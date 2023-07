Így kezdenek új életet az élelmes magyarok: ezzel a húzással 4,5 milliót is kereshetnek 3 hónap alatt

Spanyolország egyik gyönyörű, tengerparti részén Alicante városának környékén jelenleg 38-45 millió forintért lehet venni 3 szobás, 2 fürdőszobás ingatlant. Ezeket ráadásul a turisztikai főszezonban hetente majd 350-400 ezer forintért kis is lehet adni, ami a 3 hónapos intenzív időszak alatt máris 4-4,5 millió forintot hozhat a konyhára, ha siker mindig bérlőt találni rá. Az egész beruházás körülbelül 10 év alatt térülne meg, legalábbis így matekozott az a TikTokker aki videóban mutatta be, milyen házakat is lehet venni ekkora összegből.

Miközben Magyarországon 12 év leforgása alatt egészen sokkoló mértékben, 168 százalékkal nőttek átlagosan az ingatlanárak, nem csoda, hogy egyre többen inkább külföld felé kacsintgatnak, ha ingatlanvásárlásról van szó. Persze aki így tesz, annak eléggé nagy előny, ha idehaza, jó helyen van ingatlanja, hiszen a brutális áremelkedés miatt ő azt magas áron tudja értékesíteni. Olyan áron, amiből már külföldi, gyönyörű tengerparti városkák lakásaira is futja.

Így gondolkodhatott az a TikTokker is, akinek a videójára most rábukkantunk. Ebből kiderül többek között, hogy a videós, aki eladta magyarországi házát, sokkal inkább Spanyolországban, semmint itthon venne újat. Az indokok egyszerűk, meleg, tengerparti környezet és nem utolsó sorban nagyon jó kiadhatóság és megtérülés jellemzi ezt a régiót – hangzik el a videóban.

A helyszín, ahol járunk Alicante tartomány, és annak székhelyéhez Alicante városához közel eső terület, ahol a videóban elhangzottak szerinte körülbelül 38-45,5 millió forint között (380 forintos euróval számolva) lehet megvásárolni jelenleg egy 3 szobás, 2 fürdőszobás ingatlant. A videóban külön elhangzik, hogy a lakásvásárlást azért is preferálnák ezen a helyszínen, mert jó befektetés is a lokáció, óriási kereslet mutatkozik itt ugyanis a bérlésre.

A videós terve tehát az, hogy a vásárlásra befektetett összeget nem csupán lelakja, hanem visszaforgatva, kiadással visszahozza majd a vételárát. Helyi ingatlanos forrásokra hivatkozva a matek szerint egy, a videóban is szereplő és ahhoz hasonló ingatlant a fő szezonban (ami három hónapig tart) 900-1000 euróért lehet kiadni hetente. Ez szintén 380 forintos euróval számolva 342-380 ezer forint hetente, ami összesen 4-4,5 millió forintra jön ki, ha az adott főszezon minden hetére (12) legalább ennyiért ki tudnák adni az ingatlant. Az adókat tehát nem számolva, és csak a fő szezont figyelembe véve (ha minden évben, minden hétre értékesíteni tudnák) 10 év alatt térülne meg ebből a lakás úgy, hogy egyébként a 3 hónap kivételével nyugodtan élhetne itt a család.

Ha az úgynevezett mid-seasonben is sikerülne kiadni az ingatlant, akkor ott is lehetne érte hetente 150-230 ezer forintot kaszálni, sőt az abszolút uborkaszezonban, amikor viszont inkább egy hónapra bérlik ki az ingatlant, az is hozhatna a konyhára egy hónapban 247-266 ezer forintot. Az összegek ismertetése után a videó azzal zárul, hogy óriási a kereslet itt az ingatlanokra, úgyhogy most jó befektetésnek néznek ki.

A videó alatti kommentekből kiderült, hogy sokan hitetlenkednek azt illetően, hogy mindig ki lehetne adni az adott lakást, és ez nyilván függnek annak pontos lokációjától is. A TikTokker maga is kitért szövegesen arra, hogy természetesen a kiadásból származó jövedelem adóköteles, úgyhogy természetesen azt is bele kell számolni a dolgokba. Ezzel együtt, számításai szerint 10 év alatt megtérülő vállalkozás lehet egy ilyen ház megvásárlása, ami számára megfelelő üzletnek tűnik.

Mi a helyzet itthon?

A legfrissebb adatok szerint most ott tartunk, hogy Budapesten a téglalakások átlagos havi bérleti díja 227 ezer forintra nőtt idén. De azt is tudjuk, hogy az idei bérbeadások alapján a fővárosban a VI. kerület a legdrágább átlagosan 317 ezer forintos havi díjjal, amelyet a II. kerület 305 ezer, az I. kerület 300 ezer és az V. kerület 283 ezer forinttal követ. A többi budai és belvárosi kerületben 200 ezer forint körül alakult az átlagos havi bérleti díj. A III. kerületben 216 ezer, a XI. és XIII. kerületben 230 ezer forint az átlagérték. Ennél kedvezőbb, 190 ezer forintos az árszint a VII. és VIII. kerületekben, míg a pesti külső városrészekben 170 ezer forint az átlag.

A legtöbb kerületben nőtt a bérleti díj, jellemzően 5 és 20 százalék között, azonban a III. és a VII. kerületekben már 5 és 10 százalékos árcsökkenést mértek. A fővárosban az egyszobás lakásokért átlagosan 145 ezer forintot kértek, míg a kétszobásokért 214 ezer, a háromszobásokért 293 ezer forintot. Igaz, ezek havi összegek, de azt jól mutatják, hogy egy adott esetben egy 30-40 milliós budapesti lakáson is simán lehet keresni évente 2-2,5 millió forintot. Persze egy tradicionális lakáskiadást nem feltétlenül lehet összehasonlítani a TikTokos példával.

Az persze más kérdés, hogy bizonyára idehaza is lehetne mondjuk úgy Airbnb-tetni, hogy amúgy a lakóingatlanunkat kiadjuk. Tegyük fel például a Balaton, a Tisza-tó vagy a Fertő-tóhoz közel lakunk, akkor erre még lehetne is reális esély. Az azonban bizonyosan látszik a videóból, hogy a helyszíni spanyolországi árak egyáltalán nem számítanak magasnak a magyar viszonyokhoz képest, és összességében jobb ott a klíma, és közel a tenger is, úgyhogy nem csoda, hogy egyre több magyarnak válik élő alternatívává egy ilyesféle külföldre költözés.