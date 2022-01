Veszélyes terméket hív vissza az Auchan: sok karácsonyfa alatt lapulhatott egy ilyen

Biztonsági okokból az alábbi azonosítókkal rendelkező QILIVE CITY ELEKTROMOS ROLLER terméket visszahívjuk. Az elektromos roller kormányoszlop támasztó része és a talprész ellentartó ütköző tengelye közötti távolságnak a roller szétnyitása közbeni több mint 18 mm-ről 0 mm-re való csökkenése miatt sérülés-veszélyes.

A visszahívás konkrétan a Qilive márkajelű „Scooter 8” megnevezésű elektromos rollerre vonatkozik. A gyártó felelős vállalkozó a Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd. (EAN kód: 3245676827125; Modell szám: E8.2 [terméken 151369 típusszámú, csomagolódobozon Q.4863 termékazonosító jelölésű]) Az Auchan kéri a vevőit, hogy amennyiben ilyen terméket vásároltak, biztonságuk érdekében ne használják, hanem mielőbb hozzák vissza áruházaikba, ahol a termék teljes vételárát megtérítik a vevőszolgálatokon akár blokk nélkül is.