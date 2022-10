5 dolog, amit mérlegelni kell, amikor fulfillment szolgáltatót választunk

Minden webáruház üzemeltetőnél eljön a pillanat, amikor elgondolkodik a fulfillment lehetőségén. Működhet máshogy is a webshopunk? Szervezhetnénk máshogy is a munkát? Megéri? Következő cikkünkben nem válaszokat adunk, hanem szempontokat, amik alapján érdemes a válaszokat keresni

Mi az a fulfillment?

A webshop logisztika a webáruházak üzemeltetésének azon része, ami a technikai hátteret adja a termékek beszerzésének, tárolásának és vevőhöz való eljuttatásának. Lényege a gyors és pontos végrehajtás, ami alapfeltétele a sikernek, ugyanakkor a webshop üzemeltető részéről napi döntéseket nem igényel. A rendelések kezelése, a vásárlásonkénti csomagok összeállítása, a készletnyilvántartás és minden a termékek mozgatásával kapcsolatos tevékenység sok munkaidőt foglal le és nagy benne a hibázás lehetősége.

A fulfillment a webshop logisztika kiszervezése, egy olyan szolgáltatás, ami a webáruházak speciális igényeihez maximálisan igazodik. A fulfillment szó maga is teljesítést jelent: a webáruházi rendelési folyamat megvalósítását, azaz a termékek tárolását, igény szerinti címkézését, a rendelések szerinti összekészítését, szakszerű csomagolását, és igény szerint kiszállítását is.

5 dolog, amit mérlegelni kell

1. Mennyit ér az időnk?

Sok kezdő vállalkozás esetén fordul elő az, hogy a tőkét befektetett munkával róbáljuk helyettesíteni. Ez egy ideig működhet, de tisztában kell lennünk befektetett időnk és energiánk számszerűsíthető értékének. Több szempontból is érdemes ezt a kérdést megvizsgálnunk:

Egyrészt mennyi a hozzáadott értéke a munkánknak, azaz ha az általunk végzett munkát mással helyettesíteni mennyibe kerül. Ez az összeg megfelel-e annak az elképzelésnek, amit munkánk értékéről előzetesen gondoltunk? Másrészt adott befektetett munkával mekkora nyereségre tettünk szert? Valóban megéri-e az ismert összegért ennyit dolgozni? Ha akár csak az egyik kérdésre is az a válasz, hogy nem, akkor ideje átgondolni, hogy min érdemes változtatni.

A harmadik és legalább ennyire fontos szempont, hogy hasznosulhatna-e akár munkában akár magánéletben jobban az az idő, amit most webshopunk üzemeltetésére fordítunk? Tényleg a rendelések összekészítése, a csomagolás vagy a leltározás az a folyamat, ahol leghatékonyabb saját vagy akár alkalmazottunk munkája? Ha nem, mi az a terület, ami több idő ráfordítással több hasznot termelne? Hogyan érhetjük el azt, hogy ezekre a területekre tudjunk koncentrálni, mit kellene tennünk ahhoz, hogy a fontos kérdésekre maradjon elég idő?

2. Legfontosabb partnerünket választjuk

A webshop fulfillment szolgáltatója lesz legfontosabb partnerünk. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni: rajta múlik webáruházunk működésének gyorsasága, pontossága és így vevőink elégedettsége, összességében vállalkozásunk sikerének jelentős része. Egy jó partner hihetetlen mennyiségű munkát tud átvállalni, rengeteg időt felszabadítva ezzel. Nem érdemes tehát kompromisszumokat kötnünk ezen a téren, a legjobbat kell kiválasztanunk.

A fulfillment szolgáltató ne éppen megfeleljen igényeinknek, hanem lássuk azt, meddig növekedhetünk nála, hogyan tudja fejlődésünket követni és inspirálni. Keressük az olyan partnert, aki befektet a jövőbe, aki hosszú távon tervez, aki látja, hogy saját fejlődésünk a garanciája saját üzleti sikerének.

Logisztikával kapcsolatos problémáink megoldásában nem leszünk egyedül. A jó fulfillment szolgáltató egyben szakmai tanácsadó is, hogy a közös munka minél zökkenőmentesebb és sikeresebb lehessen. Fontos, hogy az esetlegesen felmerülő nehézségek, gondok megoldásában a két fél kölcsönösen partnere legyen egymásnak.

3. Teljes körű szolgáltatás

A bérraktározás nem azonos a fulfillmenttel még akkor sem, ha sok esetben ugyanazon tevékenységeket fedi le. A fulfillment a webshop teljes logisztikai feladatsorát el kell hogy lássa, akkor is, ha módosul valamiben az igényünk a jövőben. Tehát ha nem is veszünk igénybe most minden szolgáltatást, keressünk olyan partnert, aki a lehető legrugalmasabb és legszélesebb feladatcsoportokat tud elvégezni.A szállítást tekintve a saját flotta egészen biztosan előnyt jelenthet.

Ne kössünk kompromisszumot a raktári szolgáltatások körében, hiszen a jövőben szükség lehet az egyedi vagy speciális megoldások alkalmazására is. Ugyanakkor keressük az egyszerű, átlátható és általunk is igazságosnak vélt árazási metódussal dolgozó cégeket. Tudnunk kell előre számolni azzal, hogy kérésünk milyen költséggel fog járni.

4. Integrációs és kapcsolódási lehetőségek

Az eddigi pontok jelentős részben elméleti megfontolásokon alapultak, legyen hát egy igazi gyakorlati kritérium is: vegyük figyelembe milyen integrációs lehetőségei vannak a fulfillment szolgáltatónak! Legyen webáruházunk motorjának csatlakoztatása problémamentes és gyors. Ne nekünk kelljen a fulfillment szolgáltatóhoz igazodni, tudjuk webshopunk átalakítása nélkül csatlakozni rendszeréhez.

Ugyanez igaz a fizetési rendszerek sokszínűségéről. A webshopok az utánvét kezelés lehetősége is fontos a hazai piacon. A szolgáltatónak nyitottnak kell lennie a trendek követésére, hiszen a COVID óta a magyar vásárlói szokások jelentős mértékben átalakulóban vannak.

5. A szolgáltató technológiája a mi technológiánk

A vásárlók egyre környezettudatosabbak és ezt várják el az üzleti vállalkozásoktól is. Előny, ha a választott partner is szem előtt tartja a környezeti fenntarthatóság szempontjait.

A fulfillment logisztika jövője a robotizáció. A robotizációt tekintve nem a gépek száma a kérdés, a legtöbb modern raktár gépesített, hanem az, hogy milyen elven működik: a terméket kereső és kigyűjtő alkalmazott jut el a termékhez, vagy a terméket mozgatják a kezelőszemélyzethez. Minél jobban érvényesül az az elv, hogy a polcok mennek az emberhez és nem az ember a polcokhoz, annál jobban érvényesülnek a robotizáció előnyei.

Egy robotizált raktár helykihasználása szinte tökéletes a tér minden irányában, az anyagmozgatás a lehető legkisebb helyet foglalja el. Az automatizáltság miatt a hibázás a minimálisra csökken, miközben növekszik a gyorsasága a rendelések teljesítésének. A gyorsaság növekedésével és a hibázási arány csökkenésével egyenes arányban növekszik az elégedett ügyfelek száma.

A fulfillment szolgáltató által használt raktározási technika saját webshopunk meghatározó elemévé válik. Fulfillment szolgáltató választásával eltűnhet a versenyhátrány a multinacionális cégek logisztikájához képest, hiszen egy kisebb webshop is hozzáférhet a legmodernebb technológiához, annak hatalmas beruházási költsége nélkül. A fulfillment szolgáltatás kulcsa, a szolgáltató által üzemeltetett raktár robotizáltságának foka.

A jó döntés a meghozott döntés

A fenti szempontok első végiggondolása után megszülethet a szándék a webshop logisztika kiszervezésére. Érdemes tehát személyre szabott ajánlat kérésével és konzultációval folytatni a gondolkodást. Eddig ugyanis még nem volt konkrét összegünk, ami megmutatná, hogy valóban mennyi költséget jelent a kiszervezés, mennyit takaríthatunk meg vele, sőt új szempontokra is rávilágíthat a közös gondolkodás. Alighanem a valódi kérdés innentől a kiszervezés időpontja lesz, nem pedig annak ténye. A felszabaduló idő és energia pedig befektethető lesz a webáruház más területein vagy tér marad a rekreációra.

A webshop logisztika kiszervezése döntő változást hoz webáruházunk életében, megváltozik a napi munkamenet, újra kell értelmeznünk saját szerepünket vállalkozásunkban. Ezek a változások nem csak egyszerűbbé, de hatékonyabbá is teszik webáruházunkat. A fulfillment partner kiválasztása egyik legfontosabb üzleti döntésünk lesz.

