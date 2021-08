Hamarosan megdrágulhat a magyarok nyári kedvence: ezzel vége a nagy bolti akciózásnak

A később termő vidékek akár szeptember közepéig, végéig is el tudják látni magyar dinnyével a fogyasztókat. Azonban sorsdöntő időszak előtt áll a versenyképes magyar dinnyetermesztés: az ágazat fennmaradásának záloga a kiskereskedelmi szereplők gazdabarát árszabása és a fogyasztói szemléletformálás.

Komoly veszteségeket okozott a kertészetekben az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szélsőséges időjárás. A termelők költsége jelentősen nőtt az elmúlt évben, ám ezt idén még nem érzékelik a fogyasztók - írja a Magyar Nemzet.

A hideg tavasz nem okozott jelentős problémát, sőt a száraz, forró nyári hónapok kimondottan kedveztek a dinnyetermesztőknek, így az ország összes termőkörzetében kiváló a dinnyetermés minősége, és a vevőknek idén nem kell hosszasan válogatniuk a standokon, üzletekben elérhető kínálatból. Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke a szezon végéhez közeledve arról beszélt, hogy a szélsőségesen hűvös tavaszi időjárás némileg késleltette a dinnyepalánták kiültetését. Emiatt egy héttel később kezdődött a hazai dinnye szezonja, de júliustól egyre inkább kiszorította az importot a nagy mennyiségű magyar áru.

A 2021-es dinnyetermés minősége az ország minden termőterületén kimagasló, messze felülmúlva az elmúlt éveket, és bár a termőterület valamivel elmarad a tavalyitól, de az itthon termett mennyiség bőven kielégíti a belső fogyasztást, nagyjából egyharmada pedig exportra megy. A dinnyéseknek ugyanakkor a kiváló termés ellenére komoly fejfájást jelent a termelési költségek jelentős és gyors emelkedése – részletezte Gö­cző Mátyás. A termesztőket tömörítő képviselet elnöke arra emlékeztetett, hogy évek óta nő az önköltség, amelyet eddig a gazdálkodók voltak kénytelenek lenyelni.

A következő években ugyanakkor elkerülhetetlen, hogy a fogyasztói árakban is érvényesítsék valamilyen formában a költségnövekedést, ellenkező esetben egyre több dinnyetermesztő hagyhat fel a tevékenységgel. Az áremelkedés a mezőgazdaság szinte minden területén gondot okoz. Gyorsan emelkedik a munkaerő költsége, drágul a szállítás, nő az energia ára, de megdrágult a vetőmag és a fóliasátor is.

Göcző Mátyás kiemelte: a dinnyetermelők költségnövekedésének ellensúlyozását a kiskereskedelmi szereplők árpolitikája akadályozza. Az elmúlt évek kedvező tapasztalata, hogy az üzletláncok és a diszkontok kínálatából a hazai áru megjelenésével teljesen kiszorul az import. Az egyesület vezetője ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy a kereskedők még mindig vevőcsalogatóként tekintenek a magyar dinnyére, így a hazai áru megjelenésétől a szezon végéig meredeken csökkentik az árakat. A termelők pedig kénytelenek egyre nyomottabb áron átadni a dinnyét.

A szakember szerint a keresletnek a minőség irányába kell elmozdulnia, a termelési költségeknek pedig jövőre már be kell épülniük a fogyasztói árakba is, de ehhez a kiskereskedelem szereplőinek is változtatniuk kell az árpolitikájukon.