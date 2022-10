Indul a krizantémháború a virágboltokban: így drágul idén a temetővirág

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

Idén a virágtermelők dolgát is nehezítette a rendkívüli szárazság és a meredeken emelkedő költségek is, viszont még így is jó minőségű, hazai virágokkal találkozhatunk az őszi szezonban az árusoknál. Hiánytól nem kell tartani, az árak viszont valamivel magasabbak lehetnek.

Treer András, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnökségi tagja, a Flora Hungaria nagybani virágpiac szakmai tanácsadója a VG-nek elmondta: a keresztény kultúrkörben mindenszentekkor a krizantém a meghatározó virág, ez azonban nem csak a hagyományoknak köszönhető. Ez az a növény ugyanis, amely ebben az időszakban – melegebb és hűvösebb időjárás esetén is – jól érzi magát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Magyarországon a professzionális kertészetek mellett mintegy háromezer család foglalkozik mellékállásként krizantémok nevelésével. Az idén a nagy hőség és a csapadékhiány megnehezítette a krizantémtermeléssel foglalkozó kertészetek és családi gazdaságok dolgát. A szélsőséges időjárás ellenére a szezon kezdetére a korábbiakhoz hasonló mennyiség kerül a piacra a virágból, az idén is mintegy 17 millió szál krizantém - legnagyobb része egyszálas, a csokros, apróbb virágú növényből pedig 1,5-2 milliót állítanak elő hazánkban. A szakember szerint az árak valamelyest magasabbak az idén, a drágulás mértéke ugyanakkor más termékekhez mérten nem nevezhető túlzónak. A kertészetek kénytelenek voltak élni az áremelés lehetőségével, a termelési költségek ugyanis nagyot nőttek, de mivel a virágboltok nagyobb árréssel dolgoznak, így lehetőségük van arra, hogy valamelyest fékezzék az árak emelkedését, így a vásárlók vélhetően kisebb mértékű drágulással találkoznak majd. A kereskedők attól tartanak, hogy a túl magas ellenértékek miatt a vevők elfordulnak a termékeiktől. Treer András szerint a virágárusok azt remélik, hogy a kiemelt ünnepkörökben – mint a mindenszentek és a karácsony – nem érződik a keresletcsökkenés, a visszaesés pedig csak a köztes időszakokra korlátozódik majd.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK