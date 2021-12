14 éve nem volt ilyen ár-vérengzés Magyarországon: ezek a termékek 30-40%-kal drágábbak, mint tavaly

2007 óta nem volt Magyarországon olyan mértékű infláció, mint most. 2020 novembere és 2021 novembere között több termék ára is 20, 30, de akár 40 százalékkal is emelkedett. És ennél rövidebb távon sem megnyugtató a helyzet, elég ha csak megnézzük, hogy idén október és november között a 10 legjobban dráguló termék közül 5 valamilyen pékipari áru volt, a másik 5 pedig szintén élelmiszer, többnyire valamilyen zöldség.

Nagyon régen nem látott mértékben, összesen 7,4 százalékkal voltak átlagosan magasabbak a fogyasztói árak 2021 novemberében Magyarországon, mint 2020 ugyanezen időszakában. Ekkora inflációt utoljára 2007-ben (!) mértek hazánkban. A fő ludas most egyértelműen az üzemanyag, a szeszes italok és a dohányáruk, de azért mindezeken felül jócskán akadnak még olyan termékek, akár élelmiszerek is, amik durvában ott vannak a csúcsdrágulók között.

A Pénzcentrum most annak járt utána a KSH legfrissebb adatközlése nyomán, hogy mik azok a termékek és szolgáltatások, amiknek az ára az elmúlt egy évben, illetve elmúlt egy hónapban jócskán kilőtt.

Igencsak megdrágult az élet

Ha megvizsgáljuk az árak egy éves változását, nem nagy meglepetésre azt találjuk, hogy legjobban az autóbenzin és a gázolaj literenkénti ára szökött fel 2020. november és 2021 novembere között. Előbbi átlagára 39, míg utóbbié 37 százalékkal emelkedett. Ugyancsak ezalatt az idő alatt a harmadik csúcsdráguló termék a napraforgó étolaj litere volt, ennek az ára átlagosan 29 százalékkal szökött föl.

A három dobogóson túl a top 5-be befért még a szétnyitható konyhaasztal, valamint a 200-250 grammos tejes margarin is. Előbbi 28, utóbbi 25 százalékkal drágább most átlagosan, mint volt 2020 novemberében. Ahogy a táblázatban látjuk, az akácméz kilós ára is igencsak megugrott, most több mint 23 százalékkal drágább belőle átlagosan egy kiló, mint volta tavaly novemberben. Ezen felül jócskán megszaladt a kései burgonya és a finom liszt kilós ára is, mindkettő több mint 20 százalékkal emelkedett egyetlen év leforgása alatt.

Mi a helyzet az üzemanyag-árakkal? A novemberi üzemanyagár-maximalizás kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a 480 forintos maximum ár november 15-től lépett érvénybe. A 11. havi átlagár tehát emiatt van e felett, hiszen az első 15 napon mért árakat is beleszámolják. Ugyanakkor a 480 forintos mostani maximum ár is jócskán magasabb, mint a 2020 novemberi, akkor ugyanis átlagosan a benzin litere 358 forintba, míg a gázolaj litere 359 forintba került.

Ezen felül fontos még kiemelni azt is, hogy a 20 százalékos lélektani határt műbőr női szandál is átlépte, de ettől nem sokkal maradt le a 10. helyen a mély-vagy variálható gyermekkocsi sem, ami 19 százalékkal drágább idén ősszel, mint tavaly. Ez utóbbi egyébként azt is jelenti, hogy míg tavaly novemberben átlagosan 71 ezer forintért lehetett megvenni egy babakocsit, addig most már 85 ezret kell ezért kiperkálni. Érdekes az is, hogy az ennél arányaiban jobban dráguló konyhaasztal átlagárában is több mint 10 ezer (!) forintos áremelkedés figyelhető meg, 36 ezerről 46 ezerre.

Egy hónap alatt is sokat fordult a világ

A KSH friss statisztikáiból kiolvasható az is, hogy egyetlen hónap alatt mekkora volt az infláció mértéke. Nemzetgazdaságilag nézve a hivatal szerint átlagosan, 1 hónap alatt 0,7 százalékkal nőttek az árak Magyarországon. Ennél az átlagos áremelkedésnél azonban jócskán voltak nagyobbak is 2021 októbere és novembere között, mutatjuk is, hogy mik voltak ezek.

Egy hónap alatt legdurvábban az uborkának szállt el az ára, egy kiló zöldség ára ugyanis 22 százalékkal ugrott meg a vizsgált időszakban. 10 (!) százalékon felül drágult átlagosan még a zöldpaprika és a paradicsom kilós ára is, előbbi 14-el, utóbbi pedig 13-al.

A dobogó után a negyedik – ötödik helyen az akácméz kilója és liszt, finomliszt futott be a drágulási listán. Előbbi 8, utóbbi 7 százalékkal került többe idén novemberben, mint októberben. A liszt súlyos áremelkedése mentén nem csoda, hogy az 5-10 helye között elhelyezkedő havi csúcsdrágulók közül 4 pékipari termék. Sorrendben: kakaós csiga, zsemle, félbarna kenyér és a rétesliszt. Ezek ára 4-6,5 százalék között mértékben növekedett egyetlen hónap alatt.