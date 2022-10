Élelmiszerárstop, Te drága! Ezért kerül ma több mint 100 forintba egyetlen tojás a hazai boltokban

Már száz forint feletti tojásárral is találkozhatunk a magyarországi boltok polcain. Közben egy Svájcban élő magyar egy ottani boltban olcsóbban talált, mint a magyarországi polcokon találkozhatunk ezzel az alapvető élelmiszerrel. Megkérdeztük a szakértőket, mikor normalizálódhat itthon a tojás ára - nem tudtak megnyugtató válasszal szolgálni.

Mint tegnap lapunk is beszámolt róla, egy magyar TikTokker már Svájcban, ebben a rendkívül drága országban is olcsóbb tojást talált, mint amennyibe itt Magyarországon kerül. 30 darab tojás 5 frankba kerül, azaz mostani árfolyamon számolva 2145 forint, tehát darabja 71 forint. Itthon a Lidlben október 7-én 97 forint volt darabja, 30 vásárlása esetén, de azóta 120-130 forintos darabárral is találkozhattunk már.

Azt mi magunk is tapasztalhatjuk, hogy a tojás ára az egekben van: a KSH adatai szerint szeptemberben már 723 forintba került 10 darab tojás, vagyis egy darab ára 70 forint felett jár. Ez azonban, hangsúlyozzuk, csak az átlag: 10 darabos, ketreces, M-es tojás darabja a kiskereskedelemi üzletláncokban 92 forintba került, így egy hét alatt 14,5 százalékot drágult, míg tavaly október elejéhez képest duplázódott az ára az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének október 3-9-i adatai szerint.

Az L-es méret már 106 forint, ami egy hét alatt 9,3, egy év alatt 108,5 százalékos áremelkedést jelent.

Megkérdeztük a szakértőket, hogy sokáig kell-e még nyögnünk a brutális árakat: nem kaptunk megnyugtató válaszokat.

Megjósolhatatlan, mikor lesz árcsökkenés

Molnár Györgyi, a Baromfi Terméktanács mezőgazdasági titkára a Pénzcentrumnak azt mondta: lehetetlen megjósolni, meddig kerül még ennyibe átlagosan a tojás, de az okait hosszan sorolta a brutális áremelkedésnek.

Nem lehet egyelőre megmondani, milyenek lesznek az energiaárak, és azt sem, hogy milyen lesz a takarmány. Idén aszály volt, ami nem tett jót a takarmány összetevőinek az árváltozásában, a kukorica és a szója is drágább lett, ezek pedig elengedhetetlenek hozz. A takarmányhoz ráadásul néhány dolgot be kell hozni külföldről, ezt pedig euróban kell kifizetni – azt pedig, hogy mi történt idén az euró árfolyamával a forinthoz viszonyítva, nos, mindannyian tudjuk

- reagált kérdésünkre a Baromfi Terméktanács titkára. Hozzátette ugyanakkor, hogy mehetnek lejjebb az árak, csakhogy ehhez minden, jelenleg ismert negatív tényezőnek el kellene tűnnie.

Árrés a boltok polcain

A globális gazdasági hatások tényleg nem tesznek jót az elszabaduló energiaárak, valamint a forint folyamatosnak mondható gyengülése miatt, de ez csak a probléma egyik gyökere – ezt Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől tudtuk meg. Pákozd elmondta, hogy a boltok brutális árréssel dolgoznak, előfordulhat, hogy a termelői árra olyan árrést tesznek, ami bőségesen megmagyarázza, miért találhatunk magyar boltok polcain 100 forintnál drágább tojást darabonként. Természetesen a külföldi boltokban is létezik árrés, csakhogy messze nem ennyire magas, és ez okozhatja, hogy külföldi országokban találhatunk a magyarnál alacsonyabb darabonkénti árat.

Fontos kiemelni a kereskedelmi láncok esetében, hogy ugye itt van a hatósági ár, ami arra sarkallta őket, hogy a profitot más termékeken realizálják. Azonkívül érdemes azt is megjegyezni, hogy a külföldi boltokban nem tesznek rá akkora profitot a termelői árhoz képest, mint hazánkban, és ez is okozhatja a különbségeket – van itthon árcsökkenési potenciál a tojás esetében is, de hogy mikor láthatjuk ennek csökkenését, egyelőre homályos. Az biztos, hogy ha csökkennek az energiaárak, és mondjuk az euró árfolyama is a forinthoz képest, akkor egy idő után biztosan árcsökkenésnek kell következnie

- mondta erről Pákozd Gergely.

Egyelőre tehát a szakértők sem tudnak pontos dátumot mondani arra, mikor lesz végre újra olcsóbb a tojás – ha nem is a régi, megszokott szintre visszatérve, de a mostani áraknál biztosan alacsonyabban.