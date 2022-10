Elérte a drágulás a virágboltokat is: ennyivel kerülnek többe idén a virágok, sírcsokrok

Átlagosan 20 százalékkal drágulhatnak idén a virágok halottak napja előtt. Míg a magyar virágok ára stagnál, az euró árfolyama miatt a külföldről beszerzett növényekért 15-20 százalékkal többet fizethetünk.

A Fókusz által megkérdezett vásárlók azt emelték ki, hogy bár nem olcsó, kénytelenek megvenni a virágokat. Egy virágbolt-tulajdonos szerint a krizantém a legnépszerűbb a kínálatban, hiszen jól bírja az időjárás viszontagságait, akár két héten át szép marad. Általában a nagyfejű krizantémokat keresik. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint az éves krizantémmennyiség 60 százalékát októberben és november elején értékesítik a kereskedők - írja a rtl.hu.

A szálas holland krizantém tavaly még 600 forint volt, idén már elkérnek 800 forintot is érte. Emellett a selyemvirágok is népszerűek, melyek átlagosan 3000 forintba kerülnek most, tavaly még 2500 környékén mozgott az áruk.

Az idei drágulás ellenére a virágboltos úgy látja, idén további áremelkedés nem várható.