Itt a bejelentés: változik több Spar és Interspar üzlet nyitvatartása

A nyári, legnagyobb forgalmú turisztikai szezonban a SPAR 13 Balaton-parti településen meghosszabbított nyitvatartási időben fogadja üzleteiben a vakációjukat töltő vevőket és a helyi lakosokat.

„A SPAR Magyarország mindig arra törekszik, hogy a legteljesebben megfeleljen a vásárlói igényeknek. A minőségi és széles árukínálat mellett ez azt is jelenti, hogy a szezonális és helyi elvárásoknak is eleget teszünk. A nyári, legnagyobb forgalmú turisztikai szezonban például azzal, hogy hazánk legnépszerűbb és leglátogatottabb pihenőterületén, a Balaton partján rugalmas nyitvatartással gondoskodunk arról, hogy a nyaralóknak ne kelljen félbeszakítani pihenésre szánt programjaikat. A kijelölt üzleteink hosszabb nyitvatartása lehetővé teszi, hogy vevőink csak a kikapcsolódás után foglalkozzanak a bevásárlással. A vásárlók a késői órákban is ugyanahhoz a friss, minőségi és bőséges termékválasztékhoz jutnak hozzá, mint napközben” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A Balaton partján 13 település – Alsópáhok, Balatonakarattya, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonfüred, Balatonlelle, Fonyód, Keszthely, Siófok, Szántód, Tapolca és Veszprém – kijelölt üzletei meghosszabbított nyitvatartási időben, szezonális termékekkel kibővített kínálattal várják a nyaraló vásárlókat és a helyi lakosokat.

A veszprémi és keszthelyi INTERSPAR hipermarket mellett a vásárlók a többi, kisebb üzletben is megtalálnak minden hasznos kelléket, ami egy gondtalan vakációzáshoz szükséges. Nagyobb választékból válogathatnak a kifejezetten nyáron keresettebb élelmiszertermékek közül is, mint a jégkrémek vagy a friss idénygyümölcsök.

A 2021. június 9-én megjelent szezonális kínálatot bemutató nyári termékkatalógus középpontjába az idei labdarúgó Európa-bajnokság került. A kiadvány bemutatja a szurkolás olyan nélkülözhetetlen kellékeit, mint a mezek, rágcsálnivalók és egyéb, meccsnézéssel kapcsolatos termékek.