Rengeteg magyar nézhet nagyot a boltok kasszáinál: ezek az élelmiszerek már kétszer annyiba kerülnek

A 90-es évek eleje óta nem látott magasságokban szárnyal az infláció Magyarországon, idén októberben az árak átlagos emelkedése már 21,1 százalékos volt tavaly októberhez képest. Viszont a vezetékes gáz köbmétere 136, a félbarna kenyér kilója 102, míg a 80 százalékos vaj ára 99 százalékkal emelkedett. És ez még csak a jéghegy csúcsa, a 9 legjobban dráguló élelmiszer esetében egyáltalán nem túlzás már azt mondani: kétszer annyiba kerülnek, mint tavaly ilyenkor, az átlagos drágulás mértéke tehát már rengeteg alapélelmiszer esetében 80-100 százalékos

Újabb évtizedes rekordszintre ért a magyar infláció októberben. A KSH legfrissebb adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 21,1 százalékkal voltak nagyobbak idén októberben, mint tavaly. Ezen belül ráadásul az élelmiszerinfláció mértéke nem kevesebb mint 40 százalékos volt. Ezek az adatok bár sokkolóak, koránt sem a teljes valóságot mutatják, inkább csak a jéghegy csúcsát.

A Pénzcentrumon most annak jártunk utána, hogy a statisztikai hivatal majd 180 terméket és szolgáltatást tartalmazó listájáról melyek voltak az igazán csúcsdrágulók a vizsgált időszakban. A top 10-be épphogy csak be lehet még kerülni 90 százalék alatti drágulással, viszont a legjobban dráguló termékek simán 100 százalék felé kúsztak.

Elképesztő a drágulás

2022 októberére oda jutottunk, hogy a legjobban dráguló termék, ami egyébként a vezetékes gáz köbméterének átlagára, 135,6 százalékkal emelkedett egy év alatt, de már az élelmiszereknél is van 100 százalék átlagos emelkedésen keresztülmenő termék, ami nem más, mint a félbarna kenyér, aminek az átlagára 101,9 százalékkal emelkedett 2021 és 2022 októbere között.

A drágulási lista dobogójának harmadik fokára a legalább 80 százalék zsírtartalmú vaj állhatott fel, ennek az átlagára 98,9 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. Nem sokkal maradt le a dobogóról a trappista sajt és a fehér kenyér sem, előbbi átlagára 98,5, utóbbié 98,8 százalékkal emelkedett. De szintén 90 százalék feletti áremelkedést produkált a 20 százalékos tejföl, a tojás és a zsemle is. Majdnem elérte a 90-es határt a rétesliszt és a brikett is, és mivel ezek holtversenyben végeztek a 9. helyen, ezért a 10. helyre a sertészsír is befutott a maga átlagos 85,7 százalékos drágulásával.

EZ IS ÉRDEKELHET Árstop: maximum ennyibe kerülhet a tojás, burgonya a magyar boltokban 10 darab tojás átlagosan 723, 1 kiló kései burgonya pedig 352 forintba került idén szeptemberben.

Hogy a topdrágulás még jobban érhető legyen, főleg az élelmiszerek tekintetében, amik jószerivel teljesen alap ételeknek mondhatók semmiféle flanc nélkül a top 10-ben, megnéztük, hogyha egy egységnyit vásárolnánk mind a 9 szóban forgó élelmiszerből átlagáron, akkor ezért mennyit fizettünk volna 2021 októberében és mennyit most.

Számításaink szerint, 1 kiló félbarna kenyér, egy 100 grammos, 80 százalékos vaj, 1 kg trappista sajt, 1 kg fehér kenyér, egy 140-175 grammos, 20 százalékos tejföl, 10 darab tojás, 1 darab zsemle, 1 kg rétesliszt és 400-500 gramm sertészsír

2021 októberében 4 568 forintba került, míg idén októberben már 8 952 forintba kerül. Ez azt jelenti, hogy a 9 legjobban dráguló élelmiszer esetében az átlagos drágulás mértéke 96 (!) százalékos.

Persze ezek az áremelkedések még mindig csak a felszín kapargatásának számítanak, mindezeken felül találtunk még további 6 terméket, aminek az átlagos drágulása 70 százalék fölött volt, további ötöt, aminek 60 százalék fölött, és további 32 (!) terméket, amik 40-60 százalék között drágultak.

Egy hónap alatt is leeshet az állad

Az éves drágulás mellett a havi áremelkedés mértéke is jelentős, a KSH számításai szerint szeptember és október között átlagosan 2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon. Ehhez képest azért a havi csúcsdrágulók brutálisan kilőttek. 100 kg brikett átlagára például nem kevesebb, mint 63,9 százalékkal emelkedett, ami majdnem 32-szerese (!) az átlagos havi drágulás mértékének. De a paradicsom kilójának az ára is 45,1 százalékkal lőtt ki, ami majd 23-szorosa az országos, átlagos dráguláshoz képest.

De ahogy a grafikonon látjuk, 10 darab tojás egyetlen hónap alatt is tudott 24,3 százalékot drágulni átlagosan, de 10 százalék felett drágult szeptemberről októberre az olajtöltésű villamos radiátor, a zöldpaprika, a női szandál, az egységes fűrészelt tűzifa (100kg), a banán és a 80 százalékos zsírtartalmú vaj is. A KSH majd 180 terméket tartalmazó listáján összesen egyébként 94 terméknek az átlagos árnövekedése haladta meg az országos átlagos 2 százalékot, és mindössze 78 termék volt alatta.