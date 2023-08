Egymást tapossák a cukorért a magyar vásárlók: őrület, ami a boltokban folyik

Továbbra is az élelmiszerárak alakulása határozza meg a magyarok vásárlási szokásait. A magyarok a múlt héten kétszer annyiszor kerestek rá a a neten cukorra, mint a múlt hónapban.

Egy hónapja még a hőség ellen küzdöttek a magyarok, most az élelmiszerárakkal kezdenek harcolni A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, júliusi adataiból kiderül, hogy az infláció Magyarországon 20,1 százalékos, az élelmiszereké pedig közel 30 százaléknál tart. Ezt igazolják az Árukereső.hu legújabb adatai is, miszerint a magyarok a múlt héten kétszer annyiszor kerestek rá a cukorra, mint a múlt hónapban. A tudatos fogyasztók a lehető legjobb áron szeretnének hozzájutni az alapvető élelmiszerekhez is, így nem meglepő ez az eredmény. Ugyanezt a tendenciát tapasztalhattuk itthon tavaly ősszel is, amikor a magas infláció miatt, a növekvő energiára mellett hatalmasat ugrott a cukor iránti kereslet.

Alig egy hónappal ezelőtt, a nyári hőhullám kellős közepén a hordozható légkondik iránti érdeklődés több mint háromszorosára ugrott, ahogy a ventilátoroké is. Több mint kétszer annyit kutatták a magyarok a hagyományos klímákat és a léghűtőket is. A régió országaiban is hasonló mértékű változás volt tapasztalható – Szlovákiában, Csehországban, Bulgáriában és Romániában is sokkal jobban foglalkoztatták az embereket azok az eszközök, amikkel jobban el lehet viselni a magas nyári hőmérsékletet.

Most azonban nem tapasztalható ilyen regionális hasonlóság, ez a kiugró érdeklődés az élelmiszerek terén csak Magyarországon figyelhető meg. A csehek és szerbek kanapékat, a szlovákok pedig mikrókat kerestek inkább, míg a szlovénoknál és horvátoknál a generátorok és aggregátorok domináltak ebben a hónapban: utóbbinál közel kilencszeresére ugrott a keresések száma. Az Árukereső.hu adatai rávilágítanak arra, hogy szomszédaink milyen aktuális gazdasági változások függvényében igyekeznek a lehető legjobban és gazdaságosan kijönni az adott szituációkból.