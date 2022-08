Komoly változás a magyar dohányboltokban: mégsem tiltják be ezeket a termékeket?

Korábban a betiltásukról van szó, de a kép ennél valamivel árnyaltabb. Az uniónak az ízekkel van baja, nem a rendszerrel.

Rövid huzavona után úgy tűnik, nem fogják betiltani azokat a dohánytermékeket, amelyeket nem égetéssel, hanem hevítés után juttat a dohányzó tömeg a szervezetébe - írja a 24.hu. A lap szerint magával a rendszerrel, az ilyen típusú dohánytermékkel nincs baja az uniós hatóságoknak, csak azzal, ha annak olyan jellegzetes íze van, amely elfedei a valódi dohányízt - ezért tiltották be évekkel ezelptt a mentolos cigarettákat, viszont ilyen zíből a hevítéses termékeknél is széles a paletta, így ezek várhatóan el fognak tűnni.

Nincs viszont pontos lista arról, hogy mi számít meghatározó, jellegzetes ízesítésnek: ha az uniós javaslat ilyen formában lenne majd elfogadva, akkor a Magyarországon most kapható hevítéses dohánytermékek jó része percek alatt eltűnne. Ezek népszerűsége pedig hazánkban is robbanásszerűen nő, mivel van olyan cigaretta, amelyiknél olcsóbb, egyre többen szereznek be hevítéssel működő elektromos cigarettákat, és az ezekhez tartozó dohánytermékeket.