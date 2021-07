Ismét brutálisan tombol vásárlási láz: ezek a magyarok nyári slágertermékei

A járványidőszak miatt otthon ragadtak ha sportoltak is, jellemzően a szobabicikliken rótták a kilométereket. A pandémia harmadik hulláma alól felszabaduló ország lakói azonban a nyári melegben elkezdtek visszaszokni a kültéri kikapcsolódási formákhoz. Ennek kapcsán a Pénzcentrum megkereste az egyik legnagyobb webshopot, hogy megtudja: mekkora rohamra számítanak idén, és hogy mik voltak az év eddigi slágertermékei. Ezenkívül azt is összesítettük, hogy a bútor és barkácsboltok hogyan zárták a pandémiás időszakot.

Egy friss kutatás igazolta, hogy a pandémia alatt mintegy felével nőtt azok száma, akik főbevásárlásaikat hosszútávon is online tervezik elvégezni, és negyedével csökkent azoké, akik továbbra is elsősorban üzletekben vásárolnának. A kutatás eredményei szerint mintegy felével nőtt azoknak a fogyasztóknak a száma, akik a jövőben is nagyrészt vagy teljes egészében online szándékoznak megoldani vásárlásaikat (az ő számuk 10 százalékról 15 százalékra emelkedett).

Ugyanakkor a megkérdezettek csak mintegy 40 százaléka állítja, hogy a korlátozások feloldása után is kifejezetten csak üzletben kíván vásárolni, ami összességében 26 százalékos csökkenést jelent a járvány előtti időszakhoz képest. Minden árukategóriában nőtt azoknak a száma, akik nagyobb valószínűséggel próbálják ki az online vásárlást, mint korábban.

Ezeket a folyamatokat azonban sokáig leginkább az élelmiszerek pörgették. Az emberek ódzkodtak ugyanis a nagyobb bevásárlásoktól a pandémia alatt. Különösen igaz ez a sportszer vásárlásokra, a járvány miatti korlátozások ugyanis a magyarok sportolási lehetőségeit is erőteljesen beszűkítették.

Ahogy átlapoztuk a naptárat a nyári hónapokra, most mintha új időszámítás vette volna kezdetét. Az utazások, nyaralások előtt is megnyílt a lehetőség, és hétvégén is gondtalanul (és maszk nélkül) mozdulhatunk ki, amerre csak akarunk. Bár ez azt jelenti, hogy a szabadban már megkötések nélkül lehet sportolni, sokaknak most vált nyilvánvalóvá, hogy odahaza semmilyen felszerelésük sincs ehhez.

Az otthonfelújítási láz és a pozitívabb légkor eközben rengeteg embert késztetett arra, hogy végre megvegye az évek óta áhítozott új bútorokat. A home office-hoz szükséges székek, monitor asztalok helyét ezért gyorsan elkezdték átvenni a normál időszak slágertermékei.

Ennek apropóján a Pénzcentrum megkeresett nagy webpshopokat, hogy megkérdezze, mik a magyarok kedvenc nyári sportszerei és a nagy bútorboltok tapasztalatait is összegeztük a magyarok pandémia alatti kedvenc berendezési tárgyairól.

Sportszerek

A sportszerek iránti erősebb keresletnövekedés már csak azért is várható volt, mert a húzósabb tavaszban, de még inkább a hideg és a pandémia szempontjából is gondterhelt időszaknak számító télben kevesebbeknek volt kedve a szabadban sportolni. Éppen ezért sokan inkább otthonra szerelkeztek fel is néhány olyan alap termékekkel, amik segíthetik az edzésüket, a fitten maradást. Most azonban ismét a kültéri sportszerek felé tolódott el a kereslet.

A Pénzcentrumnak az eMAG beszélt arról, mely termékkategóriák a változás legnagyobb nyertesei. A tavaly óta szaküzlettel is rendelkező webshop sportszer kínálata egyébként többnyire továbbra is online elérhető, ezért a vásárlók is az interneten rendelték őket. Az üzlet beszámolói szerint a forgalomnövekedés bizonyos termékkörök esetében egészen drasztikus mértékű.

Hagyományos kerékpárokból idén eddig (az első fél évben) havi szinten átlagosan 21 százalékkal több fogyott az webshopnál, mint tavaly.

A biciklik összeladásaiból az elektromos kerékpárok részesedése csupán néhány százalék a darabszám terén, idén jóval többen vásároltak elektromos rollert az üzlettől, míg a hoverboardok forgalma nagyjából azonos a kerékpárokéval.

Trambulinok esetében az eladott mennyiség csökkent a tavaszi hónapokhoz képest, és idén kevesebbet vesznek ezekből, mint tavaly, valószínűleg ez is a pandémiából való nyitás hatására. A horgászfelszerelések esetén (ideértve a csónakokat és a felfújható csónakokat is) viszont közel kétszeresére nőtt az eladott mennyiség tavaszhoz képest.

Horgászfelszerelésből mintegy ötödével több termék fogyott az eMAG-on, mint tavaly ilyenkor.

Nem csak a horgászok szoktak vissza a tópartokra. A felfújható csónakok iránt is jelentősen megnőtt az érdeklődés a tavaszhoz képest, a nyári hónapokban másfélszeresére nőtt az eladások száma a tavaszi hónapokhoz képest, ami nagyjából azonos a tavaly nyári számokkal.

A tavaszi hónapokhoz képest a legnagyobb növekedést viszont a csapat és ütősportok termékei, a Túrázás és kemping, a Túrahátizsákok, a Horgászat vadászat és a Sportkiegészítők kategóriái érték el a kereskedőnél. Eladott darabszám alapján az öt legnépszerűbb termékkategória a június eleje és július közepe között az alábbiak voltak:

Túrázás és Kemping Horgászat, vadászat Csapat- és ütőssportok Szobakerékpárok Futópadok

Jól látható tehát, hogy bár a magyarok természetbe való visszaszabadulása a túra- és horgászfelszereléseken már bőven tetten érhető, a bezártság alatt felfutó termékek is tartják még magukat. Erről árulkodik, hogy még mindig toplistás termék a futópad és a szobakerékpár.

Bútorok

Bár a vásárlási szokásokon egyértelműen nyomát hagyta, a JYSK friss kutatásának tanulsága szerint a megkérdezettek 40 százalékának egyáltalán nem okozott problémát a pandémiás időszak. Szimeiszter Sándor, a lakberendezési lánc Country Managerre ezen felül beszámolt arról is, az adatok szerint a válaszadók több mint negyven százalékánál csupán kevés negatív benyomást tett a pandémia. Sokan ráadásul nem is aggódtak ez alatt az időszak alatt.

Érdekes az is, hogy a megkérdezettek 50 százaléka egyáltalán nem változtatott semmin az otthonában, náluk jóval kevesebben voltak azok, akik új bútorokat, dekorációs eszközöket vettek.

Akik viszont költöttek, a legtöbben 10-20 ezer forintos beruházást tettek, náluk valamivel kevesebben voltak, akik 30-50 ezret is szántak rá. Szimeiszter Sándor szerint a JYSK kosárértéke a pandémiás időszakban átlagosan 15 ezer forint volt. Ez nagyjából megfelel a kutatásban kijött kosárértékeknek. Hauer Attila a JYSK marketing-szakembere ehhez az adathoz azonban hozzátette, a vásárlószámaik nem nőnek jelentősen, viszont akik elmennek a boltokba, többet költenek.

A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy a magyar vásárlóknak leginkább a praktikusság számít egy bútor esetében, ezt követi az ára, majd a kényelem.

A lakberendezési áruház saját monitorozása szerint a vásárlókat nagyjából három nagy csoportba lehet besorolni: egy részük nagyon erősen árérzékeny, mások a gyors vásárlásra esküsznek, a többieknek pedig a praktikusság számít. A magyar vásárlók megoszlása ezen a hármas skálán kiegyensúlyozottnak mondható, igaz, legtöbben az árérzékenyek vannak. Ők azok, akik leginkább az akciókat keresik, akkor vásárolnak szívesen, amikor leárazások vannak.

Szimeiszter Sándor beszámolt arról is, hogy a JYSK lezárt 2020-as gazdasági évében 13,1 százalékos növekedést értek el. A Country Manager elmondta azt is, hogy a legdinamikusabban náluk a kerti kiegészítők szegmense nőtt a leginkább. Ez egyértelműen a pandémiával magyarázható a szakember szerint. A Country Manager az online értékesítésükkel kapcsolatban úgy fogalmazott, 1 év alatt 3 évet fejlődtünk.

JYSK Magyarország Top 3 árbevétel:

matrac

kanapéágy

kerti ülőgarnitúra

JYSK Magyarország Top 3 darabszám:

vegyes mintájú díszpárna

szolár lámpa

mikroszálas paplan

Imádunk festeni és kertészkedni

A bútor és barkácsüzletknél egyébként általános tapasztalat, hogy a pandémia alatt jelentősen növelni tudták forgalmukat, a tendencia pedig jó eséllyel a nyáron is folytatódni fog. A Praktikernél a legintenzívebb forgalmi fejlődés a festék és a kert kategóriában mutatkozott. Tavaly a korlátozások, idén az Otthonfelújítási program miatt is nőtt a felújítási kedv Magyarországon.

A barkácsbolt 76,23 milliárd forintos nettó árbevételt ért el a tavalyi üzleti évben a 2019-es 67,88 milliárd forinthoz képest.

A Praktiker, a járvány időszakára vonatkozó összegzése szerint a festékkategóriában érték el az egyik leginkább kimagasló értékesítési adatokat 2020-ban, a lakosság széles körben kezdett lakásfelújításba a bezártság heteiben, emellett aki csak tehette, a kertekben töltötte a pandémiás heteket, ezért a kerttel kapcsolatos termékek iránt is megugrott a kereslet. Így például a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok, az ültetéssel kapcsolatos termékkörök árucikkei (virágok, kerti szerszámok, virágföldek, balkonládák, virágkaspók, marhatrágyák és tápoldatok) is nagyon jól fogytak.

A kertben azonban nem csak dolgoztak az emberek, hanem szabadidős tevékenységet is végeztek. A grill eszközök és faszén iránti kereslet például kimagaslónak bizonyult, de a napozóágyak forgalma is megduplázódott tavaly. Érdekesség, hogy a trend idén is erősödött. A járványügyileg már pozitívabb légkörrel záruló tavaszi számok szerint legalábbis a kertészkedési láz nem, hogy lankadna, hanem egyre élénkül.

A Vatera.hu-n március óta másfélszer annyi kerti és mezőgazdasági termék talál gazdára, mint tavaly, a koronavírus-járvány kezdetekor, de még a járvány előtti évnél is mintegy 30 százalékkal nőtt ezek forgalma 2021 tavaszán.

Ez valószínűleg nagymértékben köszönhető annak, hogy bár a barkácsáruházak és kertészetek nyitva tartanak, a járványhelyzetben sokan elkerülik a sokszor zsúfolt helyszíneket, és interneten szerzik be a kertben szükséges termékeket. Idén már sokan rendelnek növényt az internetről is, ezek közül a legnépszerűbbek: