Lakást vásárolnál? Ezt tartalmazza az ingatlan vételi szándéknyilatkozat előszerződés

Az ingatlanvásárlás egy olyan esemény, amelyben, ha szerencsések vagyunk, életünk során akár több alkalommal is részünk lehet – azonban első alkalommal sokan még nem tudjuk, mi az ingatlan-adásvétel menete. Hogyan jutunk el az első ajánlattételhez és mi a helyes menete a folyamatnak, hogy mindkét fél biztonságban érezze magát?

Cikkünkben az ingatlan-adásvétel témakörével foglalkozunk, ezen belül is az egyik első, ám egyben legfontosabb mozzanat, az ingatlan vételi szándéknyilatkozat megtételét írjuk le. Tudd meg, mi az a vételi szándéknyilatkozat, hogyan funkcionál a vételi szándéknyilatkozat előszerződés formájában és hogyan néz ki egy vételi szándéknyilatkozat minta! Milyen jogokat ad és mire kötelez a vételi szándéknyilatkozat aláírása mind eladói, mind vevői részről?

Az ingatlan-adásvétel menetéről röviden

Bármilyen ingatlant szeretnénk vásárolni, legyen szó egy lakásról, egy nyaralóról vagy egy garázsról, alapvetően két alternatívája van az adásvételnek, hasonló formai követelményekkel. Az ingatlanvásárlás történhet a tulajdonostól személyesen, közös egyezkedés alapján, illetve ingatlanértékesítő hálózaton keresztül is. Az előbbi esetben a megegyezés kevésbé bürokratikus, az alku megkötése után tetszőleges összegek jegyezhetőek fel a vételi szándéknyilatkozat kitöltésekor (amennyiben szeretnénk nyilatkozatot tenni), míg utóbbi esetben, ha a vevő és az eladó fél között egy harmadik szereplő is részt vesz az üzletkötésben, az ingatlanvásárlás szabályzottabb körülmények között történik (ekkor kötelező a vételi szándéknyilatkozat kitöltése).

Amikor egy ingatlannal kapcsolatban kifejezzük a vásárlási szándékunkat – akár magánszemély, akár ingatlanos esetében – a szándékunk komolyságát a vételi szándéknyilatkozat kitöltésével és ezt követően, vagy ezzel egyidőben a foglaló összegének letételével jelezzük. Ha az ingatlan adásvétele nem hiúsul meg, a vételi szándéknyilatkozat mellett foglaló gyanánt letett pénz automatikusan beolvad az előleg összegébe és anyagilag is megalapozza azt a bizalmas légkört, ami egy adásvételhez szükséges.

A vételi szándéknyilatkozat előszerződés funkcióval is rendelkezik. Az első kört követően a foglaló előtt/után vagy vele egyidőben történik meg ügyvéd jelenlétében az ingatlan adásvételi szerződés megkötése, amely során (általában aznap, a szerződéskötést követően) megtörténik az első vételárrészlet átadása, amelyet érdemes rögzíteni már a vételi szándéknyilatkozat tartalmában is – ez az összeg szintén a vevő és az eladó közös megegyezésén alapszik, az összeg megállapításában pedig az ingatlanügynökség is részt vehet.

Miután aláíródott a vételi szándéknyilatkozat előszerződés és megtörtént az adásvételi szerződés is, az eladó pedig átvette a foglalót és az első vételárrészletet, az üzletkötés működése stabil. Az ingatlan akkor kerül a vevő tulajdonába véglegesen, amikor az egész vételárat kifizette (az anyagi forrás jellegétől - pl. lakástakarék – függ, mennyi idő alatt) és megtörtént a - sokszor már csak szimbolikus jellegű – kulcsátadás is.

Mi az a vételi szándéknyilatkozat?

A vételi szándéknyilatkozat az a hivatalos, aláírásunkkal és tanúkkal hitelesített dokumentum, amellyel egy ingatlannal kapcsolatos vásárlási szándék komolyságát jelezzük. A vételi szándéknyilatkozat elfogadásával (ha a vételi szándéknyilatkozat megfelelt az eladónak, ő pedig szintén aláírta a dokumentumot) létrejön a felek közötti szerződéskötési kötelezettség, vagyis ezután az ingatlan-adásvételi szerződés következik.

A vételi szándéknyilatkozat már önmagában is befolyásolja az adásvételi szerződésben aláírandó tételeket, ugyanis az ügyvéd a vételi szándéknyilatkozat előszerződés információi szerint tölti majd ki a végleges szerződést. Célszerű minél pontosabban fogalmazni a vételi szándéknyilatkozat megírásakor: rögzítsük, hogy milyen forrás(ok)ból fizetjük az ingatlant, mikor, milyen fizetési ütemezéssel és mekkora összegeket adunk át foglaló, illetve első vételárrészlet gyanánt – hacsak nem készpénzes kifizetés történik, egyösszegben.

Vételi szándéknyilatkozat: ki szerkeszti?

Mindenképpen tudnunk kell, hogy habár a vételi szándéknyilatkozat jogi kötelezettségeket von maga után, ezt az iratot nem az ügyvéd készíti! A legtöbb esetben a vételi szándéknyilatkozat biztosítása az ingatlanügynökség feladata, vagy a magánemberek egymás között elintézik azt egy általános vételi szándéknyilatkozat sablon letöltésével (az interneten számos vételi szándéknyilatkozat minta fellelhető, de magunknak is szerkeszthetünk egyet, ha tudjuk, minek kell benne szerepelni).

Vételi szándéknyilatkozat minta: mit tartalmaz a vételi szándéknyilatkozat?

1. A vevő(k) személyes adatai:

név

születési név

lakcím

állampolgárság

lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma

születés helye és ideje

anyja neve

személyazonosító jele

személyiigazolvány száma

adóazonosító jele

elérhetőségek (telefonszám és e-mail cím)

2. Az eladásra kínált ingatlan adatai:

az ingatlan címe

helyrajziszám

terület

az ingatlan terhei (pl. jelzálog)

3. A fizetés feltételei:

a megajánlott vételár összege

a foglaló összege

az első vételárrészlet összege (és annak forrása, fizetési határideje)

az fennmaradó összeg kifizetése (és annak forrása, fizetési határideje)

hitel esetén a bank és a hitelfelvétel adatai

készpénzes finanszírozás esetén a banki átutalás ideje

4. Az ingatlan birtokbaadása:

az ingatlan birtokbaadás határideje

birtokbaadási feltételek

5. Az adásvételi szerződés megkötése:

helyszín, dátum

(ügyvéd megnevezése)

6. Az ajánlatkötöttség időtartama (pl. 10 napig érvényes a vételi szándéknyilatkozat, azt követően az eladói aláírás hiányában érvényét veszti, nem lesz szerződési kötelezettség sem).

7. Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő az ingatlan műszaki paramétereit megismerte és tudomásul vette a szerződéskötési kötelezettségét.

8. Egyéb kiegészítések, feltételek.

9. Keltezés.

10. A vevő és az eladó fél aláírása, két tanú előtt hitelesítve.

Mi kell még a vételi szándéknyilatkozat mellé?

Mindenekelőtt egy frissen lekért, hiteles tulajdoni lapra van szükség, illetve, ha az eladásra kínált örökölt ingatlan földhivatali átírása még folyamatban van, egy hagyatéki végzés is szükséges lehet. A vételi szándéknyilatkozat megkötésekor legyenek nálunk a szerződéskötéshez szükséges igazolványok, ugyanis azokat egy ingatlaniroda ellenőrzésre elkérheti.

A vételi szándéknyilatkozat megkerülése

Habár a legtöbb esetben tehetünk nyilatkozatot, ha magánkézből vásárolunk ingatlant szintén magánemberként, ezt a lépést akár ki is hagyhatjuk és benyújthatunk helyette egy ügyvéd által elkészített előzetes adásvételi szerződéstervezetet, ami egyben magában foglalja a vételi szándéknyilatkozat tartalmát is. Amennyiben ez a vevőnek megfelel, már kezdődhet is az üzletkötés!

A vételi szándéknyilatkozat visszautasítása

Attól, hogy hivatalos vételi szándéknyilatkozat kitöltésével jelezzük akár magánszemély, akár ingatlanügynökség esetében a vásárlási szándékunkat, a vevő még nem köteles elfogadni azt. Példának okáért visszautasítható a vételi szándéknyilatkozat, ha a vevő túl alacsony összeget kínál az ingatlanért, túl későn/túl lassan fizetné ki azt, az eladó pedig nem tudja kivárni stb. Amennyiben van lehetőségünk rá, találkozzunk és beszéljünk a tulajdonossal még a vételi szándéknyilatkozat megtétele előtt, hogy kölcsönösen vázolhassuk, melyik félnek mik az elképzelései, meg tudunk-e egyáltalán állapodni.

Fontos odafigyelnünk arra, hogy ha ingatlanügynökségen keresztül adunk el vagy vásárolunk ingatlant, már a vételi szándéknyilatkozat is kötelezhet jutalékfizetésre! Ebben az esetben, ha a szerződésben megfogalmazott kritériumok (megbízói, vagyis eladói oldalról) az ingatlanügynökség szemszögéből teljesítésre kerülnek, a hálózat jogosan kérheti a jutalékot (1-5%). Mielőtt megbízási szerződést kötünk ingatlan értékesítése vagy bérbeadás acéljából, mindig tájékozódjunk alaposan a fizetési kötelezettségekről és a részletekről a későbbi konfliktushelyzetek elkerülése végett!