Kész, vége: már az árstopok kivezetését készítik elő, ez sok magyarnak nagyon fog fájni

Nagyon úgy néz ki, hogy lassan a nagypolitika is felkészül az élelmiszerárstopok kivezetésére - legalábbis erre engednek utalni az Iparkamara elnökének szavai. A Pénzcentrum által megkérdezett elemzők üdvözölték már a gondolatát is annak, hogy hamarosan indulnak az előkészületek, ugyanis egymástól függetlenül egyetértenek abban, hogy nem csak káros, de mostanra fenntarthatatlan is az árstop intézménye.

Kezdenek összeállni az árstopok kivezetéséhez szükséges feltételek, kedvezően alakul az infláció és a forint árfolyama, visszaesik a növekedés és a fogyasztás - erről beszélt egy ma megjelent interjúban Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Így pedig szerinte lassan el kell kezdeni megtervezni, hogy miképpen vezessék ki az árstopokat, újra kell gondolni azok fenntartását.

Hozzátette, egyre kevésbé indokolt a 13 százalékos alapkamat, ami a beruházásokat is visszaveti. Parragh szerint a jövőben a forint tovább erősödhet, az infláció egy-két hónap múlva a csúcsra ér, így az idei év könnyebb lesz, mint a tavalyi. Az elnök szerint a cégek alkalmazkodtak a magas energiaárakhoz is. Kijelentette: Magyarország szerinte elkerüli a recessziós pályát.

Az árstopok kivezetése nem most merül fel először, novemberben, az Agrárszektor Konferencián Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártó Szövetségének elnöke már beszélt arról, hogy súlyos bajokat okoz ez az intézkedés, és ahogy lehet, véget kell vetni neki.

Az árstop zavart okoz, nem normális az a jelenség, mikor a fogyasztó nem annyit fizet a termékért, amennyibe az kerül. Nem segíti a kereskedelmi partnerek együttműködését sem: a beszállítók sokkal magasabb önköltséggel dolgoznak, mint az elmúlt fél-háromnegyed évben. Az ilyen termékeknél az önköltség beépítése is sokkal nehezebb, mint a többinél. Van tehát egy, a kereskedelmi partnereket nem segítő hatás is, illetve a felmérésekből is tudjuk, hogy az árstopos termékek forgalma nagyon jelentősen nem növekedett meg, annyit látunk csak a rendelkezésre álló adatokból, hogy az árstop bevezetésekor valóban volt egy megugrás a keresletben, pláne azon termékek esetében, amit hosszú időre el lehet raktározni, mondjuk a tartós tej és a cukor esetében, de aztán megnyugodott a piac

- mondta a szakember. Mi pedig makrogazdasági elemzőket kérdeztünk az árstopról, és arról is, mikor van valós esély arra, hogy kivezessék azokat.

Piacot torzít

Nincs jó véleménnyel az árstopokról Virovácz Péter, az ING vezető elemzője sem. Szerinte amilyen gyorsan csak lehet, véget kell vetni ennek az intézkedésnek, mert nemcsak fenntarthatatlan, de súlyosan káros is.

Minél hamarabb ki kell vezetni az árstopokat, mert durván piactorzító hatásuk van. Egyrészt valóban adott némi segítséget a családoknak, csakhogy gyorsan hiány is lépett fel több árstopos termékből, másrészről pedig gyorsan kiderült az is, hogy a kereskedők más termékekben igyekeztek realizálni azt a kieső profitot, ami az árstoppal kiesett. Több termék esetében tavaly február óta beszélhetünk árstopról, ami nagy károkat is okozott

- fogalmazott a Pénzcentrumnak az elemző. Hozzátette azt is, hogy az árstopok kivezetése valóban meglöki majd a vágtató inflációt, de ennek hatása is elenyésző ahhoz képest, ha folytatódik a jelenlegi helyzet.

Való igaz, hogy ha az árstopok majd eltűnnek, akkor a termékek visszadrágulása kicsit erősíti az inflációt. Most azonban tisztázni kell, hogy ez a körülbelül 0,2-0,3 százalékos emelkedés nem ellensúlyozza azt, amit jelenleg más termékek szándékos drágításával el kell szenvednünk – hiszen mint már említettem, az árstopos termékekről leeső profitot más termékekbe vezették át a kereskedők

- tette hozzá Virovácz Péter.

Áprilisban vége lehet?

Sokkal keményebben fogalmazott Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. A főbb pontokban egyetértett kollégájával, de kitért arra is, hogy most reális esély is van megszabadulni tőle, egyszerűen azért, mert a kereskedelem nem tarthatja fenn a jelenlegi állapotot, és csak további hiányjelenségekkel kell szembenéznünk, ha nem történik hamarosan változás.

Piactorzító, és rendkívül káros az árstop intézménye. Egyfelől a hiányjelenség, másfelől a hosszas időhúzás, ami még nehezebbé teszi mindezt, így biztos vagyok abban, hogy hamarosan ki fogják vezetni. Ami árstop maradt az élelmiszereken, nem érte el azt a célját, hogy csökkenjenek az élelmiszer-kiadások: minden nem árstopos termék ára emelkedett. Reális esély van arra, hogy az eredetileg meghirdetett áprilisi időpontban most már valóban elköszönhetünk az árstopoktól

- mondta lapunknak Trippon Mariann.