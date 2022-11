Húsbavágó drágulás a magyar pékségekben: lélektani határ felé robog a kenyér ára

Az elmúlt hónapokban folyamatos volt a liszt árának az emelkedése, ami persze a kenyérfélék, a zsemle, a kifli, és különböző péksütemények árán is meglátszik. A drasztikus drágulás fő okai a búza árának emelkedése, a növekvő energiaárak, és a forint értékének csökkenése, de említhetnénk akár a munkaerőpiaci problémákat is a szektorban. Mostanra megszokottá vált, hogy a boltok, pékségek polcain 100 forintos darab áron találunk zsemlét vagy kiflit, de vajon fel kell-e készülni az 1000 forintos kenyér árra, vagy éppen ez lesz az a termék, amire ársapkát tesz majd a kormány? A Pénzcentrum videosorozata, a CashTag csapata a budapesti Breadpit pékségben járt, hogy utána nézzen, milyen problémákkal küzdenek a pékségek a jelenlegi helyzetben.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2021 októberében átlagosan 417 forintba került egy kiló fehér kenyér, és 360-ba egy kiló félbarna. 2022 szeptemberére 766 és 673 forint lett ezeknek a kilónkénti ára. Ez mindkét esetben 85% körüli emelkedést jelent, ami október hónapban valószínűleg tovább nőtt, és a jelek szerint ez a növekedés nem fog itt megállni.

A liszt árának az emelkedése a legmeghatározóbb a kenyér árára nézve, és különböző agrár hírforrásokból már tudni lehetett, hogy a malomipari szereplők októberben újabb emelést terveznek a liszt árában. Erről Ónódi Szabó Attila pék, a Breadpit pékség tulajdonosa azt mondta a CashTag stábjának:

A liszt ára jelentősen drágult. 2021-ben nyitottunk, és azóta ugyanattól a malomtól vásároljuk a lisztet. A BL-80 típusú, alap kenyérliszt kilójának bruttó ára akkor 140 forint volt. Ez az októberi áremelés után 400 forint.

De a kenyér árát több egyéb tényező is befolyásolja, erről azt mondta:

Az áremelkedésnek szerintem egyenlő arányban oka az alapanyag áremelkedés, és a munkabérek szinte kötelező emelése. Nagy munkaerőhiány volt ezen a piacon, ami éppen most megfordulni látszik, ahogy a hírekből is hallani is lehet, sokan vesztik el a munkájukat most. Erre jön rá még az energiahordozók árának markáns emelkedése, ami van akinél már most, van akinél csak jövőre lesz igazán érzékelhető.

A Breadpit-ben készült kenyereket nem sorolhatjuk a hagyományos kenyérfélék közé. Az itt készült hagyományos, kézműves módon készülő kovászos kenyerek nem tartalmaznak semmilyen adalékanyagot, csak lisztet, vizet és sót. A tészták pedig 18-20 órát pihennek sütés előtt, szemben a hagyományos pékségek kenyereivel, ahol az élesztő és egyéb hozzáadott anyagoktól ez mindössze 2 óra.

Az itt kapható sima, alap fehér kenyér, ami esetükben 500-550 gramm súlyú, 950 forintba kerül. De azokban a pékségekben is, ahol jelentősen kisebb az érlelési idő, vagy ahol kevésbé minőségiek az alapanyagok, a kilós kenyér ára sok helyen már átlépte a 600-700 forintot.

A kormány múlt héten jelentette be, hogy kiterjeszti a jelenleg érvényben lévő árstopos termékek körét, és egyéb termékek árát és maximalizálni fogja. Ezzel egyidőben megindultak a találgatások is, hogy melyik termékeket érintik majd a változtatások, és persze a kenyér is felmerült.

Ez több agrárközgazdász szerint nehezen kivitelezhető lenne, mivel annyi féle kenyér létezik, hogy nem lenne értelme egy fajtára alkalmazni az ársapkát, mindegyikre pedig lehetetlen lenne. Emellett pedig fennáll annak a veszélye is, hogy ha egy adott fajta kenyér válna hatósági árassá, akkor az eltűnne a boltok polcairól, hiszen egyik kereskedő sem szeretne veszteséges terméket forgalmazni.

De hogy reagálnak a vásárlók kenyér árának brutális drágulására, és mi az a lélektani határ, ami fölött már jelentősen megcsappanna a kereslet? Erről, és az 1000 forintos kenyér áráról beszélgettünk a Breadpit pékség tulajdonosával és üzletvezetőjével, a CashTag legújabb videójában: