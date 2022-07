Ezekben az országokban már hiánycikk a majonéz: ránk is ez vár?

Az akadozó szállítások miatt több európai országban, például Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban is hiánycikk lett, olyannyira, hogy több helyen pánikvásárlásba kezdtek az emberek.

Már a koronavírus-járvány alatt is kétszeresére emelkedett a majonéz alapját adó napraforgóolaj világpiaci ára, ám az orosz–ukrán háború miatt mára már az egekbe szökött. Ukrajna ugyanis a világ legnagyobb napraforgóolaj-termelője és -exportőre, a nyugat-európai igények felét innen elégítik ki - írja az Index.

Magyarország nem szorul ugyan ukrán napraforgómagra, a világpiaci áremelkedés hatása alól azonban nem tudja kivonni magát, ezért az elszálló árak miatt a kormány árstopot rendelt el a szotyiolajra is. Nem kizárt, hogy amint megszűnik az ársapka (többször is meghosszabbították, most október 1-jéig érvényes), annyira elszállhatnak az árak (akár ezer forintnál is többe kerülhet egy liter), hogy a közönséges majonéz újra luxusnyalánksággá válhat - számol be a lap.