Tonnaszám rendelik a magyarok most ezeket a filléres holmikat Kínából: mit vásárolnak ennyien?

2022-ben valamivel több mint 3,3 millió terméket rendeltek EU-n kívüli országból a magyarok – tudta meg a Pénzcentrum a NAV-tól. Ezek ráadásul mind olyan termékek, amiknek a rendeltetési helye is Magyarország volt. A legtöbb holmi magasan Kínából érkezett, de az Arab Emírségek és Azerbajdzsán is befért a top3-ba. A legtöbben egyébként műanyagból készült termékeket, ékszerutánzatokat vagy műanyag fóliákat rendelnek. De kapósak a rollerek, öntapadós műanyagok lapok, és az ünnepi, farsangi szórakoztató tárgyak is.

2021. július 1-től, tehát immáron másfél éve változtak meg jelentősen az e-kereskedelem vám- és áfaszabályai. Ezek alapján minden terméknek, amelyet az Európai Unióba importálnak, vámkezelésen kellett átesnie, és minden termékre meg kellett fizetni az áfát. Azzal pedig, hogy lezárult a 2022-es év, elérhetővé vált, hogy mit rendelnek a magyarok leggyakrabban online EU-n túli országokból.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lapunk megkeresésére azt közölte, hogy 2022. január 1-től 2022. december 31-ig az eVÁM-rendszerben 3 318 947 vámárunyilatkozatot nyújtottak be és dolgoztak fel, ezeknek a rendeltetési helye minden esetben Magyarország volt. De először is lássuk, honnan érkezik a legtöbb termék Magyarországra az unión kívülről.

Hemzseg minden a kínai cuccoktól

Ha megnézzük a tavalyi évi, legfrissebb adatokat, akkor egyértelműen látszik, hogy a magyarok túlnyomó részt Kínából rendelnek. Olyannyira igaz ez, hogy az összes tavalyi rendelés 70 százaléka innen futott be. A második és harmadik helyezett azonban némiképp meglepő lehet, azok ugyanis sorban az Arab Emírségek, majd Azerbajdzsán.

A táblázatunkból jól látszik, hogy Nagy Britannia és az USA csak a negyedik és ötödik helyre fért csak fel. A top5 ország egyébként az összes rendelésből 2 991 766-ot tett ki, tehát a maradék valami több mint 300 ezer termék a világ más pontjairól került Magyarországra. Kína dominanciája tehát továbbra is adott, a második és harmadik helyen végzett országok viszont némiképp meglepetésnek számítanak.

Mit rendelnek a magyarok messzi országokból?

Megkérdeztük a NAV-ot arról is, mit tartalmaznak leginkább azok a csomagok, amik kifejezetten Magyarországra érkeznek az EU-n kívülről. Nem nagy meglepetésre első helyre a műanyagból készült termékek kerültek, de második helyen befutottak az ékszerutánzatok is, de 100 ezernél több darab került Magyarországra zsebben vagy kézitáskában nem hordható árucikkekből, illetve triciklikből, rollerekből, pedálos autókból és ehhez hasonló kerekes játékokból.

De 60 ezer fölötti rendelésszámmal végeztek például különféle fóliák, öntapadós matricák, szintetikus vagy mesterséges szálból készült női ruhák, de például ünnepi, farsangi vagy egyéb szórakoztató tárgyak is. De a ruhák közül szerepelnek a top10-ben atléták és egyéb trikók is, ahogy például olyan elektromos vezetékek is, amik legfeljebb 1 000 V feszültségek bírnak. Utolsó, 10. helyre pedig befutottak technikai kütyük is.

Érdekesség egyébként, hogy a Pénzcentrumnak eljutatott korábbi adatok szerint 2021 július 1-től 2021 december 31-ig szintén a műanyagból készült termékek vitték a prímet, viszont abban az időszakban második helyen messze a tricikli, roller volt a második helyen (ne feledjük, javában tombolt még a covid), így az ékszerutánzatok csak a 3. helyre voltak jók akkor.

Vannak persze más eltérések is, korábban az ünnepi, farsangi és egyéb szórakoztató tárgyak fentebb voltak a listán, de például a díszítő üvegáruk, amik 2021 második félévében nagyon mentek, most már nincsenek is a tavalyi top10-es listán. De ugyanígy lekerült tavalyról a vasból vagy acélból készült árucikkek temékkategória is. A tavalyelőtti második féléves top10-ből ráadásul a női ruhák is hiányoznak, viszont az atléták, trikók befértek akkor is a toprendelések közé.