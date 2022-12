Így még megúszhatod a karácsonyi poklot a boltokban: nagyot nyerhet, aki erre az 5 dologra figyel

A karácsony előtti örömteli készülődésre gyakran árnyékot vet, amikor a zsúfolt boltokban tanácstalanul állunk a polcok előtt, hogy mivel lepjük meg szeretteinket. Idén legyen ez másképp!

Tudtad, hogy a közvetlen értékesítőktől átfogó, hozzáértő segítséget kérhetsz a választáshoz, és otthonod kényelméből vásárolhatsz? A kínálat széles: étrend-kiegészítők, szépségápolási termékek, konyhai eszközök, lakásdekorációk – csupa olyasmi, amellyel könnyen örömet szerezhetünk. A Közvetlen Értékesítők Szövetsége (DSA Hungary) öt pontba szedte, hogyan legyen gondtalan a karácsonyi vásárlás.

Vásárolj egyedit, figyelj a minőségre!

Ha idén nem szeretnél a plázák megszokott kínálatából vásárolni ajándékot, válogass a közvetlen értékesítő cégek egyedi termékeiből! A DSA tagcégeinél jellemzően saját fejlesztésű, magas minőségű árucikkeket találsz, amelyek a hagyományos kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak. Legyen szó kozmetikumokról, háztartási eszközökről vagy akár étrend-kiegészítőkről, számos egyedülálló és innovatív ajándékötlettel találkozhatsz.

Kérdezd a szakértőt!

Szeretnéd pontosan tudni, hogy mit veszel? Érhető! Ám a hagyományos üzletekben sokszor mindössze a termék csomagolásán levő információ áll rendelkezésre és a webshopok is gyakran csak minimális adatot közölnek. Ha eddig nem tetted, idén használd ki, hogy vásárlási döntésedhez hozzáértő segítséget is kérhetsz! A Közvetlen Érékesítők Szövetségének tagcégeinél jól képzett, a termékeket ismerő és használó értékesítők tájékoztatnak – akár személyes bemutató, akár online beszélgetés során. Így megspórolhatod a karácsony előtti boltról boltra rohanást és a polcok előtti tanácstalan válogatást!

Mégsem tetszik? Van megoldás!

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy mégsem válik be az ajándék. Nincs veszve semmi! Ha mégsem vagy elégedett a termékkel, vagy nem felel meg az elképzeléseidnek, a hatályos jogszabályok szerint 14 napod van arra, hogy indoklás nélkül elállj a termék megvásárlásától. Sőt, a DSA tagcégeinél ennél jóval hosszabb idő is rendelkezésedre áll. A karácsonyi ajándékozásnál igazán jól jöhet, hogy akár az ünnepek után is ráérsz visszaküldeni a megvásárolt holmit, és visszaigényelheted a kifizetett összeget.

Gyors válasz kell? Van kihez fordulni!

Aggódsz, hogy biztos időben megérkezik-e a megrendelt holmi? További információra van szükséged a termékről, esetleg problémád merült fel, ami gyors megoldást kíván? A DSA tagcégeinél elérhető – akár a két ünnep között is – magyar nyelvű ügyfélszolgálat. Így hatékony és rugalmas az ügyfélkezelés, gyors és biztonságos az árucsere. Mivel a DSA tagcégei elfogadták a szövetség Etikai Kódexét, így biztos lehetsz abban, hogy gyorsan fogják

kezelni a felmerülő problémádat. Tudd, hogy legtöbb esetben termékgarancia is biztosítja a vásárlók elégedettségét, ám a közvetlen értékesítő cégek a biztonságos vásárlás érdekében gyakran olyan extra garanciákat vezettek be, amelyek túlmutatnak a jelenleg hatályos törvényi előírásokon. Ilyen többek között a 100%-os termékelégedettségi garancia, vagy a 30-90 nap közötti termék-visszavásárlási garancia.

Csapj le az akciókra és ajándékokra!

A közvetlen értékesítő cégek többsége az ünnepek előtt akciót hirdet számos termékre, vagy ajándékot, grátisz szolgáltatást ad bizonyos összeg feletti vásárlásnál. Ezért érdemes a weboldalaikat és közösségi média oldalaikat már most böngészni, hogy le ne maradj ezekről, és időben megérkezzen a fa alá a megrendelt termék!