Imádják a magyarok az új árfigyelő rendszert: ezen nyernek a legnagyobbat

Óriási az érdeklődés a július elsején indult online árfigyelő iránt. Ez nem csak a fogyasztói oldalon igaz, mivel a kiskereskedelmi láncok is felkészültek a rendszer indulására akcióikkal, árengedményeikkel - mondta el egy interjúban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke, Rigó Csaba Balázs. A közeljövőben a fogyasztói visszajelzések alapján újabb termékekkel és szolgáltatásokkal bővül az árfigyelő. A tervek szerint egyebek mellett szabadon összeállítható és elmenthető bevásárlólista és kalkulátor is segíti majd a fogyasztókat.

Mint azt pár hete megírtuk egy hét alatt érte el a 25 milliót az összes letöltések száma a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett árfigyelő oldalon, azóta pedig csak növekszik ez a szám. Az adatokat szolgáltató cégek naponta frissítik az egyes termékek árait és láthatóan reagálnak egymásra. Már az első napokban több termékcsoportban (pl. tojás, kenyér, sertéshús) árcsökkentéseket, különböző akciókat hajtottak végre, az egyik kiskereskedelmi lánc kifejezetten az árfigyelő indulásával összehangolva csökkentette több mint 100 termékének a fogyasztói árát.

Ezúttal a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke, Rigó Csaba Balázs számolt be a legfrisebb fejleményekről és a várható fejlesztésekről a Napi.hu-n. Azzal kapcsolatban, hogy már most észlelhető -e a rendszer árversenyre gyakorolt pozitív hatása, azt mondta: "az élelmiszerek árát számos tényező befolyásolhatja, vagyis csökkenhet a szezonális hatások miatt, vagy akár emelkedhet a verseny pozitív következményei ellenére is. Jó tapasztalatok viszont már ilyen rövid idő alatt is kimutathatók. Már az első napokra igaz, hogy több termékcsoportban – például tojás, kenyér, sertéshús – csökkentette az árakat a rendszer, mivel az üzletláncok különböző akciókat hirdettek. Volt olyan kiskereskedelmi lánc, amely kimondottan az árfigyelő indulásával összehangolva csökkentette több mint száz terméke árát."

Az elnök szerint kimondható, hogy az árfigyelő már néhány hét után hozzájárult az infláció csökkentéséhez, azzal, hogy a vásárlók számára lehetővé teszi az árak összehasonlíthatóságát, a kiskereskedők között pedig élénkíti a versenyt. Rigó Caba Balázs hozzátette, hogy a láncok a heti árazásról napi árazásra váltottak. Ennek oka, hogy az árfigyelő rendszernek szolgáltatott adatokat, árinformációkat az egymással versenyző üzletláncok is élesben, az árfigyelőn feltüntetve ismerik meg. Az első héten ez olyan mértékig élénkítette a versenyt, hogy több cég, amint meglátta a konkurencia alacsonyabb árait, másnap azonnal reagált és a saját árait is mérsékelte.

Arra a kérdésre, hogy az infláció visszaszorításában mekkora szerepe lesz az árfigyelő rendszernek Rigó azt felelte, "a megfigyelt termékkategóriák döntő többségében csökkentek az árak az árfigyelő indulása óta, ami nyilvánvalóan az inflációra is kedvező hatással van. Később természetesen átfogó versenyszempontú elemzéseket is fogunk végezni."

Ahogy az várható volt a közeljövőben a fogyasztói visszajelzések alapján újabb termékekkel és szolgáltatásokkal bővül az árfigyelő. A tervek szerint egyebek mellett szabadon összeállítható és elmenthető bevásárlólista és kalkulátor is segíti majd a fogyasztókat. A felhasználói igényeknek megfelelően fejlesztik a megjelenítést, illetve a szolgálatás térképes funkcióját is.