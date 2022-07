Örökbefogadott fák és földterületek, tapasztalt gazdák által garantált minőség (x)

PR Link a vágólapra másolva

A közösség által támogatott mezőgazdaság a gazdálkodók és a fogyasztók közötti olyan partnerség, amelyben megoszlik a szereplők között a gazdálkodás felelőssége, kockázata és természetesen annak haszna is. Az ilyen rendszerek és hálózatok amellett, hogy jelentősen csökkentik a gazdálkodók abbéli kockázatát, hogy nem találnak majd vevőt terményeikre, a vásárlók számára is számos előnyt tartogatnak – az ellenőrizhető forrásból érkező terményektől a karbonlábnyom mérsékléséig. A Brancs közösségi piacterén például az ország legnagyobb Birsbirtokáról fogadhatunk örökbe egy-egy szezonra birsfákat, támogatva a termelők fejlesztési céljait, s családunk friss gyümölcshöz való jutását is egyben.

A közösség által támogatott mezőgazdaság közvetlenül összeköti a fogyasztókat és a termelőket, így segítve egy jövedelmezőbb, fenntarthatóbb és átláthatóbb helyi élelmiszer ökoszisztéma létrehozását. A szoros együttműködés termelő és fogyasztó között nem újkeletű, de a városiasodás, a rohanó élet és a méretgazdaságosság nyújtotta előnyök mind felerősítették létjogosultságát az elmúlt években. A képlet a legtöbb esetben egyszerű: előfinanszírozásunkért vagy előfizetésünkért cserébe tapasztalt gazdák művelnek meg helyettünk 1-1 területet vagy gondoznak 1-1 fát, melyek gyümölcseit és terményeit mi, mint a terület vagy a fa ideiglenes bérlői élvezhetjük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mára már Magyarországon is számos közösség által támogatott gazdálkodó szervezet létezik, ilyen többek közt a tavalyi Agrárszektor konferencián Az év agrárinnováció díját elnyerő MyFarm Harta is, ahol a közösség tagjai egy olyan kerthálózat működését finanszírozhatják elő, mely heti és havi rendszerességű zöldségkosarak szállít ki előfizetői otthonába. Az elmúlt években a hazai és nemzetközi gazdálkodók számos erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy a közösség által támogatott gazdaságaikat az ügyfelek igényeihez igazítsák: bérelhetünk kisebb vagy nagyobb területet, választhatunk különféle előfizetői csomagokat, rugalmas átvételi és szállítási ütemezést, vagy akár a közösség tagjaival összefogva alakíthatunk ki saját átvételi pontokat. Emellett több előnyt élvezhetünk még közreműködőként: Kiváló minőségű, friss, tápláló élelmiszerhez juthatunk, hiszen a termékek szürete a kiszállítás vagy átvétel napján történik, így a termények több tápértéket őriznek meg és hosszabb ideig frissek maradnak

Közvetlen kapcsolatot alakíthatunk ki a termelőkkel, megkérdezhetjük őket termesztési gyakorlataikról, és mi választhatjuk meg, hogy olyan gazdálkodóktól vásárolunk, akiknek célkitűzései összhangban állnak saját értékeikkel

Megismerkedhetünk olyan új növényekkel, amelyeket egyébként nem kóstoltunk volna meg, vagy esetleg boltban nem is kaphatóak Remek példa erre a Dunakömlődön működő Birsbirtok, melynek alapítói egy méltatlanul elfeledett klasszikus, a birsalma fogyasztását szeretnék népszerűbbé tenni örökbefogadási programjuk segítségével. A Budapesttől 1 órányira délre található birtok az ország legnagyobb, közel 2200 fát számláló birskertje, ahol a támogató közösség tagjai az általuk örökbefogadott fa teljes azévi termését megkaphatják előfinanszírozásukért cserébe. Jelenleg a csapat a Brancs közösségi piacterén toboroz támogatókat fejlesztési céljai eléréséhez, melyeket 1, vagy akár 3 birsfa örökbefogadásával támogathatunk. S hogy mit kapunk cserébe? Fánként legalább 50 kg friss, zamatos birsalmát

Névre szóló táblát az örökbefogadott fa mellett

Receptfüzetet a termények változatos felhasználásához

Élményszüretet egy csodálatos, Duna-menti helyszínen És azt a jó érzéssel járó tudatot, hogy a közösség által támogatott mezőgazdaság körforgásának részeként mi is hozzájárultunk a hazai termelők, a hazai termények népszerűsítéséhez, s azt a biztonságot, hogy pontosan tudjuk, hogy honnan, s kiknek a szorgos kezei által jutott el az étel az asztalunkra. (x)

NEKED AJÁNLJUK