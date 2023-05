Elképesztő dolog derült ki a magyar Lidl akcióiról: ezek a termékek még Máltán is olcsóbbak

Máltán alapvetően még mindig magasabbak az átlagos nettó fizetések, mint Magyarországon. Viszont az infláció sokkal kisebb volt az elmúlt két évben, mint Magyarországon. Ez pedig azt is eredményezte, hogy a bolti áraink kezdenek erősen felzárkózni. De hogy mennyire? Az most egy máltai és egy hazai Lidl akciós újság lapjainak a segítségével hasonlítottuk össze. Nagy különbségek nincsenek, van ami itthon, van ami ott olcsóbb.

Az Európai Unióban március hónapban messze Magyarországon volt a legnagyobb az éves infláció mértéke – derül ki az Eurostat adataiból. A 27-es listát hazánk magasan, 25,8 százalékkal vezeti. Második helyen a lettek, míg harmadikon a csehek állnak, de már egyik országban sincs 20 százalék fölött az éves infláció.

Az EU-átlagos inflációja egyébként 8,3 százalékos volt idén márciusban, tavaly márciushoz képest, de az euró övezetben mindössze csak 6,9 százalékos. A lista másik lévén lévő Luxembourgban viszont már csak 2,9 százalékos, de Spanyolországban is csak 3,1, és Hollandiában, de Belgiumban sem érte el az öt százalékot.

Mai összehasonlításunkban viszont nem ezeké az országoké a főszerep, hanem Máltáé. Egyik olvasónk ugyanis egy korai nyaralás eredményeképp egy ottani Lild-ből küldött képeket szerkesztőségünknek, hogy össze tudjuk hasonlítani az árakat. Mielőtt azonban belevágnánk a márciusi adatokat látva kíváncsiak voltunk, hogyan alakult a máltai infláció 2021 márciusa és 2023 márciusa között.

Az adatokból látszik, hogy Máltán jóval kisebb mértékű volt az éves árdrágulások mértéke, mint Magyarországon. Jól látszik például, hogy míg hazánkban már 2021 áprilisában 5 százalék felett járt az infláció, addig Máltán ez 0,1 százalék volt. Sokat mondó adat az is, hogy Máltán először 2022 októberében lépte túl az éves drágulás az 5 százalékot, szóval 1,5 évvel később, mint Magyarországon. Az árak drágulása tehát a szigetországban sokkal kisebb volt, mint nálunk, de mi a helyzet a keresetekkel?

2022-es adatok szerint Máltán a nettó átlagos havi kereset 1335 euró volt, ami most május 15-i árfolyamon számolva 493 950 forintnak megfelelő összeg. A KSH statisztikái szerint hazánkban 2022-ben kedvezményekkel együtt 355 300 forint az átlagos havi nettó kereslet, ami ugyanezen az árfolyamon számolva mintegy 960 eurónak megfelelő összeg.

És bár ezek 2022-es adatok, a Világbank 2021-es számai azt mutatjuk, hogy az árszínvonal átlagosan korábban azért némileg magasabb volt Máltán, mint Magyarországon, azaz az élet összességében drágább, mint idehaza. De nézzük meg, mit mutat most konkrétan egy bolti akciós újság.

Árak, akciók itt és ott

A különböző májusi ünnepek, illetve a jó idő kapcsán mindkét országban működő diszkont esetében találtunk virágokat a reklámozott termékeket között. Magyarországon típustól függően ezek ára 899 és 3499 forint közé esett, míg a máltai üzletekből 2,29 és 10,99 euró közé, tehát 847 és 4 066 forint közé.

Zöldségeknél is találtunk azonos/hasonló termékeket. A máltai újságban például szintén megtalálható volt a szamóca és a spárga, mint az eheti hazai újságban. Máltán a szamóca akciósan átszámolva 1 661 forintos kilós áron kapható, míg szintén kedvezménnyel a fél kilós spárga ára 1 365 forint. Idehaza viszont egy 250 grammos csomagolású szamóca került 599 forintba (akciósan), aminek így a kilós ára 2 396 forintra jön ki, igaz ez bio termék, míg a máltainál csak annyit jeleztek, hogy az friss. A magyar üzletekben viszont a spárga akciósan 799 forintba kerül szintén 500 grammos kiszerelésben.

Almából nem ugyanolyat, de találtunk, itthon a piros alma kilója akciósan 549 forintba kerül, miközben Máltán a zöld alma kilója kedvezménnyel 677 forintba került. Feltűnt az is, hogy bár a Parkside különböző gépei mindkét újságban komoly jelentőséget kaptak, teljesen más szisztéma szerint alakították meg az akciókat. A magyar újság a kerti munkára épített, míg a máltai a klasszikus barkácsra.

Itthon, fűkaszát, fűnyírót 40-100 ezer forint között lehet most vásárolni a diszkontban, míg a kisebb akkus sövény-, és fűnyíró 13 ezer forintba kerül. Kint a sarokcsiszoló 12 780 forintba került, de tárolót már 7 400 forintért is meg lehetett vásárolni. Ha több akció és ár is érdekelne a máltai Lidlből akkor a lenti galériában meg tudod nézni, miket láttunk ott.

Összességében elmondható, hogy bár voltak hasonló vagy ugyanolyan akciók a két bolt között, azért a kiemelt szortiment nagy része egyáltalán nem fedte egymást. Igaz, érdemes megjegyezni, hogy nem napra pontosan ugyanazokról a napokról származtak az akciók. Ezzel együtt olyan képet kaptunk, amire számítottunk. Sok termék ára fej-fej mellett halad, van ami nálunk van ami Máltán olcsóbb.

A hazai rekordinfláció azért már láthatóan felzárkóztatta az árainkat a nyugati országokéhoz. Ugyanakkor ne feledjük, hogy bár árban nagy ütemben közelítettünk Máltához, azért a hazai keresetek még mindig jócskán elmaradtnak az otthoniaktól. Hiába drágább tehát ott még valamennyivel az élet, mint itt, a különbségek minden bizonnyal csökkennek.