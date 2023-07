Kiderült a nagy klíma-titok: minek a drága légkondi, ezzel az eszközzel is durván lehűtheted a lakást

Ha valaki mobil klíma vásárlásra adja fejét, fontos hogy ezeket a berendezéseket ne keverje össze a sima léghűtőkkel. Még akkor sem, ha azok kinézetre egyébként hasonlóak. A mobil klímák ára manapság 100 ezer forintnál kezdődik, de ennél az emberek 10-40 ezer forinttal általában többet költenek. Fontos tulajdonság a készülékek fogyasztása, de a zajszintje is. A piacon az elmúlt évben ráadásul 15-20 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető, ezzel mindenkinek számolnia kell. Viszont a legnagyobb kérdésre, hogy klasszikus split vagy mobil klímát éri-e meg jobban vásárolni, nem lehet jó választ adni. A témával kapcsolatban a legnagyobb hazai elektronikai-boltláncokat kérdeztük.

Miközben 2021-2022 között komoly drágulás volt megfigyelhető a klímás piacon, addig 2023 némileg mérséklődött a brutális árugrás. Ennek egyik oka, hogy a tavalyi tragikus helyzethez képest most jobb pozícióban van a forint, a másik viszont az, hogy csökkent a kereslet. Az emberek spórolnak, és az óriási inflációs nyomás alatt kétszer is meggondolják, mire költsenek.

A split klíma pedig éppen egy olyan berendezés, amin meg lehet fogni a pénzt, azaz azt a néhány igazán meleg hónapot, maximum hetet ha átvészeli az ember, akkor könnyen megspórolhatja a berendezés és a beszerelés árát. Igen ám, csakhogy éppen a napokban sorra jönnek a jelentések 36-38 fokos hőmérsékletekről, amit sokan egyszerűen már nem bírnak épp ésszel, és klímáért kiáltanak.

Csakhogy egy klasszikus, középkategóriás split klíma beszereléssel együtt most olyan 300 ezer forint körüli összegről indul. Arról nem is beszélve, hogyha valakinek most jut eszébe a dolog, akkor 2-3 hetet várni kell, ami azt jelenti, hogy ahhoz közel már vége is lesz a nyárnak. Ezeknél is rosszabb helyzetben lehet az, akinek valamilyen oknál fogva nem lehet split klímája, esetleg olyan albérlő, akinél a tulajdonos hallani sem akar beszerzésről, fúrásról, faragásról.

Nekik sem kell azonban csüggedniük, korábbi cikkünkben körüljártuk, miként lehet pusztán egy jó árnyékolástechnikai rendszerrel megfogni a hőt és akár 7 fokkal is hűvösebben tartani a lakásunk a kinti hőmérsékletnél. Most pedig ezen a nyomvonalon maradva annak jártunk utána szakértők segítségével, hogy a split klímák kistestvérei, az úgynevezett mobil klímák mennyire pörögnek a magyar piacon. Mekkora ezekre a berendezésekre a kereslet, mennyibe kerülnek, és hogy egyáltalán mire kell figyelnie annak, aki ilyen berendezést szeretne.

Könnyű mellélőni

Először is fontos tisztázni, hogy bár első blikkre úgy tűnhet a mobil klímák ára 30-100 ezer forint között mozog, ez egyáltalán nincs így. „30 ezer forintrét nem valószínű, hogy találunk mobilklímát, inkább csak léghűtőt, de a kettő nem ugyanaz” - hívta fel a figyelmet a Media Markt. Ugyanezt erősítette meg az Euronics kategória managere, Garai József is, aki szerint sokan összetévesztik a kettőt. A szakember szerint sem lehet ugyanis 100 ezer forint alatt mobil klímát venni. A léghűtők pedig hiába kedvező áron vásárolhatók meg, azok hatásfoka nem összehasonlítható a mobil klímákkal.

A Media Markt kitért arra is, hogy a léghűtők lényegében a belehelyezett hideg víz és/vagy jéggel/jégakkuval csökkenti a hőmérsékletet az adott helyiségben a rajta keresztüláramló levegővel – tehát lényegében egy „jobban felszerelt” ventilátor. Nincs benne hűtőközeg, technikailag egyáltalán nem azonos a klímával. Ezt tehát érdemes szem előtt tartani, ahogy azt is, hogy a mobil klímák ára ekképpen inkább a 100-300 ezer forintos tartományban mozog. Érdemes azt is tudni, hogy általában minden split/oldalfali klímával foglalkozó gyártó készít már mobil klímát, de a háztartási gépeket gyártók is beszálltak a klímapiacra.

Mik a jó mobil klíma ismérvei?

Az Euronics szakértője szerint a mobil klíma kiválasztásakor keressük a minél magasabb energiaosztályú, és minél alacsonyabb energiafelhasználású megoldást. Sőt, a vásárlóknak ők általában a halk üzemű berendezéseket ajánljuk, amelyek akár éjszaka is használhatók anélkül, hogy megzavarnák a pihenést.

Ugyanezekre a fő paraméterekre tért ki a Media Markt is, külön hangsúlyozva a mobil klímák esetében nincs kültéri egység, ezáltal a „hangos” kompresszor is a beltéri egységben helyezkedik el. Sokan ezért nem választják ezt a megoldást. Ilyen esetben mindig ajánlják, hogy figyeljék a dB tartományát a leírásban, illetve lehetőség szerint olyan modellt válasszanak, amelynek van éjszakai üzemmód is a technikai paraméterei között. Ha a fenti teljesül, már a legnagyobb buktatón máris túl vannak az emberek.

Az eMAG szerint nagyon fontos az is, hogy vásárlás előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy az adott gép kapacitása elegendő-e a kívánt méretű szoba lehűtésére. Ők is kiemelték, hogy előnyös a minél kedvezőbb hűtési energiabesorolás. A zajszint különös fontossága mellett kitértek arra is, praktikus ha a készülék fűtésre, páramentesítésre is használható, így nem szükséges különálló berendezést vásárolni e célokra.

Mik növelik egy mobil klíma árát?

A mobilklímák árát általában befolyásolja a készülék teljesítménye (BTU), az, hogy az adott eszköz alkalmas-e fűtésre is, illetve megjelenik az árban az energiahatékonyság mértéke, de az olyan extra funkciók is, mint a Wi-Fi, az éjszakai üzemmód, az ECO mód vagy az időzítés. Ezek mellett plusz kiadással számolhatunk egy alacsonyabb zajszintű, vagy különlegesebb formájú, megjelenésű készülék esetén is

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére Garai József, az Euronics, kategória managere. Az eMAG szerint egyértelműen áremelő tényezőkről beszélhetünk, akkor ha

hűtés és fűtés terén hatékonyabb az áramfogyasztása,

nagyobb kapacitású gép kell a nagyobb helyiségek lehűtéséhez,

a beépített levegőszűrő megoldások, a páramentesítő funkció megléte,

a különösen halk működési szint is fejlettebb, így drágább technológiákkal érhető el,

extra éjszakai és távvezérlési funkciók.

Hogyan alakult a mobil klímák ára?

A Media Markt számításai szerint 2023-ra a mobilklíma-piacot is elérte az infláció, így nagyjából 10-20 százalékos átlagár növekedés realizálódott. Ugyancsak ekkora átlagos áremelkedésről számolt be lapunknak az Euronics is. Ők azt írták, a tavalyi évhez képest több modell ára jelentősen emelkedett. Ennek pedig több oka van: értelemszerűen hatással volt rá az infláció, de a logisztikai költségek növekedése is – mivel a készülékek döntő többsége nem hazánkban készül, a termékek szállítmányozása jelentős költségekkel bír, de az üzemanyag- és konténerárak emelkedése miatt az eszközök belföldi szállítása is magasabb költségekkel járt.

A berendezésekkel kapcsolatban beszámoltak arról is, hogy a magyar forgalmazók a tavalyi évben szinte a teljes mobilklíma-készletet eladták, így 2023-ban új beszerzésekre volt szükség, de ezeket termékeket már csak magasabb árfolyamon tudták megvásárolni.

Jó, de akkor mennyibe kerül most egy átlagos mobil klíma?

Azért, hogy tisztábban lássunk a piacon, az összes nagy elektronikai-boltláncot megkérdeztük, náluk átlagosan mennyiért mennek a mobil klímák. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy

az Euronicsnál átlagosan 140-160 ezer forintot szánnak mobil klímára a vásárlók,

a Media Marktnál a tavalyi évben átlagosan 120 ezer forintért vásároltak mobil klímát, idén azonban ez 140 ezer forintra növekedett,

az eMAG esetében az átlagár 110 ezer forint volt.

Érdemes beszélni arról is, ha nem is rohamosan, de egy folyamatosan, de lassan növekvő piacról beszélhetünk a mobil klímák kapcsán. A Media Markt szerint a hőmérséklet emelkedésével a vásárlók feltérképezik a piacot, majd az első nagy hőhullám érkezése után elkezdenek vásárolni. Náluk a kereslet minden évben pár százalékkal növekszik előző évhez képest, folyamatos, de lassú növekedés jellemző.

Az Euronicsnál is évről évre növekszik az eladott mobilklímák mennyisége. 2021-ről 2022-re náluk 40% közeli volt a volumennövekedés. Azt írják, a vásárlási kedvet jól láthatóan az időjárás befolyásolja: a kereslet az igazi nyári meleg beköszöntével ugrik meg, a legforróbb napokon értékesítik a legtöbb mobil klímát. „Azok, akik ilyenkor vásárolnak, azonnali megoldást szeretnének a beltéri hőmérséklet csökkentésére, amire tökéletes választást jelentenek ezek az eszközök”- tették hozzá.

Lassan, de biztosan növekvő pályáról számoltak be az eMAG szakértői is. Ők arról tájékoztattak, sokak számára vonzó az az előny, hogy a mobilklíma hordozható, így például napközben a nappaliban, éjjel a hálószobában is működtethető. Mint mondják, a legtöbb mobil klímának ráadásul párátlanító funkciója is van, ami hasznos, például gyorsabban száradnak a kiteregetett ruhák.

Kell szakember a mobil klímák üzembe-helyezéséhez?

A válasz erre a kérdésre az, hogy nem feltétlenül, de lehet hogy kelleni fog. Az Euronics tájékoztatása szerint a mobilklímák egyik legnagyobb előnye, hogy üzembe helyezésükhöz nem szükséges szaktudás. Viszont a beltéri meleg levegőt ablak-, ajtó-, vagy erre kiépített szellőzőnyiláson keresztül kell kivezetni. Erre pedig a legelegánsabb és leghatékonyabb megoldás, ha az erre kiépített szellőzőnyílást használjuk – amennyiben nincs ilyen az otthonunkban, ennek a kivitelezéséhez szakemberre van szükség.

Ilyenkor a szakember a falon vagy az ablakon keresztül egy kivezetőnyílást alakít ki, ami a nyári szezon után lezárható. Ezen felül, ha már beüzemeltük a mobilklímánkat, figyeljünk oda az eszköz belső víztartályának rendszeres kiürítésére. Illetve természetesen, mint minden légtechnikai eszközt, a mobilklímákat is érdemes időről időre tisztítani.

És akkor a 40 millió forintos kérdés: split klíma vagy mobil klíma?

A Media Markt szerint nehéz és egyben könnyű a kérdés, mert összehasonlíthatatlan a kettő termék. „A mobil klíma mellett azért szoktak az emberek dönteni, mert árban barátibb, mint a split klímák többsége – ugyanis itt pl. nem kell installációs díjat fizetni -, valamint ahogy a nevében is hallhatjuk ez egy mobil eszköz, tehát a lakásban/házban, ahol használni fogjuk könnyen mozdítható. A legnagyobb előnye, hogy gyorsan beüzemelhető termék, így a nagy nyári melegben, nem kell heteket, akár hónapokat várni egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberre. A hagyományos oldalfali klíma hatékonyabb, halkabb, több funkcióval rendelkező, valamint, tudatos és helyes használattal akár fogyasztásban is mérhető pozitív különbséggel bír, mint a mobil társa” - vélekednek a lánc szakértői.

Mindezzel a tudással felvértezve azt lehet mondani, hogy akinek kifejezetten hirtelen van szüksége a lakásának lehűtésére, nincs 300-400 ezer forintja egy középkategóriás split klíma beszerelésére, annak kifejezetten jó megoldást jelenthet egy mobil klíma. Ennek a berendezésnek azonban az egyik nagy hátránya a magas zajszint, ennek lentebb tornázása pedig magasabb költségeket jelent. Ezek tehát mind mérlegelni kell, ahogy azt is, hogy a mobil klíma üzembe-helyezéséhez nem feltétlenül szükséges szakember, de ha a hőkivezetés nem megoldott, akkor itt is szükségünk lesz általában szakember igénylő munkálatokra.