Kitálalt a Tesco-vezér: megértjük, hogy a magyarok külföldre járnak bevásárolni

Látható, hogy az emberek jobban vigyáznak a pénzükre, immár többször is meggondolják, hogy az alapvető cikkeken kívül mire költenek - mondta Martin Coulam, a Tesco Magyarország működési igazgatója. Megérti, hogy sokan a határon túlra járnak bevásárolni, de az árakat szerinte több szempontból sem érdemes összehasonlítani.

A húsvéti időszak felülmúlta a várakozásokat, általában közvetlenül az ünnepek előtt tetőzik a forgalom a kiskereskedelemben, de ezúttal még ennél is korábban bekövetkezett: ahogy a fizetések megérkeztek a bankszámlákra, az emberek egyből elindultak bevásárolni, április eddig több mint biztató - számolt be a Világgazdaságnak Martin Coulam, a Tesco Magyarország működési igazgatója.

Mint elmondta, látható, hogy az emberek jobban vigyáznak a pénzükre, a ruházati, háztartási és kertészeti cikkek esetében látszik, hogy immár hátrébb rangsorolták őket a szükségleteiknél a vásárlók. Hasonló igaz a szépség- és babaápolási szerekre, valamint az állateledelekre is. Az élelmiszereknél csökkent a hús- és tejtermékek iránti kereslet, de zöldségből és gyümölcsből is kevesebbet vásárolnak, mint korábban.

Coulam arról is beszélt, kihívást jelent megbirkózni a megnövekedett termelői, beszállítói árakkal, amik sok esetben a hazai inflációtól függetlenek. Bár az utóbbi időben már csökkenni kezdtek a beszállítói költségek, így több terméket is olcsóbban tudnak adni, de a magyarok továbbra is árérzékenyek. Megérti azokat, akik az országhatárt átlépve intézik a bevásárlásukat, bár úgy véli, az árakat több szempont miatt sem érdemes összehasonlítani: a régióban nincs egységes fizetőeszköz, eltér az áfa, az adózás, az energiaköltségek mértéke, és a beszállítók is különböznek.