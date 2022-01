Itt az Aldi nagy bejelentése: érkezik az új termékcsalád, sokan fognak örülni

Az Aldi folyamatosan azon dolgozik, hogy gazdag áruválasztékában minden vásárló megtalálja a számára megfelelő termékeket. A magas minőségű és kitűnő ár-érték arányú árucikkeket kínáló áruházlánc most újabb saját márkás termékcsaládot vezet be: a Mamia üveges bio bébiételeket.

Az áruházlánc az alapvető élelmiszerek mellett nagy hangsúlyt fektet a szezonális termékekre és a különlegességekre is. A márkatermékek között és a saját márkás szortimentben a diétázók, ételintoleranciával élők, vegák és vegánok is könnyedén megtalálhatják a számukra megfelelő ételeket, alapanyagokat. A most bevezetett bio bébiételekkel jelentős fogyasztói igényt szolgál ki az áruházlánc. Az adott korcsoportnak megfelelő, számos ízvariációban kapható bébiételek megkönnyítik a hozzátáplálás időszakát. Praktikus és higiénikus csomagolásuknak köszönhetően a termékek számos helyzetben jelentős segítséget nyújtanak a babák és a családok számára.

A bio minősítéssel rendelkező Mamia üveges bébiételek választékában megtalálhatók a legkisebbeknek való, 5 hónapos kortól adható, egy vagy két komponensből álló pürék, mint például a vilmoskörtepüré, az almapüré vagy az alma-sárgabarack gyümölcskészítmény, illetve a 6 hónapos kortól ajánlott sárgarépa-édesburgonya-sütőtök püré.

A választék részét képezik még a 6, 8, illetve 12 hónapos kortól fogyasztható teljes értékű fogások, amelyek fő- vagy köztes étkezésként is kiváló alternatívák, és segítségükkel ízletes, változatos étrendet lehet biztosítani a babák számára. Ebben a kategóriában a vásárlók a teljes kiőrlésű gabonával gazdagított gyümölcskészítmény, a spagetti bolognai szószban, valamint a burgonyás egytálétel közül választhatnak. Ugyancsak hat hónapos kortól adható a Bio sárgarépa burgonyával és marhahússal készétel. A nyolc új termékből hat laktóz-, öt pedig gluténmentes, így többségüket az étel-intoleranciával érintett babák is fogyaszthatják. A Mamia üveges bio bébiételek jó lehetőséget kínálnak a vásárlóknak arra, hogy a hozzátáplálás elejétől kezdve kialakíthassák a gyermekük számára megfelelő étkezési szokásokat, megismertessék velük az ízeket, és a legjobb alapanyagokkal tegyék teljessé az étkezéseket, hozzájárulva az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődéshez.