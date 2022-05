Kamu cigik jelentek meg a boltokban: Lidl, Spar, CBA pénztáraknál is kapható a hevítőrúd

Egyre több, országos hálózattal rendelkező bolt kasszáinál találkozhatnak a dohányosok úgynevezett hevítőtőrúddal – szúrta ki a Pénzcentrum. Ezek a termékek olyan hevítőkészülékkel kompatibilisek, amelyekkel például a Heets is fogyasztható, ugyanakkor mégsem vonatkozik rájuk a törvényi előírás. A témában jogi szakértőt kérdeztünk, hogy miért nem csak Nemzeti Dohányboltban lehet árulni ezt a nikotinmentes terméket, azaz milyen kiskaput találtak a kereskedők.

Több hazai kiskereskedelmi lánc (például a Lidl, Spar, CBA, Coop, Reál, benzinkutak, újságos (Inmedio, Relay) és egyéb üzlet) kínálatában tűnt fel mostanában az ún. nikotinmentes hevítőrúd, amely olyan hevítőkészülékkel kompatibilis, amelyekkel például a Philip Morris által fejlesztett és forgalmazott Heets is fogyasztható. Noha ezen termékek fogyasztása egyértelműen a dohányzást imitálja, mégsem esik az ilyen termékek forgalmazását dohányboltokba szorító jogszabály hatálya alá.

Noha „fürkészeink és portyázóink” többféle márkát is láttak már a boltok kasszáinál kihelyezve, a legtöbbször a Magyari Krisztina e.v. által forgalmazott Ccobato hevítőrúddal találkoztak. Mint említettük, a termék annyira szerteágazó, hogy gyakorlatilag az ország bármely pontják könnyedén beszerezhető. A termék jóval olcsóbb, mint nikotinos társai, ami azzal magyarázható, hogy hivatalosan nem dohánytermék, így nem terheli jövedéki adó. Íme a termék, amelyet a Lidl hivatalos weboldalán például1190 forintért hirdet:

Jogi kiskapu: a nikotinmentes hevítőrúd

Noha meglátásunk szerint ezen termékek fogyasztása egyértelműen a dohányzást imitálja, és így igencsak ellene hat a törvény alapvető céljának, miszerint vissza kell szorítani a fiatalkorúak dohányzását, úgy tűnik, mégis szabadon árusíthatók. Mivel kiváncsiak voltunk arra, mi az a kiskapu, amit a forgalmazók kihasználnak, kérdéseinkkel első körben a hatóságokhoz fordultunk.

Megkeresésünkre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közölte, hogy ők nem illetékesek a témában, így megkerestük a fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó Innovációs és Technológiai Minisztériumot (ITM), ám cikkünk megjelenéséig tőlük sem kaptunk választ. Érdekelt minket az is, mit gondol erről a termékről a szakma, ezért megkerestük a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségét is, de cikkünk megjelenéséig ők sem reagáltak.

Kérdéseinkre végül Torsten Braner, a Taylorwessing ügyvédi iroda partnere adott választ. Mint szakvéleményében fogalmazott, "az ilyen termékek forgalmazását dohányboltokba szorító jogszabály az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény 65. §-a volt, mely a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a trafik törvény) 11. § (1) bekezdését módosította 2016. május 20-i hatálybalépésével, akkoriban még más megfogalmazásban, de lényegében azonos tartalommal." Ez utóbbi törvény 11. § (1) bekezdése jelenleg így fogalmaz:

Ha e törvény kivételt nem tesz, a dohánytermék-kiskereskedelem, továbbá az 1. § (1) bekezdés b)-h) pontjában felsorolt termékek kiskereskedelme kizárólag dohányboltban folytatható. Dohányboltban kizárólag az e törvény által lehetővé tett termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása folytatható.

A fentebb említett törvény hivatkozott bekezdése (1. § (1)) szerint Magyarországon tehát kizárólag e törvény betartásával folytatható az alábbi termékek kiskereskedelme:

a) dohánytermék,

b) cigarettahüvely és cigarettapapír,

c) dohánylevél töltő,

d) elektronikus cigaretta,

e) utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon,

f) dohányzást imitáló elektronikus eszköz,

g) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint,

h) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékeinek

Torsten Braner szakvéleménye szerint a kérdés, miszerint miért forgalmazhatóak a nikotinmentes Ccobata hevítőrúd és ehhez hasonló más termékek általános kiskereskedelmben, mindezek alapján így foglalható össze: Ezen termékek nem felelnek meg a csak dohányboltban forgalmazhatóságot előíró törvényi feltételeknek. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény meghatározásait figyelembe véve ugyanis az ilyen termék:

nem minősül dohányterméknek , ugyanis nem tartalmaz dohányt,

minősül , ugyanis nem tartalmaz dohányt, nem minősül dohányzást imitáló elektronikus eszköznek ugyanis nem elektronikus termék, csupán egy növényeket tartalmazó rúd (egyébként ugyanezért nem minősül elektronikus cigarettának sem)

minősül ugyanis nem elektronikus termék, csupán egy növényeket tartalmazó rúd (egyébként ugyanezért nem minősül elektronikus cigarettának sem) nem minősül utántöltő flakonnak, patronnak, illetve nikotinmentes utántöltő flakonnak sem, ugyanis nem folyadékot tartalmaz (az utántöltő flakon és patron esetében a nikotin tartalom feltétele sem teljesül)

Torsten Braner, a Taylorwessing ügyvédi iroda partnere szerint így tehát, többek között, csak az elektronikus cigaretta, annak utántöltő (nikotin tartalmú) flakonja és patronja, illetve a dohányzást imitáló elektronikus eszköz és ennek nikotinmentes utántöltő flakonja esik a dohánybolti kizárólagos forgalmazás alá, míg a nikotinmentes, szilárd anyagú, nem flakon termék szabadon forgalmazható dohánybolton kívül is. Egyébként maga a termék gyártójának az oldala is kiemeli, hogy magát a termék fogyasztásához szükséges eszközt dohányboltban lehet csak megvásárolni:

A termék önmagában nem használható. Szükség van hozzá egy úgynevezett hevítőkészülékre (dohányhevítő, hnb). Ezeket a készülékeket Magyarországon a trafikokban tudod beszerezni.”(1) (...) „A termék önmagában nem használható, nem szabad meggyújtani! Kizárólag erre a célra szolgáló dohányhevítő készülékekbe (heat-not burn, hnb) helyezve használható. … Honnan tudok készüléket beszerezni hozzá? Magyarországon a nemzeti dohányboltokban lehet a különböző készülékeket beszerezni.”(2)