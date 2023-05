Kőkemény razziát tartott a NAV: rengeteg hamis ruhát foglaltak le

4 millió forint értékű hamis ruhát találtak egy piacon a NAV-osok. Az árus használtként árulta a márkásnak mondott darabokat.

Mintegy négymillió forint értékű hamis ruhát találtak egy Tolna megyei piacon áruló nőnél - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A pénzügyőrök a piactér kínálatának ellenőrzésénél megállapították, hogy egy nő használt termékként kínált luxus márkajelzésű ruhákat, pólókat, pulóvereket és zoknikat.

Szakértő is megvizsgálta a ruhákat, amelyekről egyértelműen kiderült, hogy nemcsak újak, de hamisak is, és a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül próbálták meg értékesíteni őket. A több száz, használtként kínált, mintegy négymillió forint forgalmi értékű hamis ruhát lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárás indult. A hamisított termékek nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi kockázatot is jelenthetnek, ezért kiemelt küldetése a NAV-nak ezeket kiszűrni a kereskedelmi forgalomból - olvasható a közleményben.