Tombol a bérháború: ennyit lehet most keresni a Mekiben, Burger Kingben

Az utóbbi két évben a hazai gyorsétteremláncok bevételei 17-24 százalékos növekedést mutatnak és folyamatos a munkaerőfelvétel is. A Burger King például több mint kétszer annyi alkalmazottat foglalkoztatott a múlt évben, mint 2018-ban, de a McDonald'snál is nőtt a foglalkoztatottság, ahogy az átlagkereset is. A Pénzcentrum most megvizsgálta: hány milliárdos bevételt termelnek a McDonald's és a Burger King éttermei, és mennyit fizetnek átlagosan a dolgozóiknak.



A veszélyhelyzet alatt a kormány szeptember 30-ig adott haladékot a vállalkozásoknak az adóbevallások elkészítésére, azonban nem minden cég várta ki ez a dátumot: Magyarország két fast food nagyhatalma, a Burger King és a McDonalds étteremhálózatok már közzétették a tavalyi üzleti évük adatait. A két gyorsétteremlánc eredményeit vetette most össze a Pénzcentrum, amelyből kiderül például, hol adnak el több hamburgert, vagy hogy ki fizeti meg jobban az alkalmazottait.

A McDonald’s legelső étterme 1988-ban nyílt meg Budapest belvárosában. Az 50. hazai McDonald’s átadására 1996-ban került sor, a 100. pedig Győrben, 2009. augusztus 28-án nyílt meg, a város 3. gyorséttermeként. A cég (Progress Étteremhálózat Kft.) azonban jelenleg csak 92 éttermet üzemeltet, melynek csaknem fele a fővárosban található.A Burger King első magyarországi éttermét 1991-ben nyitotta Budapesten, az Oktogonon. Magyarországon jelenleg összesen 43 Burger King üzemel az éttermek kizárólagos üzemeltetője a Fusion Befektetési Zrt., kivéve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található éttermet.

A két rivális gyorsétteremlánc közül nettó árbevétel, foglalkoztatottak száma és adózott eredmény tekintetében is a McDonald’s "vezet" és az éves növekedése is nagyobb. Bár kétszerannyi éttermével nem is csoda, ha az árbevétele is a duplája, mint a Burger Kingnek a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálaton keresztül lekérdezett adatok alapján.

Látható, hogy az árbevétele mindkét cégnek növekedni tudott, a Meki közel 21, a Burger King 17 százalékkal a 2018-as évhez képest. Adózott eredmény tekintetében - amelyből már a kiadások is levonásra kerültek - a McDonald’s szintén nagyobb növekedést tudott elérni az előző évhez képest. Csaknem 25 százalékkal magasabb volt a 2019-es az éves adózott eredményük a 2018. évihez képest.

Az is látható a fenti adatokból, hogy míg árbevételben a Burger King közel a felét tudja hozni a Meki számainak, addig adózott eredményben mindössze 28 százalékát. Érdekes azonban az is, hogy foglalkoztatottak számát, és a bérköltség arányát tekintve is már más a felállás.

2019-ben a Meki átlagosan 1738 főt foglalkoztatott az évben, míg a Burger King éttermek üzemeltetője 805-öt. 2018-hoz képest azonban a McDonald’s-nál 14,64 százalékos volt a foglalkoztatottság bővülése, a Burger Kingnél viszont 129,34 százalékos! Tehát több mint a duplájára nőtt a foglalkoztatottság. 2017-hez képest szintén nagyobb léptékű volt a bővülés a Burger Kingél: 24,03 százalékot növekedett a dolgozók száma, míg a Mekinél csak 7,9 százalékot.

Az éves beszámolókban, ha összevetjük a 2019-es bérköltség sort a 2018-assal, azt láthatjuk, hogy 91,78 százalékkal magasabb volt a Burger King által kifizetett összeg, míg a McDonald’s esetében 45,25 százalék. Hiába csak 14,64 százalékkal volt több dolgozójuk a Burger Kingnek pedig csaknem 130 százalékkal.

Így ha a foglalkoztatottak átlagos számával elosztjuk a bérköltséget, akkor azt látjuk, hogy az átlagfizetés - amelybe a felsővezetők ugyanúgy beletartoznak, mint a kasszások - 345 742 forint volt tavaly a Mekinél, és 324 103 forint a Burger Kingnél havonta. Viszont utóbbinál 2018-ban még 387 592 forintra jött ki az átlag, tehát visszaesés történt - valószínűleg azért, mert több mint duplájára nőtt a foglalkoztatottság.

A Mekinél viszont 2018-ban még 272 894 forint volt az átlagbér, ehhez képest a 345 ezres havi átlag jelentős növekedésnek mondható. Még az előtt, hogy a koronavírusjárvány betört volna Magyarországra, a McDonald’s éttermek üzemeltetője elárulta a Pénzcentrumnak, milyen béremelést terveznek 2020-ban: "az éttermi vezetők 10 százalékkal, a többi éttermi munkavállaló pedig 12 százalékkal több pénzt vihet haza minden hónapban" - válaszolták akkor.

Emellett a tavalyi év végén új, negyedéves bónuszrendszert vezettünk be. Ennek keretében vezetőink az étterem meghatározott eredményei alapján negyedévente extra jutalmat kaphatnak, éttermi munkatársainkat pedig a vállalatnál eltöltött idő alapján is jutalmazzuk

- közölte a cég portálunkkal februárban, majd pedig kifejtették, hogy az emelés után a budapesti McDonald's éttermekben a belépés napjától bruttó 270 680 forint a munkatársak havi juttatása (extra juttatások és műszakpótlék nélkül).

Mennyit lehet keresni valójában?

Azt nem tudni, végül mi lett az ígért béremelésből, viszont a Pénzcentrum korábban nem csak a Meki, hanem a Burger King és a KFC bérezési rendszerével is foglalkozott. A KFC-ben például az éttermi dolgozóknak stabil, bejelentett, hosszú távú munkát, rugalmas munkaidőt ajánlanak, ezen felül bónuszt, cafeteriát és borravalót is. A szórólapok szerint 3 hetes tréning után 1150 forintos órabér jár az éttermi dolgozóknak. Ez napi nyolc órával, heti 5 nappal számolva havonta bruttó 184 ezer forintot jelent. Viszont a bónuszokkal és pótlékokkal együtt az órabér inkább 1400-1500 forintra jön ki.

A Meki hirdetései szerint egy éttermi dolgozó nettó juttatása 160 ezer forint, ha teljes munkaidőben dolgozik, (persze ezek a bérek csak az adott étteremben érvényesek - esetünkben a Vörösvári úton). Emellé még 20 ezer vagy 40 ezernyi bónuszt is be lehet gyűjteni: 5, illetve 10 éjszakai műszak után.

A Burger Kingben éttermi dolgozóként teljes munkaidőben cafeteriával és műszakpótlékkal együtt nettó 133 700 és 162 700 forint között lehet keresni, éjszakai takarítóként 6 órás munkaviszonyban pedig nettó 144 300 forint ütheti havonta a dolgozók markát, melyben már szintén benne vannak a pótlékok és a cafeteria is. Az étteremláncnál junior menedzserként bruttó 270 ezer forintot lehet keresni - vagyis kedvezmények nélkül nettó 179 550 forintot.

