Tömegével jönnek haza a magyar hegesztők, lakatosok, villanyszerelők külföldről

A külföldről hazaérkezett építőipari szakemberek közel 20 százaléka biztosan Magyarországon maradna a járvány után. Legnagyobb részük fizikai munkavállaló: villanyszerelő, hegesztő, vagy lakatos, de van közöttük nehézgépkezelő és szerkezetlakatos is. Ötezer szakemberre becsülik a járvány miatt hazatérők számát az ágazaton belül, akik részben megoldhatják az építőiparra jellemző, évek óta tartó munkaerőhiányt. Ahhoz, hogy a magyar építőiparban maradjanak, a KÉSZ Csoport szerint egy négy pontból álló feltételrendszernek kell megfelelniük az iparág szereplőinek.

Közel ezer külföldről hazaérkezett építőipari szakember jelentkezett a KÉSZ Csoport "Maradj itthon" kampányának köszönhetően, így a becsült összes most hazajött iparági munkavállaló 20 százalékát biztosan sikerülhet itthon tartani a járvány után. Több, mint 90 százalékuk fizikai munkaerő, a legtöbben hegesztőként (22%) lakatosként (19%), és villanyszerelőként (16%) helyezkednének el, de a munkaerőipaci helyzethez képest jelentős mennyiségű szellemi munkaerő is jelentkezett. Ők döntően építésvezetők, technikusok, gyártáselőkészítők, de például gazdasági területre is érkezett több önéletrajz.

A KÉSZ Csoport a munkaerő itthon tartása érdekében iparági munkaközvetítőként segíti a jelentkezőket, így saját alvállalkozóit és a szakemberek iránt érdeklődő versenytársait is ajánlja a hazatért szakembereknek, valamint igény szerint összeköti az iparág szereplőit a hozzá jelentkező munkavállalókkal.

Az alvállalkozóinknak már biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy amennyiben kollégákat keresnek, mi szívesen ajánljuk őket a regisztrált szakembereknek. Hasonlóan nyitottak vagyunk arra is, hogy ezt akár versenytársainkkal is megtegyük - iparági vezető szerepünket kihasználva összefogásra buzdítjuk az építőipart, ezzel is hozzájárulva a családok együtt tartásához és a gazdaság fellendítéséhez

- mondta el Vida Tamás, a KÉSZ Csoport vezérigazgatója.

A vállalat szerint egységes feltételrendszerre van szükség a külföldről hazaérkező szakemberek megtartása érdekében, amelyet négy pontban foglaltak össze:

nemzetközileg is versenyképes bér a hatékonyság javításával - a legtapasztaltabb szakemberek esetében akár a külföldi bérek 70 százaléka

kifogástalan és biztonságos munkavédelmi körülmények - nem csak pandémia idején

tiszta, bejelentett foglalkoztatás az iparágban - mindig, mindenkinek

béren kívüli juttatások (műszakpótlék, teljesítmény arányos premizálás, cafeteria, kedvezményes étkeztetés, élet- és balesetbiztosítás stb.)

