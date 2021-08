Fontos változás a magyarok kedvenc filléres tejtermékeinél: erre jobb, ha figyelsz

A Pöttyös illetve a Danone is újdonsággal rukkolt elő a túró alapú édességek területén.

A FrieslandCampina Hungária bejelentette, új terméket dob piacra a Pöttyös, nevezeten egy Túródesszertet. A boltokban júliusban jelent meg az új termék, ami három különféle öntettel vásárolható meg (csoki, eper, karamell).

Izgalmas, hogy a nagy vetélytárs, Danone éppen most csomagolta újra krémtúróját a boltokban. Mint írják, a tudatos fogyasztói választás támogatása érdekében idén júliustól kezdődően elsőként a Danone Krémtúró csomagolásán vezeti be a Nutri-Score jelölést. A kutatásokon és fogyasztói felméréseken alapuló, önkéntesen használható, az élelmiszerek csomagolásának elülső oldalán feltüntetett tápértékjelölés bevezetését számos nemzetközi tudományos és fogyasztói szervezet, - mint például a WHO és BEUC - valamint az Európai Unió több országa is szorgalmazza. A jelölés hazai alkalmazása többek között a Magyar Elhízás Elleni Társaság, támogatását is elnyerte.