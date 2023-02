Fontos változás jön a magyar boltokban: így ismerheted majd fel a rovartartalmú élelmiszert

Ahogy a Pénzcentrum megírta, eddig is fogyasztottak rovarrészeket a magyarok, húskészítmények, csokoládék és kekszek adalékaként, maxium nem tudtak róla. Az RTL Híradó most ezzel kapcsolatban annak járt utána, milyen változást hoz majd, hogy mostantól a rovarfehérje tartalomra figyelmeztetni kell majd a termékek csomagolásán.

Legalább olyan nagy betűkkel kell figyelmeztetni a rovarfehérje-tartalomra a vásárlókat, amekkorával a termék megnevezését írják a csomagolásra – megjelent a rendelettervezet, amellyel a magyar gasztronómiát védené a kormány. Arra hivatkoznak, hogy már négy rovarfajta is élelmiszerként forgalmazható az Unióban. Egy a Híradó által megkérdezett muronyi boltos egyelőre nem árul olyan terméket, ami rovarfehérjét tartalmazna, ha fog elkülöníti majd ezeket a termékeket. Az RTL stábja által az üzletben megkérdezett vásárlók ódzkodtak a "rovarevéstől", pedig ahogy a Pénzcentrum azt korábban megírta, már most is számos termékben találhatóak rovarrészek.