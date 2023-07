Sírhatnak a hús-, és cukorimádó magyarok: jön az árstopkánaán vége, erre készülnek a boltok

Egy átlagos, három fős magyar családnak közel 40 ezer forinttal több pénzt is kihúzhat a zsebéből az árstop vége augusztus és december között. És ez mindössze négy terméken, a csirkemellen, a disznócombon, a cukron és az étolajon realizálódna. Közel másfél év után kerül ugyanis kivezetésre az élelmiszer-árstop: a Pénzcentrumon pedig kiszámoltuk, hogy a szakértői várakozások szerinti drágulás szerint, a fogyasztási adatok ismeretében, mekkora plusz költséget jelenthet a változás az év hátralévő részében. Ezen felül megkerestük a legnagyobb hazait boltláncokat is, ők mire számítanak az árstopos időszak utolsó napjaiban, kell-e készülni rohamra, bespájzolásra.

Összességében immáron majd 1,5 éve van velünk az az élelmiszer-árstop, amit a magyar kormány eredetileg 2022 február elseje és május 31-e közöttre hirdetett meg. A többi persze azóta történelem, a tavaly májusi határidőt ugyanis folyamatosan tologatták addig, amíg most már talán biztosra mondhatjuk, kivezetik. Nem túlzás tehát azt mondani, véget ér egy igen viszontagságos korszak, és július 31-el leköszönnek az élelmiszerárstopok.

Igen ám, de ez együtt fog járni azzal, hogy az árstop alatt álló termékek egy része várhatóan brutálisan nagyot fog drágulni. Ezt persze a kereskedők csökkenthetik akkut akciókkal, hogy a vásárlóknak ne legyen hirtelen akkora csapás az áremelkedés, összességében viszont nem árt felkészülni. A várható árakról persze a boltok nem beszélnek, de más szakértők azért igen. Raskó György, agrárközgazdás néhány hete úgy számolt, hogy bár a tojás és az UHT tej ára nem igen fog számottevően növekedni, addig bizony

a csirkemell és a sertéscomb 500-600 forinttal,

az étolaj 30-40 százalékkal,

a cukor pedig még ennél is jobban drágulhat.

A kapott információk alapján kíváncsiak lettünk arra, hogyha megnézzük az átlagos magyar fogyasztási adatokat, akkor mekkora áremelkedéssel számolhatnak ezeken a termékeket a hazai vásárlók az év hátralevő részében. Ezen felül megkérdeztük a legnagyobb hazai láncokat is, számítanak-e rohamra még az árstop vége előtt, hogyan állnak most a mennyiségi korlátozásokkal, illetve hogy összességében miként készülnek a váltásra.

Nagyot nézhetnek a hús-, és cukorimádó magyarok

Számításunk legelején megnéztük, mekkora az az élelmiszer-mennyiség a szóban forgó termékekből, amennyit egy átlagos magyar egy évben elfogyaszt. A legfrissebben elérhető KSH adatok szerint messze baromfihúsból fogy a legtöbb, egy évben 25,2 kg, sertéshúsból 19,2 kg, míg étolajból (és olívaolajból) 13,3 liter, cukorból pedig 12,5 kg. Ez tehát az az élelmiszer-mennyiség amennyit egy átlagos magyar ember egy évben megeszik.

Hogy egyszerűbb legyen a számítás, a mennyiségeket egész számokra kerekítettük a szabályoknak megfelelően, így a sertéshús esetén 19, a baromfi esetén 25, a cukor esetén 13 kilóval, míg az étolaj esetén 13 literrel fogunk számolni. Egy másik fontos kikötés, számításunk hipotetikus jellegű, és bár tudjuk, hogy a sertéshús és a baromfihús is többféle húsfajtát is tartalmaz, mi most az érzékeltetés kedvéért úgy fogunk számolni, mintha az összes fogyasztás csak sertéscombból, illetve csirkemellből valósulna meg. Ugyanígy teszünk az étolaj esetében is, mert bár a statisztikában együtt szerepel a napraforgó az olívaolajjal, utóbbi fogyasztása Magyarországon elhanyagolható mennyiséget takar.

De lássuk akkor a mostani árakat: a KSH júniusi statisztikái alapján a sertéscomb kilója 1590, a csirkemellfiléé 1770, a cukoré 261 forint, miközben 1 liter napraforgó-étolaj 744 forintba kerül. Ezekre az árakra tudjuk rászámolni a Raskó György általi várakozásokat: így a két húsféle mai árához 550 forintot, az étolajéhoz 35 százalékos drágulást, míg a cukorhoz 55 százalékos emelkedést fogunk hozzácsapni. Ezek alapján így alakulhatnak az egyes termékek árai jövő hét keddtől:

Most hogy már tudjuk, bizonyos árstopos termékek mennyibe kerülhetnek az árstop kivezetése után, nem maradt más hátra, minthogy kiszámoljuk, augusztustól decemberig az átlagos fogyasztás mellett mennyibe kerülnének ezek a mennyiségek, ha maradt volna az árstop, és mennyibe fognak így, hogy már nem lesz velünk (kalkulációink a szóban forgó termékekre azért nem tartalmaznak további drágulást, mert az elmúlt hónapok adatai azt mutatják, hogy a legtöbb termék esetében egyértelműen leállt vagy jócskán belassult a hónapról hónapra történő drágulás, ezért e termékek esetében az év hátralevő részében nem számolunk drasztikus drágulással).

Augusztus és december között összesen 5 hónap van, ezért az eddig bemutatott adatok alapján egy átlagos magyar el fog még fogyasztani 8 kiló disznócombot, 10,5 kiló csirkemellet, 5,5 liter étolajat, illetve 5,5 kiló cukrot az év hátralevő részében. Ez pedig jóval többe fog kerülni neki annál, mintha továbbra is a befagyasztott árért vásárolt volna. Mutatjuk is, mennyivel:

A négy termék egészen pontosan mintegy 34 százalékkal kerülne többe. Ugyanis augusztustól decemberig, ha maradt volna az árstop, akkor az átlagos fogyasztás mellett 36833 forintot költöttünk volna ezekre a termékekre, viszont így hogy az árstopot kivezetik körülbelül 49230 forintos költség fog jutni egyetlen magyarra, 5 hónapnyi fogyasztás alatt. A különbség egyetlen főre számolva mintegy 12 400 forint, tehát egy háromfős háztartásnak rögvest 37200 forint többlet pénz fog kicsúszni a tárcájából csak ezen a négy terméken,

ami az öt hónapra leosztva havi 2 500 forintra jön ki egy fő esetén, egy három fős család esetében viszont már 7 500-ra.

Az árstop vége?!

Ez az összeg persze rendkívül sok, viszont az árstop kivezetése szükségszerű. A kormány kommunikációja szerint az már elérte a célját, védte a legszegényebbeket. Sok szakértő viszont már legalább fél-1 éve mondja, hogy azokat ki kellett volna már korábban vezetni, hiszen a boltok az ezeken a termékeiken jelentkező veszteségeiket minden bizonnyal szétterítették szortimentjük többi darabjára, ami átlagosan rengeteg termék árát növelhette, amit a fogyasztók ugyanúgy megéreztek. Sőt, ezeknek a termékeknek az ára sem fog már visszatérni a korábbihoz, éppen ezért most egyszer egy hirtelen drágulást is ki kell perkálnia a vásárlóknak, plusz más egyéb termékek drágulását is folyamatosan megfizetni.

Voltak olyan szakemberek is, akik a Pénzcentrumnak korábban azt nyilatkozták, az árstop nem is feltétlenül lett volna ekkora gond akkor, ha annak a terheit nem csak a kiskereskedők, azaz a boltok, hanem az értékesítési lánc más szereplői, például a gyártók, a szállítók is állták volna valamekkora mértékben. De nem ez történt, a beszerzési ár és az eladási ár közötti deficitet ugyanis mind egy szálig a kiskereskedők nyelték be. Amit az extra adók mellett nem viseltek túl jól. Áttétesen tehát az árstop intézménye, amellett hogy védhetett kiszolgáltatottabb fogyasztói rétegeket, bizonyára az általános infláció emelkedéséhez is hozzájárulhatott, ami viszont szintén az ország egész lakosságát érinti.

Hogyan készülnek a boltok az árstop végére?

Azért hogy a boltok oldaláról lássuk, miként készülnek az árstopos időszak utolsó napjaira, megkerestük a legnagyobb láncokat, mondják el, mire lehet számítani az árstopos korszak végén. Leginkább arról érdeklődtünk, várható-e roham a boltokban, mennyire szeretnének a magyarok spájzolni. Kérdéseinkkel kapcsolatban a Tesco, arról tájékoztatott, hogy bár mennyiségi korlátozás nélkül kapható náluk liszt, olaj, tojás és UHT tej is július 18-tól, addig a orábban érvényben lévő limit feloldása a csirkehúsra, a sertéscombra, valamint a kristálycukorra nem vonatkozik.

Ezen termékek esetében ugyanis a vállalat továbbra is szükségesnek látja az egyszerre maximálisan vásárolható mennyiség meghatározásának fenntartását a megfelelő készletek biztosítása érdekében. A korlátozás eltörlése nem vonatkozik a burgonyára sem

- tájékoztatott a hipermarket. Ezek alapján úgy látszik, hogy pont a szóban forgó két húsból, illetve cukorból tényleg jókora különbség mutatkozhat a beszerzési és eladási ár között, sőt a vásárlók is bizonyára pillanatok alatt elkapkodnák a készletet, ha tehetnék. A Tesco beszélt arról is, hogy bár pontos árakról nem beszélnek, azokat a jogszabály adta kereteken belül fogják meghatározni, amely az árstoppos termékek esetén 2 kategória esetén beszerzési ár mínusz 15%-os akciót ír elő.

A Lidl közlése szerint folyamatosan figyelemmel kísérik az árstopos termékek fogyását, és a jelenlegi számaik azt mutatják, hogy jelentősen élénkült az ástopos termékek iránti kereslet, főként a tartós, hosszabb távon is tárolható termékeket keresik a vásárlók, bár az elmúlt napokban a csirkemellből is érezhetően több fogyott.

Annak érdekében azonban, hogy minden igényt ki tudjon szolgálni a diszkontlánc, a korábban bevezetett mennyiségi korlátozások továbbra is érvényben vannak

- számolt be a Pénzcentrumnak a diszkont. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a Lidl esetében is kevésbé lesz megoldható a roham, hiszen a szóban forgó összes termékből csak korlátozottan lehet vásárolni. Ezért maximum az eddig praktikákat lehet majd használni.

A diszkonttal szemben lapunk a Spartól azt a tájékoztatást kapta, hogy „a hatósági árazásban érintett termékek esetében nem érzékelünk számottevően megnövekedett keresletet.” Viszont a honlapjuk tanúsága szerint a korábbi mennyiségi korlátozásaik továbbra is érvényben vannak. Megkeresésünk az Auchan is válaszolt, ők hasonlóan a Sparhoz azt mondták, nem tapasztaltak rohamot az árstopos termékek kapcsán és nem is számítanak erre. De a mennyiségi korlátozás eltörléséről szóló friss híreket náluk sem találtunk.