhoz képest kissé késve indul majd növekedésnek.