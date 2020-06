Nem semmi: ennyi pénzt keresnek a magyar influenszerek a TikTokon

Kíváncsi vagy, mennyit keres egy ismert magyar influenszer a TikTokon? Cikkünkből kiderül, hány forint hasznon lehet Schobert Lara, Hollósi Jázmin vagy Szender Milán egy-egy TikTok-videóján. Akár 100 ezer forintot is megkereshetnek a legmenőbb magyar TikTokerek.

A TikTok nem csak a világban, hanem hazánkban is egyre népszerűbb: a Z-generáció körében az egyik legkedveltebb közösségi média alkalmazás, de az idősebb generációk tagjai is egyre szélesebb körben ismerik, használják. De nem csak amiatt érdekes a TikTok, mert a kamaszok rá vannak kattanva a rövid vicces, siralmas, cuki, stb. videókra, hanem mert az egyik leggyorsabban fejlődő alkalmazás jelenleg a világon, és itt is megjelentek az influenszerek, és nyomukban a mezei tartalomgyártók is. Akik nem csak a nézettségért pakolgatják fel a pár másodperces videókat. Hanem pénzért. Nade mennyi pénzért?

A TikToknak idén májusi adatok szerint 800 millió aktív felhasználója van világszerte, így a közösségi média platformok közötti népszerűségi rangsorban nem egészen négy év alatt (2016-ban indult Kínában) a 9. helyre kúszott fel megelőzve a Pinterestet, LinkedIn-t, Snapchatet, de még a Twittert is. Felhasználóinak 41%-a 16 és 24 év közötti kamasz vagy fiatal felnőtt. Nuheadz idei TikTok kutatása szerint Magyarországon elsősorban a 11 és 18 év közöttiek körében népszerű a TikTok (76%), a 18-24 évesek is jelentős számban használják (20%), a 25 év felettiek felhasználók száma egyelőre nem számottevő (4%).

A Google Trends statisztikái szerint viszont Magyarországon is rengetegen kíváncsiak rá, mennyit kereshetnek 1-1 TikTok videóval. Azonban ez, ahogy pl. a YouTubeon is, attól is függ, hogy mekkora a rajongói tábora a csatornának, mennyire aktív a tartalomgyártó, mennyien nézik, kedvelik a videóit. Egyáltalán hány videója van eddig és milyenek a statisztikái. Ez alapján egy kalkulátor is megmondja, hogy mennyit érhet az adott felhasználó 1-1 videója. Természetesen ezek csak becsült adatok, hiszen teljesen véletlenszerű, hogy mi robban be következő hónapban: egy rohanó dagadt macska lassított felvételben vagy egy földre ejtett fagyi.

Mennyit keresnek az ismert magyar TikTokerek?

Megnéztük néhány ismert magyar TikTok-sztár statisztikáit, és azt láttuk, hogy nem feltétlenül az keresi a legtöbbet, akinek a legtöbb követője van. A begyűjtött lájkok és a videók száma sokkal többet számít a kalkulátor által számított összegek alapján (a számítás mindig egy -tól -ig összeget határoz meg).

Látható, hogy a legtöbb feltöltött videóval és legtöbb lájkkal Schobert Lara rendelkezik, viszont Hollósi Jázminnak van a legtöbb követője, több mint 699 ezer. Jázmin azonban videóival a számítás szerint 42-106 ezer forintot tudna megkeresni, míg Lara 65-164 ezret is kereshet egy videóval. Jázminnál Szender Milán videói is többet érnek, 45-113 ezret, pedig videók számában csak a harmadik helyen áll a rangsorban.

Ez alapján, aki már nagyjából 1500 videót feltöltött már, begyűjtött több mint 20 millió lájkot, és több mint 300 ezren követik, az már 100 ezer forintot is kereshet egyetlen videón. Természetesen ez nem úgy történik, hogy posztolja a videót, és azonnal megjelenik a számláján a fizetség, hanem majd jóváírásra kerül az alapján, mennyire taksálja a TikTok a videót.

Az is látható az adatokból, hogy egy 100 ezres követőtáborral, túl a 150. videón már 1-1 feltöltött tartalom 10-20 ezer forintot is hozhat a konyhára. Természetesen ehhez nem elég mindig csak feltölteni egy random videót - az influenszerség ugyanolyan komoly munka, mint más vállalkozás, csak itt a termék, márka maga az ember. Stratégia, üzleti terv, ötletek nélkül a TikTokon se viheti sokra senki.

Címlapkép: Getty Images