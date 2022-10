Így lett a tojás ára egy vagyon: ez az egy élelmiszer rengeteg étel árára lehet hatással

Az aszály és az energiaválság Európa szerte felhajtotta a tojás árát, de Magyarországon nagyobbat drágult, mint a legtöbb uniós tagállamban. Már most 100-140 forintot kérnek darabjáért, a tavalyi ár két és félszeresét - írja az rtl.hu. Ha a jelenlegi tendencia még egy kicsit folytatódik, a tojás lehet a legjobban dráguló élelmiszer.

Az áremelkedés már most is brutális. Az M-es méretű tojást már 110 forintért, az L-es pedig 140-ért is árulják. Tavaly ilyenkor kevesebb mint 50 forintot kértek darabjáét a KSH adatai szerint.

Soha nem adta ennyiért a tojásait Selmeczi Béla békés megyei gazda. Azt mondja, többet nem is kérhetne értük, mert nem tudnák elegen megfizetni. Pedig a költségei tovább nőnek. Ezért most, 40 év után abba is hagyja a termelést. A takarmány nagyot drágult a rendkívüli aszály miatt, ráadásul elszállt az energia ára.

„Nagyon villanyigényes a tojástermelés. Nálam is több mint 100 égő ég, mennek a ventilátorok. És nincsen semmilyen támogatás” – mondta a Híradónak.

A rántotta és a bundás kenyér is nagyot drágult a vágtató tojásárak miatt. A szállodákban is többet kérnek a reggeliért. „Meghirdettünk szobákat reggeli nélkül. Annak, aki esetleg már nem tudja megfizetni a 2-3 ezer forintos reggelit” – vázolt egy lehetséges menekülőutat a Híradónak Varecza Zoltán, a pécsi Vulkán panzió tulajdonosa.

A tojás kell a rakott krumpliba is, de a kedvelt étel nem csak emiatt lesz egyre elérhetetlenebb, minden összetevője a KSH által mért infláció felett drágult. Most majdnem másfélszer annyiba kerül megfőznie egy családnak, mint tavaly.

44,6 százalékos drágulás. Tehát még egy évvel ezelőtt 2400 forintba került egy tál rakott krumpli összeállítása, az most 3460 forintba kerül

– mondta a Híradónak Gosztola Judit, a penzcentrum.hu elemzője.

EZ IS ÉRDEKELHET Luxus lett a rakott krumpli 2022-re: botrányosan megdrágult a magyarok spórolós ebédje Az élelmiszer-inflációja a hivatalos adatok szerint 35,2 százalék volt szeptemberben, ám a magyarok kedvenc étele közel 45 százalékot drágult.

A GKI szerint újabb forintgyengülés jöhet, emiatt pedig az energia és a takarmány, a belföldi termelés is tovább drágulhat. Azt mondják, nincs vége a tojás drágulásának. „További drágulásra kell felkészülni. A 150 forintos ár is elképzelhető, sőt akár több is. Minden attól függ, hogy az árfolyam hogyan alakul, illetőleg a mindenféle egyéb költség" – magyarázta Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója.