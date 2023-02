Elképesztően megőrjítette a magyarokat az árstop: mire kellett 18 tonna többletcukor?

A fogyasztók általában az árstopok határidejének lejárta előtt igyekeztek bespájzolni a hatósági áras termékekből, főként a tartós élelmiszerekből. Ráadásul úgy általában is sokkal több fogyott az árstopos élelmiszerekből, mint az ársapka bevezetése előtt – írja a 24.hu

A lap a NielsenIQ-tól kapott kutatásra hivatkozva azt írja, hogy az általuk vizsgált minden élelmiszer-kategóriában legjelentősebb forgalomnövekedés két bejelentéshez köthető, az első hosszabbításhoz, tavaly áprilisban és a harmadik hosszabbítás előtti időszakhoz, tavaly szeptemberben. Azt is tudni az adatokból, hogy a legtöbb árstopos terméket tavaly áprilisban vásárolták a fogyasztók, akkor az előző évihez képest 80 százalékkal több napraforgóolajat; 83 százalékkal több kristálycukrot és 85 százalékkal több 2,8%-os UHT tejet vettünk, tehát majdnem az előző évi mennyiség dupláját. Igaz, az árstopos tej júliusi forgalma ezt is túlszárnyalta, majdnem 140 százalékos plusszal.

Ehhez képest 2022. február és december között a búzafinomliszt forgalma 14 százalékkal, a kristálycukoré 27 százalékkal, míg a napraforgóolajé 22 százalékkal nőtt 2021 azonos időszakához viszonyítva, a teljes hazai kiskereskedelmi forgalmat vizsgálva. Az pedig azt jelenti, hogy a liszteladás így közel 9 tonnával nőtt, a napraforgóolajból 140 ezer hektoliterrel több fogyott, de kristálycukorból is 18 tonnával több került le a polcokról.

Az adatokból kiderült az is, hogy a friss húsokból kevésbé spájzoltunk. Sőt, azok eladása inkább csökkent. Éves összehasonlításban a csirkemell forgalma például 7 százalékkal csökkent, a sertéscombé 1 százalékkal. A kivételt a csirkefarhát 8 százalékos forgalombővülése jelentette. Azonban itt is megfigyelhető volt az áprilisi kiugrás, amikor kivétel nélkül minden típus forgalma nőtt az előző évihez képest – írja a portál. Érdemes megemlíteni, hogy a tojás november-decemberben egyelőre nem mutat látványos bővülést, így az árstop ellenére is 12 százalékkal elmaradt darabeladásban az előző év azonos hónapjaihoz képest.