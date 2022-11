Megszólalt a Tesco vezetője: így hajtják tovább az árstopok az inflációt Magyarországon

Pálinkás Zsolt, a Tesco magyarországi vezérigazgatója arról beszélt a Forbes-nak adott interjúban, hogy kezdetben nem voltak rosszak az ársapkák, mostanra viszont torzították az árviszonyokat a hatósági intézkedések. Ráadásul most már ott tartunk, hogy az árstopok is hajtják az inflációt.

Pálinkás az interjúban elmondta, hogy ugyan először csak 6 árucikkre vezettek be hatósági árat, ez a valóságban 48 terméket jelentett a Tescónál: "Többfajta százszázalékos napraforgóolajat forgalmazunk, csirkemellből is van csomagolt, nem csomagolt, nagyobb, kisebb adagok. Ehhez képest a tojás és a burgonya viszonylag egyszerűek, most könnyebb dolgunk volt, bár sok időt így sem kaptunk az átállásra+

– mondta a vezérigazgató. Szerint az árstopokkal kapcsolatos bejelentések nagy zavart tudnak kelteni a piacon, mert ha van is ellátás, a fogyasztás akkor is drasztikusan megugrik a hatósági áras termékeknél. Arra pedig egyáltalán nem számítottak, hogy adott esetben 700 százalékkal nő meg a cukor iránti kereslet, mert a kiskereskedők is náluk vásárolnak a magas beszerzési árak miatt.

A hatósági áras csirkemell filé esetében kiemelte, hogy a kereslet megnőtt a mell iránt, azonban az állatokat egészben vágják le, ezekhez az igényekhez pedig a beszállítók nem tudnak alkalmazkodni. Két lehetőség van: vagy sokat vágnak le, de akkor nyomott áron tudják csak eladni a piacon és veszteségük keletkezik, vagy annyit vágnak le, ahol még arányban van a nyeresége és a vesztesége. Emiatt ha kifogy a csirkemellfilé, akkor az állat összes többi részét aránytalanul drágán lehet csak megvásárolni.

Pálinkás Zsolt szerint nagy kérdés, valójában jól járnak-e a vásárlók ezekkel az intézkedésekkel, illetve van-e inflációfékező hatásuk:

Szerintünk abszolút nincs. Inkább torzító hatása van, és ahogy megyünk előre az időben, egyre jobban nyílik a beszerzési árolló, és még biztos nem vagyunk a folyamat végén. Szerintünk még sok inflációs ütem lesz, bár talán már kisebb mértékűek, de egyre inkább ki fog nyílni ez az olló, és egy idő után el fogunk érni oda, hogy az import olcsóbb lesz, mint a helyi beszerzés

– mondta Pálinkás a lapnak.