3+1 tipp, hogy pénzügyileg könnyebb legyen a karácsony

Nyakunkon a karácsony, egyúttal az ünnepi menü megtervezése és az ajándékok beszerzése. Érdemes előre megterveznünk a részletes kiadásokat, sok kellemetlenségtől és akár egy szükségtelen hitelfelvételtől is megkímélhetjük magunkat. A pénzügyi tudatosság fejlesztése és a különböző áruházi kedvezmények szerepe kapcsán Csatos Erika, a Tesco független pénzügyi szakértője adott utolsó pillanatos tanácsokat.

A magyarok szeretnek vásárolni, költekezni, de a legtöbben ezt nem tudatosan teszik. Röviden így jellemezhetők a hazai pénzügyi szokások, ahogy arra az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2020-as felmérése is rámutat. Hiába ismerjük a pénzügyi fogalmakat, nem használjuk azokat tudatosan, nem készítünk pénzügyi tervet, ha mégis, nem követjük, nem figyeljük a kiadásainkat, és a leggyakrabban megtakarítások sem a tudatos tervezésből fakadnak.

„Manapság egy nagyobb kiadás megrengetheti a háztartások pénzügyi egyensúlyát, hiszen a legtöbb magyar család nem rendelkezik megfelelő mértékű biztonsági tartalékkal. Bár a COVID időszakban nőtt a megtakarítások mértéke, de a korlátozások feloldását követően ezek az összegek elköltésre is kerültek. Ugyan nőtt a megtakarítással rendelkezők aránya, a pénzügyi tudatosság alapszabálya, hogy tisztában legyünk a bevételeinkkel és a kiadásainkkal. Szerencsére már kezd kialakulni ez a szemlélet, trendi lett a pénzügyekkel foglalkozni” – mondta el a Pénzcentrum-nak Csatos Erika, a Tesco független pénzügyi szakértője, az Álomjövő Tanácsadó Iroda alapítója, vezető pénzügyi mentora.

Az infláció és az elszabaduló energiaárak sokakat takarékoskodásra ösztönöznek, de vannak dolgok, amiken a szakértő szerint soha nem szabad spórolni. Ilyenek például a lakás-, élet-, baleset- és egészségbiztosítások, amelyek segíthetnek átvészelni a családnak a legnehezebb időszakokat. És ne spóroljunk a hosszú távú terveken se, ne dobjuk el a gyermek életkezdési megtakarítását vagy a nyugdíjalapot.

A családok számára pénzügyi szempontból általában is az év utolsó két hónapja az egyik legstresszesebb időszak. Manapság pedig sok esetben vált központi kérdéssé, hogy tudjuk-e finanszírozni az ünnepi kiadásokat, tudunk-e ugyanolyan színvonalú karácsonyt produkálni, mint az előző években. A statisztikák szerint a magyar családok átlagosan 60 ezer forintot költöttek karácsonyi ajándékokra az elmúlt évben. Ha figyelembe vesszük, hogy az átlagos infláció eléri a 20%-ot, akkor az idén ennyivel többet kell szánnunk arra, ha ugyanakkora meglepetést szeretnénk szerezni, mint tavaly.

„Stresszhatás alatt megnő a hajlandóság a túlköltekezésre, ezért jellemző, hogy könnyebben költünk többet karácsonykor, mint az egész év folyamán, pedig már kéthavi tervezéssel is elkerülhető lenne ez az állapot” – emelte ki Csatos Erika pénzügyi mentor.

1. Minél előbb találjuk ki az ajándéklistát

Érdemes minél hamarabb összeállítani, hogy kinek milyen ajándékkal készülünk. A november még tele van 20-25 százalékos kedvezményeket kínáló akciókkal, amiket remekül ki lehet használni, vagy ebben az évben azt is mondhatjuk, hogy csak a gyerekeknek vásárolunk, a felnőtteknek pedig élményt ajándékozunk. A Tesco áruházakban több száz terméket kedvezményesen tudnak megvásárolni a Clubcard-használók, a kedvezményes termékek köre pedig hetente megújul. A hűségkártyával nemcsak élelmiszereket, hanem számos más árucsoportba tartozó terméket eleve kedvezőbb áron lehet megvásárolni, mint Clubcard-tagság nélkül. A kártyahasználattal járó pontgyűjtés is meghálálja önmagát, hiszen utalvány formájában beváltva gyakorlatilag készpénz-visszatérítést jelent, de a további kuponok és személyre szabott ajánlatok is a vásárlókat segítik.

2. Tervezzük meg a karácsonyi menüt

Fontos, hogy azt is számoljuk ki, hogy mennyit tudunk szánni a karácsonyi menüre! Ha az idén nem fér bele a büdzsébe egy-egy különleges fogás, akkor inkább készítsük el a családi kedvenceket! Fordítsunk arra is figyelmet, hogy csak akkora adagokat főzzünk, ami el is fogy az ünnepek alatt! Ne pazaroljunk, ne dobjuk ki az ételt a szemétbe! Ha megvan a listánk, tartsuk magunkat hozzá és tervezzük meg, hogy milyen akciókat használunk ki. Ha tervezetten és nem az utolsó héten kell mindent beszerezni, a Tesco hűségkártyás kedvezményeivel élve egy 4-5 tagú család esetében több tízezer forintot is meg lehet takarítani. Az online bevásárlással még gazdaságosabbá tehetjük a vásárlási folyamatot, hiszen amellett, hogy a termékek kiválasztása és az akciók ellenőrzése sokkal egyszerűbb, a rendelés kiszállítása is üzemanyag-megtakarítást jelent.

Annak érdekében, hogy ne kelljen az árak összehasonlításával foglalkozni, a Tesco áruházak polcain „árgarancia” felirat jelöli azokat a leggyakrabban keresett, illetve alaptermékeket, amelyek ára tartósan alacsony. A többszáz árucikkből álló választék árát minden héten ellenőrzik, és vállalják, hogy ha máshol mégis olcsóbban lehet megvenni, visszafizetik a különbözetet.

3. Vásároljunk be időben, ne hagyjuk az utolsó pillanatra

Nagy érzelmi stressztől kímélhetjük meg magunkat év végén, ha nem az utolsó pillanatban rohanunk a bevásárlóközpontokba az összes ünnepi kelléket egyszerre beszerezni. Csináljunk egy tervet, nézzük meg, hogy az ajándékokon kívül mire költünk ilyenkor, gondoljunk például a dekorációra, csomagolóanyagra stb. Nem biztos, hogy most kell kicserélnünk az összes karácsonyi díszt vagy új égősort venni, néhány apró újdonság is felfrissítheti a karácsonyi hangulatot.

Már az ünnepek előtt nézzünk szét, hogy milyen akciókban tudunk részt venni. Ha hagyunk magunknak időt, rengeteg lehetőség nyílik meg. A különböző magazinok által meghirdetett kuponnapok is jelentős kedvezményeket biztosítanak, de kifejezetten nyugdíjasok számára is elérhetők speciális kedvezmények, mint például a Tesco által keddenként biztosított 5% kedvezmény.

+1 Addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér!

Soha ne vegyünk fel személyi hitelt csak azért, hogy magasabb legyen a karácsonyfa és több ajándék legyen alatta. A legjobb karácsonyi pénzügyi tervet januárban lehet elkészíteni. Számoljuk össze, hogy mire - és mennyit költöttünk az idén, aztán vegyünk elő egy borítékot! Írjuk rá: „KARÁCSONY – 2023”. És ezt követően minden hónapban tegyük félre a kiszámolt összeg 1/12-ed részét! Nagy megkönnyebbülés lesz jövő advent táján elővenni az így összespórolt pénzt.

