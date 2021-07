Tömegek rohanták meg ezekért a termékekért a Tescót, Aldit: mindenkinek ez kell a hőségben

Egekben az üdítők, a sörök és a jégkrémek iránti keresleg a hőség miatt, de nem csak a fogyasztási cikkekből fogy több a tavalyinál, hanem a ventilátorokért is megindult a roham. A Pénzcentrum most az áruházláncokat kérdezte a nyári vásárlói szokásokról.

Az üzletláncok tapasztalatai szerint az idén nyáron az alkoholos és alkoholmentes italok, a szezonálisan elérhető, kerti grillhez, napozáshoz, és kertrendezés kapcsolódó, illetve a különféle kiszerelésű és összetételű fagylaltok iránt ugrásszerűen megnőtt a kereslet. Ennek hátterében a legtöbb üzletnél a kánikulai meleget látják. Ezt az eladások a szokásosnál gyengébb nyár elejei számai is alátamasztják, amik még a nagy forróságok előtti időszakot jellemzik.

Valószínűleg ez áll annak a hátterében is, hogy a vásárlók egyre inkább keresik a kültéri időtöltéseket. Ez a vásárlói magatartást tekintve abban nyilvánult meg, hogy az idei szezonban is slágertermékké váltak a szezonális kikapcsolódáshoz kötödő termékek. Ilyenek például a kerti kiegészítők, a strandoláshoz szükséges kellékek. A Balaton környéki üzleteknél az nagy láncoknál általános tapasztalat a június-júlistól bekövetvezett ugrásszerű vásárlószám-növekedés, de többük számolt be arról, hogy ez nem ment a fővárosi üzletek forgalmának rovására sem.

Az Auchan tájékoztatása szerint az idei szezon jóval erősebben indult a tavalyinál. Közel kétszámjegyű fejlődést tapasztaltak a sörök, könnyebb rozé és fehér borok esetében, a víz és üdítőknél pedig még jelentősebb a bővülés, de az is igaz, hogy ez csak a kánikulai napokra jellemző. Úgy vélik, ennek oka az lehet, hogy 2020-ban nem volt ilyen tartósan magasan a napi hőmérséklet.

Több üzletlánc is azt tapasztalta, hogy érezhető a nyaralási szezon megindulása miatt egy eltolódás az egyes, különböző településeken található üzleteik forgalmában. A Tesco szerint, ha a tavaszi hónapokat vetjük össze a nyáriakkal, akkor jelentősnek a szezonalitás mértéke a Balaton parti boltjaikban; jellemzően minél közelebbi egy bolt elhelyezkedése a vízparthoz, annál jobban érezhető ez a szezonalitás. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az időjárás is hatással van erre, rosszabb idő esetén az emberek érezhetően kevesebbet vásárolnak.

A brit multi konkrét tapasztalatai szerint a tavaszi hónapokhoz képest mind a Balatonon, mind a nem-balatoni boltjaikban nőtt a kosárszám, előbbiben valamivel nagyobb mértékben.

Emellett a Tesconál azt is megfigyelték, hogy a járványhelyzet javulása miatt az emberek bátrabban és gyakrabban járnak boltokba, s ezzel párhuzamosan a kosárérték, épp a megnövekedett kosárszám miatt enyhén csökkent. Ennek a két tényezőnek az eredményeként a heti átlagos eladásaik országos szinten – eltérő mértékben, a Balatonhoz közeli áruházak esetében valamelyest nagyobb számban – növekedni tudtak.

Az ALDI-nál is azt tapasztalták, hogy a turisztikai szempontból kiemelt, Balaton környéki üzleteknél június közepétől érezhető volt ugrásszerű vásárlószám-növekedés, a nyári szezonban ezért várhatóan jelentősen erősödik majd a térségben található ALDI-üzletek forgalma.

A Spar üzleteiben a budapesti és a balatoni üzletek közti eltolódás a szokásos mértékű: az idei év eddigi tapasztalatai alapján nem nőtt a korábbiaknál nagyobb mértékben. A Balatonon és a fővárosban is érzik a külföldi turisták hiányát, a magyarok pedig a SZÉP kártya adta könnyítések miatt sok pénzt költenek el az üzletek helyett a vendéglátásban.

A ventilátor és a napernyő az idei nyár slágerei

A Spar tapasztalatai szerint az idei év slágertermékei egyelőre az üdítők, ásványvizek, sörök és egyéb alkoholos italok, valamint a jégkrém és zöldségek-gyümölcsök. A Tesco tapasztalatai alapján is jellemző, hogy teljes termékkörök válnak ilyenkor slágerré; idén alapvetően a legnagyobb szezonális növekmény a fagylalt kategóriában figyelhető meg, ahol a heti átlagos eladás a langyos tavaszi hónapokhoz képest közel háromszorosára tudott nőni – természetesen ez is erősen időjárásfüggő és más faktorok is közre játszottak a nagyobb érdeklődésben, növekményben a vásárlói szokásokon felül. Az ALDI is arról számolt be, hogy ugrásszerűen megnőtt a fagylaltok, jégkrémek iránti kereslet. Ez a trend viszont üzleteikben évek óta megfigyelhető, az idei év eddigi tapasztalatai alapján ebben szignifikáns eltérés nem tapasztalható, a fogyasztás mennyisége viszont jól megfigyelhetően évről-évre növekszik és ebben az idei szezon sem kivétel.

A Sparnal ezen felül hatalmas érdeklődést tapasztaltak a kisebb non-food kategóriák, mint pl. napernyők, kempingkellékek, grillezéshez szükséges eszközök vagy épp a kültéri játékok iránt is, itt is akár duplájára is nőhetett a heti eladások száma. Illetve náluk is erős növekedést mutatnak az italok, a sör kategória átlagos heti eladása 52%-kal nőtt, míg a vízé 46%-kal.

A szénsavas üdítők átlagos heti eladás növekedése több mint 20%-os, és a jeges teák is közel 20%-kal teljesítenek jobban, de nagyobb a kereslet a gyümölcsleveké iránt is.

Az Auchan úgy tapasztalta, náluk a szezonális termékek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, úgy, mint a medence, a medence kiegészítők, a klímák, ventilátorok, grill termékek iránt Utóbbi esetben az ehhez kapcsolódó élelmiszerek iránt is). De a kertápoláshoz kapcsolódó termékek (fűnyíró, fűkasza, damil, locsolás kiegészítők) is nagyon népszerűek az itt vásárlók körében, valamint a sör és a vizek irántii keresleti növekedés is jelentős. A jó idő megjelenésével pedig a jégkrémek esetében is a többi üzletes hasonlóan szignifikáns mértékű emelkedést érzékeltek, a legjelentősebb fejlődés náluk a multipack és a családi jégkrémek esetében látható.

A hipermarket-lánc általános tapasztalata az, hogy április és május vegyesen alakult az eredményeik tekintetében, mert az időjárás ekkor még nem kedvezett a szezonális termékeknek. Ugyanakkor júniusban, miután a kánikula berobbant, az olyan szezonális termékkörök, mint a kerti bútorok, nyári játékok, medencék, grill- és strandtermékek és nem utolsó sorban a klímák, ventillátorok kétszámjegyű fejlődést mutattak.

A szezonális termékek eredményét a hőmérséklet nagyon nagy mértékben meghatározza.

Ugyanezt hangsúlyozta a Tesco is. A legnagyobb szezonális növekményt produkáló fagylaltok forgalmáról ugyanis azt is elárulták, mi állhat a kiemelkedő növekedés hátterében. A tavalyi évhez képest ugyanis idén a tavaszi fagylalt eladásaik jelentősen alacsonyabbak, a nyáriak jelentősen magasabbak voltak eddig. Ennek okai pedig főleg az időjárásban keresendők, de szerintük ez a jelenség okozta ezt a kiugró heti eladásban tapasztalható közel 200%-os növekedést is. Ők is hangsúlyozzák ezért, hogy az időjárás maga elég nagy szórást tud okozni ezeknek, az időjárás-érzékeny kategóriáknak a heti eladásaiban.

A Spar is a részben időjárási okokból lassabban induló nyári szezonról számolt be. Elárultak, Május-június tekintetében nagyon vegyes volt a kép a nyári slágertermékek forgalmában a hőmérsékletváltozások miatt. Ugyanis, míg tavaly május volt nagyon meleg, június pedig nagyon csapadékos, ez idén megfordult, így összességében elmondható, hogy a nyári szezonnak kitett könnyű liquid kategóriák (sör, üdítők, vizek) mind értékben, mind volumenben növekedni tudnak.

Az ásványvíz kategória volt a 2020-as év egyik legnagyobb vesztese, ami a megváltozott vásárlói magatartásnak tudható be. Idén viszont a kedvezőtlen májusi időjárási viszonyok ellenére is több, mint kétszámjegyű mértékben tudott eddig a kategória növekedni (értékben és volumenben egyaránt), és már megközelíti a 2019-es eladási adatokat a kategória teljesítése.

A szénsavas üdítők piacán a tavalyi évhez viszonyítva nem volt nagy mértékű eltérés tapasztalható. A sör kategória mind értékben, mind volumenben az FMCG (gyorsan forgó, napi fogyasztási cikkek piaca) piac fejlődése és az infláció felett tudott teljesíteni. A szezon vásárlói magatartásra gyakorolt hatása, tapasztalataik szerint idén lényegesen jobban megfigyelhető, illetve megfigyelhető lesz, így jelentős bővülést a teljes szezonra.

A Spar ennek tulajdonítja a ventilátorok forgalmának egészen elképesztő mértékű növekedését is. Az utóbbi két hétben ugyanis az üzletlánc a tavalyi év teljes forgalmát realizálta ezen a termékterületen. Jelenleg pedig hiány van a piacon ezen terméktípusból.

A kertibútorok, nyugágyak, napernyők, medencék, medencevegyszerek és kiegészítők pedig a tomboló nyár miatt most szintén nagyon népszerűek. A grill kategória termékei iránt is megugrott a kereslet, de ezzel kapcsolatban az üzletlánc hozzáteszi, hogy ez egy dinamikusan fejlődő kategóriának számít: minden évben mind a kiegészítők, mind a gépek rendkívül népszerűek, ami általánosságban a "home cooking" több éve tartó felfutásával magyarázható, amely elsősorban a különböző gasztro műsorok népszerűségének köszönhető. Ezt az ALDI tapasztalatai is alátámasztják. Náluk is slágerterméknek számítottak ugyanis a grillsütők és a grillezéshez szükséges kiegészítők.