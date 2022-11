Aljas csalók vadásznak a magyarok banki adataira: vigyázz, téged is egyszerűen kifoszthatnak

Egyre többen használnak készpénz helyett bankkártyát vásárláskor és intézik pénzügyeiket interneten keresztül, ezzel párhuzamosan azonban megnőtt a sérelmükre elkövetett banki csalások száma. Minél idősebb valaki, annál nagyobb eséllyel vágják át a bűnözők telefonon vagy e-mailen keresztül. Ebben a bankok felelőssége óriási, ugyanakkor nem elhanyagolható az ügyfelek szerepe sem abban, hogy biztonságban legyen a pénzük. Összeszedtük azokat a legfontosabb tudni- és tennivalókat, melyeket feltétlenül el kell végezned még ma!

Habár egyre többször halljuk, hogy a rendkívül magas fenntartási költségű készpénz helyett érdemesebb inkább bankkártyát használni, az MNB is elkötelezett a digitális pénzügyi megoldások mellett, azért nem árt tisztában lenni a veszélyeivel is.

Mivel évről évre egyre többen bankolnak az interneten, egyre többen használnak bankkártyát, ezért megszaporodtak a banki csalások csalások is. Bizonyos esetekben a csalók banki ügyintézőnek adják ki magukat, és érzékeny adatokat kérnek be, vagy azt, hogy a számlatulajdonos utalja át a számláján lévő pénzt azonnal egy ismeretlen bankszámlára „biztonsági okokból”

Fontos tudni, hogy a bank soha nem kéri a jelszavaidat: PIN kód, a bankkártya hátulján lévő három számból álló CVV kód, internetes belépési kód vagy bármi hasonlót. Soha nem is kérnek arra, hogy kattints egy linkre, amit most küldtek és/vagy lépj be az internetbankodba most. Ezért is fontos, hogy a bankszámla-tulajdonosok tisztában legyenek, milyen protokoll mellett keresi meg őket bankjuk és mikor érdemes gyanakodni.

Egy amerikai felmérés szerint a legsérülékenyebbek az egészen fiatalok, a 20 év alattiak: 2020-ban az Egyesült Államokban közel 71 millió dolláros kollektív veszteséget szenvedtek el. Ez a korosztály áldozatonként átlagosan 3000 dollárt veszített. Ellenben az idősebb felnőttek általában több megtakarítással és vagyonnal rendelkeznek, így értékes célpontjai a csalásoknak. Emellett sok idősebb ember magányos, bizalomgerjesztő és kevésbé járatos a technológiában, ami érzékenyebbé teszi őket a csalásokra.

Elsősorban persze a bankok feladata is megakadályozni az ehhez hasonló eseteket, de ügyfélként mindenkinek kötelessége mindent elkövetni annak érdekében, hogy megvédje a bankszámláján tárolt saját pénzét, megtakarításait.

Nézz körül a piacon! Érdemes akár bankot is váltani , hogy még nagyobb biztonságban tudjuk a pénzünket! Ha új bankszámlát szeretnénk nyitni, akkor rengeteg apró részletre oda kell figyelnünk, hiszen senki sem szeretne olyan szerződést aláírni, amivel pénzt tízezreket veszíthet később. Mielőtt választanál, feltétlenül nézz körül a különböző bankok ajánlatai között, és válaszd ki a legbiztonságosabb opciót

A nagyobb felelősség azért továbbra is a bankok kezében van, akik, mint azt a korábban említett megoldások is igazolják. próbálják is elejét venni a biztonsági problémáknak. De valóban egyre növekvő problémának számítanak a banki adatokkal való visszaélések, vagy csak a sajtó fújja fel a problémákat? És ha igen, mit tehetnek a pénzintézetek, vagy az MNB az ügyfelek védelme érdekében? Egyáltalán kinek a felelőssége az új biztonsági protokollok kidolgozása és bevezetése? A Pénzcentrum többek között ezekről kérdezte korábban Jakab Pétert, a Raiffeisen IT-biztonsági vezetőjét, aki elmondta:

A digitalizáció előretörésével az utóbbi években valóban növekvő problémának számítanak hazánkban a kibertámadások és internetes visszaélések, ezek közül a legjellemzőbbek a DDOS és phishing típusú támadások, valamint a különféle zsarolóvírusok is gyorsuló ütemben terjednek.

14 lépéses biztonság

Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyen a pénzünk, a megtakarításaink, ennek a 14 pontos listának az összes elemét hajtsuk végre minél előbb: