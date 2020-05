Nem tudod idén befizetni az adót? Semmi pánik, van megoldás!

Május 20-a a határideje az adóhatóság által elkészített személyijövedelemadó-tervezet ellenőrzésének, kiegészítésének, javításának. Az adóhatóság által elkészített bevallástól való eltérések egyik jellemző oka, hogy a hatóság nem látja az adózók tőkejövedelmeiből származó bevételeit. Normál esetben nem szokott gondot okozni az adó befizetése, hiszen az adózók terveznek ezzel, megteremtik a forrást. De most a járványhelyzet miatt sokan tapasztalhatják, hogy azok az idei jövedelmek, amelyekből a tavalyi adót tervezték kifizetni, nem folytak be, így nem tudják időben teljesíteni adókötelezettségüket. Számukra több fizetési kedvezmény is elérhető.

A munkaviszonyból származó jövedelmek után a munkáltatók havonta bevallják és befizetik a személyi jövedelemadót, ez alapján készíti el a NAV a bevallási tervezetet. A hatóságnak azonban nincs mindig tudomása a magánszemélyek munkaviszonyon felüli, jellemzően tőkejövedelmeiről, ezek közül sokat az éves szja-bevallás keretében kell bevallani, majd az adót befizetni utánuk, ami idén a koronavírus járvány okozta válság miatt nehézséget okozhat.

A tőkejövedelmek - például megtakarítások, befektetések, részvények, ingatlanok eladásából származó bevételek - adózási adminisztrációja alapvetően kétféle lehet. Vannak olyan megtakarítások, befektetések, amelyek kamata, hozama után a szolgáltatók levonják az adót. Ilyenek például a bankoknál tartott megtakarítások, a befektetési alapoknál tartott befektetések. Ugyanakkor vannak olyan konstrukciók, amelyek hozama után a befektetőknek kell bevallani és befizetni az adót; mint például a külföldről származó osztalék és egyéb tőke jövedelmek, az ingatlan adásvételéből származó vagy a magánszemélynél "befektetett" tőke jövedelme. Ezek után a 15%-os személyi jövedelemadó és bizonyos korlátokkal a szociális hozzájárulási adó merül fel. Ez utóbbi mértéke 2019-ben évközben csökkent 19,5%-ról 17,5%-ra, felső határa a minimálbér 24-szerese, azaz 2019-re vonatkozóan 3.576.000 Ft. Az adókat május 20-áig kell bevallani és befizetni.

Ha egy adózó átmenetileg nem tudja teljesíteni adókötelezettségét, vagy bizonyítottan a koronavírus-járvány miatt került pénzügyi válságba, fizetési könnyítést kérelmezhet. Kérheti adókötelezettségének halasztását, részletekben történő megfizetését, teljes vagy részleges elengedését.

Ha a kérdéses magánszemély nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett áfa fizetésére, a személyijövedelemadó-bevallásában (adóbevallási tervezetén) nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, együttesen 200 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben teljesíti. A nyilatkozat megtételének határideje jogvesztő, és szintén május 20-a, elmulasztása esetén a késedelem igazolására vonatkozó kérelmet nem lehet benyújtani.

A hagyományos eljárásokon túl most egy alkalommal legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra, maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi részletfizetést is engedélyezhet pótlékmentesen az adóhatóság. A fizetési könnyítésre irányuló kérelemben azonban választani kell a részletfizetés vagy a fizetési halasztás közül, a kettő kombinációja ugyanis nem engedélyezhető.

A kérelmet az adóhatóság a körülmények és a magánszemély helyzetének figyelembevételével fogja elbírálni. A fizetési nehézség átmeneti jellegét a kérelmező járványt megelőző vagyoni- és jövedelmi helyzetének vizsgálatával döntik el. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézséget azonban mindenképpen az adózóknak fel nem róható, objektív körülményként fogadják el. A kérelmet még a személyi jövedelemadó fizetési határideje előtt érdemes benyújtani elektronikusan, papíralapon vagy személyesen. Az eljárás illetékmentes.

