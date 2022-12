Rengeteg szülő rontja el a gyerekét karácsonykor: na, ezért felejtsd el a drága ajándékokat

Sokan vetették bele magukat a karácsonyi ajándékok megvásárlásába, úgy is, hogy anyagilag nem állnak erre készen. A drága ajándékok azonban nem csak a pénztárcánkat viselhetik meg, de alapjaiban ronthatjuk el velük gyermekünk nevelését is. Miért ne vegyünk drága, és sok ajándékot idén?

Az infláció mostanra az élet összes területére begyűrűzött, gyakorlatilag mindenért többet kell fizetni a pénztáraknál, mint néhány hónappal ezelőtt. Az ünnepi időszak előtt már sok szülő lázasan készíti a karácsonyi költségvetést, ugyanis az ajándékvásárlásoknak is most van a főszezonja. Sokan szeretnénk drága ajándékokkal meglepni a gyerekeket, azonban ez nem a legjobb ötlet, ugyanis ezek nem csak a mi költségvetésünknek ártanak, hanem a gyereknek is.

Rengeteget írtunk arról, hogy hogyan lehet az idei karácsonyt olcsóbban kihozni, hiszen hatalmas költségekkel fog járni az idei ünnepi szezon. Érdemes előre megterveznünk a részletes kiadásokat, sok kellemetlenségtől és akár egy szükségtelen hitelfelvételtől is megkímélhetjük magunkat. Sokan ugyanis túlköltekeznek karácsonykor, és a gyerekeinknek is gyakran olyan ajándékot vennénk ami nem fér bele a költségvetésbe. Azonban a How to Be a Positive Parent blog szerint valóban nagy hiba drága ajándékkal elkényeztetni a gyereket.

Sok szülő halmozná el gyermekét karácsonykor drága és sok ajándékkal, arról nem is beszélve, hogy a szülő is azt hiheti, hogy ha mindent megad a gyermeknek, amit az kér, ezzel biztosítja az utat a boldog, kiegyensúlyozott gyermekhez. Hatalmas tévedés, ugyanis a sok, drága ajándék nincs annyira jó hatással a gyermekre. A gyerekek figyelemmel követik a szülőket, és azok minden tettét, így semmilyen részlet nem maradhat titokban előttük. A gyerekek minden karácsonykor emlékeznek arra, hogy előző évben mit kaptak, és bizony, ezt össze is hasonlítják az idei ajándékokkal. Ez alapján pedig arról is van elképzelésük, hogy mi számít nagy, és drága ajándéknak.

Így ha idén túlköltekezünk, és nem sajnáljuk a pénzt az ajándékra, ezt bizony a következő évben is meg kell ismételnünk.

Fontos azt is tudni, hogy a gyermek mindent tőlünk tanul. Így amennyiben a háláról szeretnénk, hogy tanuljon a gyerek, azt az ajándékozáson keresztül taníthatjuk a legegyszerűbben. Ha a gyermeket elárasztjuk drága és nagy ajándékokkal, akkor ezt veszi alapértelmezettnek, míg ha kisebb ajándékot kap, annak kevésbé fog örülni. Ezért érdemes variálni az ajándék mennyiségén, nagyságán és értékén, hogy a kisebb dolgoknak is tudjon örülni a gyermek.

A karácsonyi ajándékok bontogatása hatalmas öröm a gyerekek számára, talán nagyobb fénypont ez, mint a születésnap. A gyermek, aki mindig mindent megkap, és drága ajándékokkal halmozzák el, hatalmas elvárásokat támaszt az ajándékozással kapcsolatban, de igazán sosem lesz elégedett azzal amit kap. Egy ponton túl egy ajándék sem lesz elég érdekes, vagy megfelelő, ezért az ajándékozással nekünk kell megtanítanunk a gyermeket arra, hogy hogyan legyen elégedett.

Ki hozza az ajándékot?

Fontos az is, hogy ne keverjünk bele harmadik, nem létező személyt az ajándékozásba. Mondjuk meg gyermekünknek, hogy az ajándék tőlünk van, mert a gyermek nem fogja megérteni, hogy igazából az kap nagy, és drága ajándékot, akinek gazdagabbak a szülei. Nem célszerű azt mondani, hogy a Mikulás hozza az ajándékot. Ha túl sok, és túl drága ajándékokat veszünk ez rossz üzenetet közvetíthet a gyerek felé is, ugyanis, ha mindig és mindent megkap, amit kér, ez önzésre, kapzsiságra is nevelheti őt. Ráadásul ha mindent megkap, sosem lesz elégedett, helyette csak még több ajándékot fog kérni. A gyerekek pedig, ha a Mikulással hitegetjük őket, azt hihetik, hogy a Mikulás mindent megad nekik, mindegy mit kérnek.

Ha valaki nagyon drága ajándékot kap, míg egy másik szerényebbet, az, aki a kisebb ajándékot kapta, azt gondolhatja, hogy ő nem érdemli meg a szép nagy ajándékot.

Ezért fontos, hogy kerüljük a nagy és drága meglepetéseket, gondolva ezeknek a hosszú távú hatására is. A gyerekeknek a legfontosabb az együtt töltött idő, az ünnepek pedig tökéletes alkalmat adnak erre. A drága, nagy ajándékok, elektronikus eszközök megakadályozhatják ezt, hiszen a gyerek inkább ezt fedezné fel, minthogy a szülőkkel társasozzon.

Idén ezek a sláger ajándékok

Természetesen idén is tarolnak a játékok, korábban Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketing menedzsere elmondta, hogy a magyar játékpiac jelenleg – az euróárfolyamtól függően – 80-100 milliárd forintra becsülhető. Ennek tetemes része, nagyjából fele a karácsonyi időszakban, az év utolsó két hónapjában jön össze.

Kifejtette, hogy az évek és trendek változásával is vannak kikezdhetetlen fényű, örök klasszikusok, amelyek iránt a kereslet és az érdeklődés töretlenül magas.

Hazánkban például a Lego hihetetlenül nagy slágernek számít. Európában, de globálisan is Magyarországon az egyik legnagyobb az egy személyre jutó készletek aránya

– fejtette ki Gyaraki Dávid. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ebből a szempontból Lego nagyhatalom vagyunk. Ez az éves eladási toplistákon is megmutatkozik, ugyanis hosszú évek óta kiemelkedő a kereslet a készletekre. Ezen felül igen népszerű és kelendő termékek közé tartoznak a társasjátékok, a készségfejlesztők és a kreatív játékok. Hazai sajátosság, hogy gyermekszobák sorának elengedhetetlen eleme a diavetítő és a hozzá tartozó diafilmek is. Utóbbiak minden évben az eladási toplisták élmezőnyében találhatóak.