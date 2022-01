Erre feltétlenül figyelj, ha aranyat veszel: súlyos gondok vannak a boltokkal

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége fogyasztóvédelmi szempontok alapján monitorozott számtalan arany ékszerek forgalmazásával foglalkozó webáruházat az elmúlt időszakban. Sajnos az eredmény elszomorító volt, több esetben nem egyértelműek az általános szerződési feltételek és leginkább hibás teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések hátrányosak a fogyasztókra nézve.

A korábbi évek gyakorlatát követve ezért a tisztességtelen kikötések megszüntetése érdekében közérdekű pert indított a szövetség az egyik webáruházzal szemben az illetékes törvényszéken az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával. A cél az, hogy a jövőben egyre kevesebb tisztességtelen kikötésekkel találkozhassunk vásárlásaink során.

Tapasztalataik alapján a legtöbb webáruházban az indokolás nélküli elállási joggal összefüggésben már megfelelő tájékoztatás szerepel, így a jogszabály szerinti 14 napos határidőt rögzítik mind az elállási jog gyakorlására, mind a kifizetett összeg visszatérítésére. Valamint a visszatérítés összege tekintetében is mind a vételár, mind a kiszállítási díj visszatérítése megtörténik.

A jótállás időtartamának rossz feltüntetése azonban igen gyakori, és egyértelműen a fogyasztók hátrányára történik az eltérés, akkor, amikor 6 hónapban, vagy 1 évben jelölik meg a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségét. Az arany ékszerek forgalmazásával foglalkozó webáruházak esetében pedig azért is kiemelten jelentős ez a probléma, hiszen szinte valamennyi ilyen típusú webáruházat üzemeltető cég üzleteket is üzemeltet. Márpedig ha a honlapon is rossz, félrevezető a tájékoztatás, feltételezhetően az üzletben is eszerint járnak el.

2021. január 1-től változtak a kötelező jótállás alá eső termékre vonatkozó kötelező jótállás előírásai. Idetartoznak az arany ékszerek is, így ezekre a termékekre is az alábbi szabályok vonatkoznak.

A jótállás időtartama: